Bahntechnik Erster Schritt in die USA: Rhomberg Sersa Rail Group expandiert und wird gleich Marktführer Der Bahntechnikkonzern RSRG mit einem Standort in Weinfelden und dem Sitz in Bregenz wird die Nummer eins bei der Schotterbettreinigung in Nordamerika. Stefan Borkert 10.11.2021

Die Schotterbettreinigung gehört zu den Spezialitäten von RSRG. PD

Die Rhomberg Sersa Rail Group (RSRG) übernimmt von Balfour Beatty US den Geschäftsbereich «Track Solutions». Die Abteilung des US-Eisenbahngeschäfts der britischen Bauunternehmung wird in Rhomberg Sersa North America (RSNA) umbenannt, schreibt das Unternehmen in einem Communiqué. Durch den Erwerb steige RSNA zum grössten Serviceanbieter der gleisgebundenen Schotterbettreinigung in Nordamerika auf. Mit dem Kauf steigt die österreichisch-schweizerische RSRG erstmals in den US-amerikanischen Markt ein. Michael Match, CEO RSNA, sagt, der übernommene Unternehmensteil scanne und analysiere den Zustand von mehr als 48'000 Gleiskilometern jährlich.

Bisher ist die RSRG in sieben Ländern auf den drei Kontinenten Europa, Australien und Nordamerika tätig. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2600 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete die Gruppe in sieben Ländern auf drei Kontinenten einen Umsatz von rund 466 Millionen Euro. Mit den USA kommt nun neben Kanada der grösste Bahnmarkt der Welt dazu.

Garry Thür, Technologiechef bei RSRG. PD

«Mit über 250'000 Kilometern an Güterverkehrsstrecken und über 40 Grossstädten mit städtischen Bahninfrastrukturen hat das Autoland USA die mit Abstand grössten Gleiskilometer weltweit»,

erklärt der für die RSRG-Gruppenstrategie verantwortliche CTO, Garry Thür. Er ergänzt, das amerikanische Bahnnetz sei allerdings im Überlandverkehr im Vergleich mit dem europäischen Schienennetz sehr stark auf den Güterverkehr ausgerichtet und habe andere Instandhaltungsanforderungen. Die Ausbaupläne der neuen US-Regierung zeigten das grosse Potenzial der Bahn als das nachhaltigste Transportmittel. Die RSRG strebe eine starke Nischenposition in den USA an. In Kanada sei man Marktführer in den Bereichen Schotterbettreinigung, Schienenfräsen und Spezialschleifen von Schienen im städtischen Bereich. Durch diese Übernahme entstehe der bei weitem grösste Betreiber von Schotterbettungsreinigungsmaschinen in Nordamerika.

Thomas Bachhofner, CEO RSRG. PD

Thomas Bachhofner, CEO der RSRG, ergänzt:

«Als einer der technologischen Marktführer im weltweiten Bahngeschäft ist es uns ein Anliegen, Kunden mit einem innovativen und qualitativ hochwertigen Portfolio unterstützen zu können. Die Kompetenzen und der Maschinenpark des Teams um Steve Atherton werden uns dabei klar voranbringen.»

Zum Einsatz kommen 30 Techniker und acht Schotterbettreinigungsmaschinen, darunter die drei neuesten in Nordamerika. Leon Blondin, CEO von Balfour Beatty US, sagt, man konzentriere sich als eines der grössten Eisenbahnbauunternehmen des Landes auf das Kerngeschäft. Man übergebe das Track Solution Team in die vertrauten Hände von RSRG.

RSNA wird die bestehenden Verträge mit öffentlichen und privaten Unternehmen übernehmen und das Geschäft in den USA ausbauen, heisst es im Communiqué. Zum bestehenden Kundenstamm gehören New Jersey Transit, MTA New York, das grösste US-amerikanische Schienengüterverkehrsnetz Burlington Northern Santa Fe (BNSF) und die öffentliche US-Personenverkehrsgesellschaft Amtrak.