Bahnverkehr Am Abend in der Schweiz einsteigen, am nächsten Morgen in Berlin, Wien oder Zagreb aufwachen: Hierhin reisen Sie im Schlaf Nachtzugverbindungen innerhalb Europas sind wieder gefragt. Aus der Schweiz kann man derzeit per Nachtzug in sechs Länder reisen, bald sollen es neun sein. Ruben Schönenberger 20.08.2021, 17.00 Uhr

Der derzeit grösste Anbieter von Nachtzügen in Europa sind die ÖBB mit den Nightjet-Zügen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Das steigende Interesse am klimafreundlichen Reisen beschert den Nachtzügen einen zweiten Frühling. Noch vor wenigen Jahren stiegen Bahnunternehmen fast geschlossen aus dem Nachtzuggeschäft aus. Zu unrentabel sei der Betrieb. Nur die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) hielten am Geschäft mit dem Reisen im Schlaf fest und betreiben aktuell deshalb das grösste Netz in Europa.

Nun steigt auch das Interesse bei anderen Bahnunternehmen wieder. Auch die SBB wollen das Angebot – in Kooperation mit den ÖBB – ausbauen. Über die nächsten Jahre sollen mehrere neue Strecken dazukommen, doch schon jetzt kann man abends in der Schweiz in einen Zug einsteigen und am nächsten Morgen im Ausland ausgeruht aussteigen. Wir zeigen, wohin man jetzt und in den nächsten Jahren reisen kann.

Die ÖBB betreiben einen Nightjet von Zürich nach Deutschland, der unterwegs geteilt wird. Der eine Teil fährt nach Berlin, der andere nach Hannover und Hamburg.

Berlin (NJ470): Tägliche Verbindung ab Zürich (19.59 Uhr) über Basel SBB (21.13 Uhr). Ankunft in Berlin Hauptbahnhof um 7.38 Uhr.

Hannover/Hamburg (NJ40470): Tägliche Verbindung ab Zürich (19.59 Uhr) über Basel SBB (21.13 Uhr). Ankunft in Hannover Hauptbahnhof um 6.04 Uhr, in Hamburg Hauptbahnhof um 7.52 Uhr.

Ab Dezember 2022 könnten diese beiden Verbindungen nicht mehr unterwegs getrennt, sondern von Anfang an separat geführt werden. Das würde die Kapazität erhöhen. Der Zug nach Berlin soll anders als heute über Leipzig verkehren, wo zudem ein Teil abgekoppelt und nach Dresden (und weiter nach Prag) weiterfahren soll.

Schon ab Dezember dieses Jahres soll eine weitere Verbindung nach Deutschland dazukommen, die von Zürich über Basel nach Frankfurt und Köln (und weiter nach Amsterdam) führen wird.

Ebenfalls mit Nightjet-Zügen erschlossen ist Österreich. Der Zug nach Linz/Wien verkehrt ab Zürich mit Wagen, die später abgekoppelt nach Ungarn oder Tschechien weiterfahren. Beim Zug nach Graz sind Euronight-Wagen nach Slowenien und Kroatien angehängt, die unterwegs umgehängt werden.

Linz/Wien (NJ467): Tägliche Verbindung ab Zürich (21.40 Uhr) über Sargans (22.37 Uhr) und Buchs (23.05 Uhr). Ankunft in Linz/Donau Hauptbahnhof um 5.58 Uhr und Wien Hauptbahnhof um 7.55 Uhr.

Graz (NJ465): Tägliche Verbindung ab Zürich (20.40 Uhr) über Sargans (21.37 Uhr) und Buchs (22.05 Uhr). Ankunft in Graz um 7.07 Uhr.

Der Euronight-Zug nach Slowenien (und dann weiter nach Kroatien) fährt aus der Schweiz zuerst zusammen mit dem Nightjet nach Graz. Im österreichischen Schwarz-St.Veit werden die Züge getrennt.

Ljubljana (EN40465): Tägliche Verbindung ab Zürich (20.40 Uhr) über Sargans (21.37 Uhr) und Buchs (22.05 Uhr). Ankunft in Ljubljana um 8.13 Uhr.

Der Euronight-Zug nach Kroatien (und zuvor nach Slowenien) fährt aus der Schweiz zuerst zusammen mit dem Nightjet nach Graz. In Österreich werden die Züge getrennt.

Zagreb (EN40465): Tägliche Verbindung ab Zürich (20.40 Uhr) über Sargans (21.37 Uhr) und Buchs (22.05 Uhr). Ankunft in Zagreb Glavni Kol um 10.43 Uhr.

Ab Zürich verkehrt der Euronight-Zug nach Budapest zuerst zusammen mit dem NJ467 nach Wien und dem EN50467 nach Prag. In Salzburg wird der Zugteil nach Wien abgekoppelt, in Linz trennen sich die verbliebenen zwei Zugteile.

Budapest (EN40467): Tägliche Verbindung ab Zürich (21.40 Uhr) über Sargans (22.37 Uhr) und Buchs (23.05 Uhr). Ankunft in Budapest-Keleti um 9.19 Uhr.

Aktuell existiert keine Direktverbindung aus der Schweiz nach Tschechien. Das liegt allerdings an einer Baustelle. Ab Mitte September soll die Verbindung nach Prag wieder angeboten werden. Dann verkehren die Zugwagen wieder gemeinsam mit jenen nach Wien und Budapest ab Zürich. Abgekoppelt wird der Zugteil nach Wien in Salzburg, jener nach Budapest in Linz.

Prag (EN50467): Tägliche Verbindung ab Zürich (21.40 Uhr) über Sargans (22.37 Uhr) und Buchs (23.05 Uhr). Ankunft in Praha hl. n. um 10.56 Uhr.

Bis 2009 fuhr ein Nachtzug aus der Schweiz nach Rom, die SBB stellten die Verbindung damals aus wirtschaftlichen Gründen ein. Nun soll sie zurückkehren. Geplant war ursprünglich, die Linie über Bern zu führen. Ob es dazu kommt, ist unsicher. Es könnte sein, dass der Halt mit Richtungswechsel in der Bundeshauptstadt nicht drinliegt, weil das vermutlich verwendete Rollmaterial kein Pendelwagen ist, also nicht von beiden Enden gesteuert werden kann. Zudem dürfte dieses Rollmaterial den Lötschberg-Tunnel nicht passieren.

Auch bezüglich Einführungszeitpunkt herrscht noch keine Klarheit. Genannt wurde von den SBB früher Ende 2022, zeitweise stand gar ein Start im Frühling 2022 zur Debatte (die «Schweiz am Wochenende» berichtete). Nun sagt SBB-Mediensprecher Olivier Dischoe aber: «Für 2022 ist die Einführung eines Nachtzuges nach Rom nicht möglich.»

Als Grund nennt er ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Zum einen ist durch die Ablehnung des CO 2 -Gesetzes im Juni die Finanzierung nicht mehr gesichert. Das Gesetz hätte unter anderem einen Klimafonds geschaffen, der für den Ausbau des Nachtzugnetzes hätte eingesetzt werden können. Zum anderen seien die Absprachen mit den Partnerbahnen und die Festlegung des Streckenverlaufs noch nicht abgeschlossen. Einen neuen Termin für die Einführung gibt es noch nicht. Die Verbindung ist aber Teil eines Zielbilds des Nachtzugnetzes im Jahr 2024.

In Bahnreiseforen wird dennoch bereits über mögliche Fahrpläne spekuliert. So könnte eine Abfahrt in Zürich um kurz nach 20 Uhr erfolgen, eine Ankunft in Rom morgens kurz nach 9 Uhr. Die Strecke würde dem tyrrhenischen Meer entlang via Genua, Pisa und Livorno führen.

Auch nach Barcelona soll dereinst ein Nachtzug fahren. Dieser verkehrt voraussichtlich von Zürich über Bern, Lausanne und Genf nach Barcelona. Der genaue Zeitpunkt ist noch nicht bestimmt. Provisorisch wird Dezember 2024 genannt.

Ab Dezember 2021 soll eine Nightjet-Verbindung zwischen Zürich und Amsterdam in den Fahrplan aufgenommen werden, mit Zwischenhalten in Basel und verschiedenen deutschen Orten. Diese sind gemäss SBB-Mediensprecher Dischoe «bereits konkret in Umsetzung».

Die von den ÖBB betriebenen Nightjet-Züge (NJ) verfügen in der Regel über normale Sitzplätze zweiter Klasse, Liegewagenplätze im Vierer- oder Sechserabteil sowie Schlafwagenplätze im Einer-, Zweier- oder Dreierabteil. Bei den Schlafwagen gibt es zudem solche mit privatem Bad.

Euronight-Züge (EN) werden von den Bahnunternehmen in Tschechien, Ungarn, der Slowakei und Kroatien betrieben. In der Regel verfügen sie über das gleiche Angebot wie die NJ-Züge. Das heisst: normale Sitzplätze zweiter Klasse, Liegewagenplätze im Vierer- oder Sechserabteil sowie Schlafwagenplätze im Einer-, Zweier- oder Dreierabteil. Bei den Schlafwagen gibt es zudem solche mit privatem Bad.

Grundsätzlich gilt: Je flexibler Sie bei der Buchung sind, desto eher ergattern Sie ein günstiges Ticket. Es gibt auf den meisten Strecken immer wieder Sparangebote. Die ÖBB bieten für ihre Nightjet-Linien beispielsweise Spartickets an, die Reisende für unter 30 Euro von Zürich nach Berlin bringen können. Selbst den Schlafwagenplatz im Einerabteil kann man so vereinzelt für unter 140 Euro buchen.

Meist kosten die Tickets allerdings mehr. Wer dieselbe Strecke beispielsweise bei den SBB zum Normalpreis bucht, zahlt für den Schlafwagenplatz im Einerabteil 258 Franken.

Je nach eingesetztem Zug existiert zudem die Möglichkeit, ganze Abteile zu reservieren, ohne alle Plätze darin zu buchen. So können Sie beispielsweise ein Sitzwagenabteil mit sechs Plätzen exklusiv nutzen, wenn Sie zu dritt unterwegs sind.

Sie müssen ein Ticket von Zürich nach Berlin nicht zwingend bei den SBB oder der Deutschen Bahn kaufen, auch andere Bahnunternehmen wie die ÖBB oder Plattformen wie thetrainline.com bieten diese Tickets an. Ein Vergleich lohnt sich.