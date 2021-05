Streit wegen TMH: Schlagabtausch zwischen Stadler und den Russen

BAHNMARKT Streit um Wartung: Weshalb Stadler eine ausländische Firma nicht an ihre Züge ranlassen will Die Tochter der russischen Transmashholding (TMH) will 22 brandneue Stadler-Züge in Bayern warten. Stadlers Know-how sei bei ihr in sicheren Händen, beteuert das Unternehmen. Doch Stadler will sich auf nichts einlassen und pocht darauf, dass der Bahnbetreiber mit dem Wartungsauftrag für TMH Germany den Liefervertrag verletze. Thomas Griesser Kym 26.05.2021, 05.00 Uhr

Produktion der Flirt-3-Triebzüge für Go-Ahead Bayern im Berliner Stadler-Werk. Bild: PD

TMH Germany ist ein blutjunges Unternehmen. Gegründet 2020, ist es vom Bahnbetreiber Go-Ahead Bayern am 1. Dezember 2020 beauftragt worden, dessen nigelnagelneue Flotte von 78 elektrischen Triebzügen zu warten. Mit diesen will Go-Ahead ab Ende 2021 das E-Netz Allgäu (Linie Lindau–Memmingen–München) und ab Ende 2022 die Augsburger Netze bedienen. Für die Instandhaltung baut TMH Germany in Langweid nördlich von Augsburg eigens ein Servicewerk und investiert dafür 40 Millionen Euro.

Doch das Vorhaben wird von Misstönen begleitet. An der Vergabe des Wartungsauftrags an TMH Germany stört sich der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler, der die 22 Triebzüge für das E-Netz Allgäu baut und liefert (die anderen 56 Züge für die Augsburger Netze steuert Siemens bei). Stadler befürchtet, dass TMH Germany durch die Wartung der Züge des Typs Flirt 3 an Betriebsgeheimnisse herankommt, konkret an technisches Know-how, wie die Züge funktionieren und wie sie und mit welchen Berechnungen konstruiert worden sind.

Stadler beargwöhnt TMH

Aus Stadlers Sicht ist das heikel, denn TMH Germany ist eine Tochtergesellschaft der TMH International in Zug, und diese wiederum gehört zur russischen TMH Group, besser bekannt als Transmashholding, einer der grössten Eisenbahnbauer der Welt. Laut Stadler verletzt Go-Ahead den rechtsgültigen Liefervertrag, denn dieser untersage die Vergabe der Wartung der Flirt 3 an einen «direkten Wettbewerber» oder an Unternehmen, die mit einem solchen verbunden sind.

TMH International selber bezeichnet sich als «Co-Investorin und Technologiepartnerin für die lokale Eisenbahnindustrie». Sie ist also eine Gesellschaft, die beim Aufbau und der Ausrüstung von Fabriken hilft und «alle Arten von Rollmaterial modernisiert und instand hält».

Transmashholding hat Appetit auf Westeuropa

Am Sitz in Zug beschäftigt TMH International lediglich 15 Mitarbeitende unter der Leitung von Hans Schabert, früher Chef der Siemens-Bahnsparte und des Lokomotivherstellers Vossloh. Operativ tätig ist TMH International bisher mit 1500 Beschäftigten in Ägypten, Argentinien, Kasachstan, Kuba, Südafrika und Ungarn.

Und neu, so der Plan, mit TMH Germany in Deutschland. Das passt in die Strategie der Transmashholding, verstärkt in westliche Bahnländer vorzustossen, und das nicht nur mit Wartung, sondern auch mit Rollmaterial. Bisher sind für solches Osteuropa und Zentralasien ihre Hauptmärkte. Um damit aber auch in Westeuropa punkten zu können, ist die Transmashholding auf westliches Know-how angewiesen.

Auch die Transmashholding wartet Züge, hier in einem Werk in Russland. Bild: PD

Auch Stadler wartet fremdes Rollmaterial

Was sagen TMH International und TMH Germany zu Stadlers Befürchtung, via die Wartung der Flirt 3 könnte Stadler-Know-how abfliessen und der Transmashholding zugänglich gemacht werden? Ein Sprecher von TMH Germany sagt:

«Die Vorwürfe zum möglichen Know-how-Abfluss sind für uns nicht nachvollziehbar, denn Wartung durch Dritte ist weltweit gängige Praxis.»

Auch Stadler warte Züge anderer Hersteller, sagt der TMH-Sprecher. Ein Blick auf die Referenzliste auf der Stadler-Website zeigt tatsächlich Full Service in Spanien für 21 Bombardier-Trams sowie 24 Trams und 6 Metros der CAF sowie in den Niederlanden für 7 Alstom-Züge. Allerdings: Als Stadler die Wartung für diese Fahrzeuge übernahm, hatten diese schon rund zehn Jahre auf dem Buckel, bargen also keine technologisch sensiblen Informationen mehr.

TMH macht auf gut Wetter

Der TMH-Sprecher zeigt sich überdies «über die jetzt erhobenen Vorwürfe umso erstaunter, da auf Ebene des Projekts Teams von TMH Germany und Stadler bereits begonnen haben, über die Organisation der Gewährleistungs- und Wartungsarbeiten in unseren Depots zu sprechen». Seitens Stadler betont Sprecher Fabian Vettori, dass «wir in keinerlei Austausch mit TMH International stehen».

Inwieweit kann TMH garantieren, dass Stadlers Know-how bei TMH Germany sicher aufgehoben wäre? Der Sprecher sagt:

«Wir garantieren selbstverständlich durch entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarungen, dass sämtliches Wissen aus den Wartungshandbüchern bei den Instandhaltungsmitarbeitern in Augsburg bzw. Langweid verbleibt und rechtssicher geschützt ist.»

Zudem, so der TMH-Sprecher, würden grosse Teile der Wartungshandbücher in der Regel zu 80 Prozent von den Komponentenherstellern geschrieben, also beispielsweise den Bremsen- oder Türenherstellern. Der Fahrzeughersteller trage die Anleitungen zusammen und übergebe sie üblicherweise der Wartung. Diese Wartungshandbücher beschrieben lediglich, was gemacht werden soll.

«Keine Ambitionen»

Der TMH-Sprecher versucht auch, das Argument Stadlers betreffend Verletzung des Liefervertrags zu entkräften:

«Wir sehen uns nicht als direkten Wettbewerber von Stadler, weltweit haben wir wenige Berührungspunkte.»

In Europa und Deutschland liege der Fokus von TMH International «eindeutig auf Wartung und Instandhaltung». Als international erfahrenes Wartungsunternehmen verfüge TMH International anerkanntermassen über umfassende Wartungsexpertise. Weiter sagt der Sprecher:

«Selektiv ist für uns auch der Markt für Reisezüge, Metros und Trams interessant.»

Das sind genau jene Segmente, in denen die Transmashholding im Bau von Rollmaterial momentan ihre Stärken hat. Aber, so der Sprecher weiter:

«Wir haben keine Ambitionen, in Deutschland elektrische Triebfahrzeuge herzustellen.»

Stadler stuft Transmashholding als direkten Konkurrenten ein

Stadler beurteilt das ganz anders: Die Transmashholding als einer der weltgrössten Schienenfahrzeughersteller sei «ein direkter Wettbewerber, der ausserhalb Russlands tätig ist». Als aktuelles Beispiel nennt Stadler-Sprecher Vettori Ungarn, wo die Transmashholding ein Werk gekauft hat, «um sich in Zentral- und Osteuropa als Schienenfahrzeughersteller zu positionieren». Dort, in Ungarn, Polen und Weissrussland, ist auch Stadler mit Fabriken aktiv. Zudem sagt Vettori, die Neuentwicklung eines Zugs koste bis zu 100 Millionen Franken:

«Das Know-how und die technische Dokumentation ist unser höchstes Gut.»

Aus diesem Grund schliesse der Vertrag mit Go-Ahead die Instandhaltung durch einen direkten Wettbewerber aus. Im übrigen sei dieser Passus «in praktisch allen Werklieferverträgen zwischen Stadler und unseren Kunden» enthalten.

TMH zeigt sich auch für eine Ersatzflotte bereit

Go-Ahead hat die Befürchtung geäussert, wegen des Streits mit Stadler über die Wartung die bestellten Züge nicht rechtzeitig zum Fahrplanwechsel per Mitte Dezember 2021 zu erhalten. Stadler-Sprecher Vettori und Go-Ahead-Sprecherin Daniela Birnbaum sagen unabhängig voneinander, man sei nach wie vor in Gesprächen und hoffe auf eine Einigung.

Als Option für einen pünktlichen Start des Betriebs hat Go-Ahead eine Anmietung gebrauchten Rollmaterials anderer Bahngesellschaften ins Spiel gebracht. Der TMH-Sprecher sagt dazu, TMH Germany sei «flexibel und bei Bedarf vorbereitet, um auch die Wartung und Instandhaltung einer Ersatzflotte von Go-Ahead Bayern zu übernehmen». Damit stelle man sicher, dass Go-Ahead Bayern im Dezember 2021 «seinen Betrieb auf dem E-Netz Allgäu problemlos aufnehmen wird».

Siemens ist wortkarg

Elektrischer Siemens-Doppelstöcker Desiro HC (links) und -Einstöcker Mireo für Go-Ahead Bayern. Bild: PD

Und was meint Siemens zur beabsichtigten Wartung seiner 12 Doppelstöcker des Typs Desiro HC und seiner 44 Einstöcker des Typs Mireo für Go-Ahead durch TMH Germany? Claas Belling, Sprecher von Siemens Mobility, sagt, «da es sich unter anderem auch um Fragen zu Verträgen mit unseren Kunden, Partnern und Lieferanten handelt und diese vertraulich sind, äussern wir uns dazu grundsätzlich nicht».

In der Schweiz hat Siemens keine Fahrzeugfertigung, aber Siemens Mobility beschäftigt in Wallisellen rund 950 Mitarbeitende, wovon die meisten in der Bahnautomatisierung tätig sind, also in der Stellwerk-, Bahnleit- oder Zugsicherungstechnik.