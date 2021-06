Stadler in Sorge: Der chinesische Bahnkonzern CRRC rollt an

Bahnmarkt Der chinesische Bahnbauer CRRC liefert erstmals Züge nach Westeuropa – Stadler Rail und andere europäische Konkurrenten sind alarmiert Was Stadler und andere europäische Bahnbauer fürchten wie der Teufel das Weihwasser, steht bevor: Der chinesische Staatskoloss CRRC liefert erstmals Triebzüge nach Westeuropa. Dies an die österreichische Westbahn, bei der Stadler-Patron Peter Spuhler die Chinesen kurz davor noch ausgebremst zu haben schien. Klar ist: CRRC gelüstet es in Europa nach mehr.

Thomas Griesser Kym 08.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chinesischer Doppelstöcker für die österreichische Westbahn, die bisher ausschliesslich auf Stadler-Rollmaterial gesetzt hat. Bild: PD

Am 29. Oktober 2019 liess Peter Spuhler die Champagnerkorken knallen. Damals wurde bekannt, dass die österreichische Westbahn bei Stadler für annähernd 300 Millionen Euro 15 Doppelstöcker des Typs Kiss bestellt. Dies für die 317 Kilometer lange Paradestrecke Salzburg–Linz–Wien, auf der die private Westbahn die staatlichen ÖBB konkurrenziert.

Spuhlers Festlaune hatte einen besonderen Grund. Mit dem Erhalt des Auftrags hatte er den Mitbewerber CRRC ausgestochen. Der chinesische Staatskoloss versucht seit einiger Zeit, sich in Europa breitzumachen, bisher aber nur mit bescheidenem Erfolg.

Stadler hat bei der Westbahn mit einem Gesamtpaket gepunktet

Stadler-Chef Peter Spuhler. Bild: Urs Bucher

Um sich die Chinesen auch weiterhin vom Leib zu halten, bot Spuhler der Westbahn ein umfangreiches Gesamtpaket: Lieferung der Züge, deren Wartung und gleich auch noch die Finanzierung. Dies über die Austrian Train Finance AG, eine Leasinggesellschaft, die der PCS Holding in Frauenfeld gehört, Spuhlers persönlichem Beteiligungsvehikel.



Der Stadler-Patron war damals derart aus dem Häuschen, dass in der Medienmitteilung gleich dreimal die Begeisterung darüber ausgedrückt wurde, dass sich der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller «gegen CRRC» respektive «gegen die Chinesen» durchgesetzt habe.

Gleich nach Stadler ist die Westbahn bei CRRC vorstellig geworden

Die Westbahn will die neuen Stadler-Doppelstöcker ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2021 einsetzen, wie Firmensprecherin Ines Volpert sagt. Die neuen Kompositionen ersetzen die 17 bisherigen Stadler-Kiss, welche die Westbahn an die Deutsche Bahn verkauft, in zwei Tranchen per Frühling 2020 und per Ende 2021.

Überführung zweier gekoppelter Stadler-Doppelstöcker vom Stadler-Werk St.Margrethen nach Wien zur Westbahn. Lustenau, 23. März 2021

Doch nun ist ruchbar geworden: Im Dezember 2019, also kurz nach der Vertragsunterzeichnung mit Stadler, hat die Westbahn still und leise vier weitere Doppelstöcker geordert, ebenfalls sechsteilig, ebenfalls 200 km/h schnell – und zwar bei CRRC. Bekannt wurde dies anlässlich des Roll-outs des ersten dieser vier Züge am 31. Mai 2021 in China. Der Zeremonie im CRRC-Werk in Zhuzhou waren aus Peking CRRC-Präsident Sun Yongcai und aus Wien Westbahn-Chef Erich Forster sowie der chinesische Botschafter in Österreich digital zugeschaltet.

Die Devise lautete Aufsehen vermeiden

Westbahn-Chef Erich Forster. Bild: PD

Die Westbahn begründet ihren Entscheid, bei CRRC vier Züge anzumieten, mit einer Art Reserve. Diese Züge würden es ihr «potenziell erlauben», über ihren Kernkorridor Salzburg–Wien hinaus zu expandieren. Darüber hinaus will sich Volpert aus «strategischen Überlegungen» nicht äussern.

Auch nicht darüber, warum die Westbahn nicht alle Züge bei Stadler bestellt und die Order bei CRRC unter dem Deckel gehalten hat. Allerdings liegt der Verdacht nahe, dass die Westbahn das Geschäft nicht an die grosse Glocke hängen wollte, um weiterer Kritik vorzubeugen. Als nämlich bekannt geworden war, dass die Westbahn neben Stadler auch mit CRRC verhandelt, war ihr von verschiedener Seite vorgeworfen worden, sie öffne den Chinesen ein Einfallstor nach Westeuropa.

Schlüsselkomponenten aus europäischer Fertigung

CRRC testet nun den ersten Zug in China. Ab August 2021 sollen Fahrten auf dem tschechischen Eisenbahnversuchsring Velim folgen. Die Westbahn geht davon aus, dass die Zertifizierung der Züge chinesischer Bauart, also deren Zulassung, im Sommer oder Herbst 2023 vorliegt.

Laut Volpert haben CRRC und die Westbahn den Zug «gemeinsam entwickelt». Einzelne Komponenten wie Kupplungen oder Türen stammen von Zulieferern in Europa, was die Zulassung erleichtern dürfte. Volpert selber spricht von «gewissen elementaren Komponenten» aus europäischer Fertigung, «einerseits aus Qualitätsgründen, andererseits, um rasch Ersatzteile beschaffen zu können».

Der Appetit der Chinesen ist geweckt

CRRC gibt einen klaren Hinweis, dass sie nach der Westbahn-Bestellung nach Höherem strebt in Westeuropa. So sei es ihr erster elektrischer Doppelstöcker, der die Technischen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) erfülle. Dabei handelt es sich um Anforderungen, die an Schienenfahrzeuge für den grenzüberschreitenden Verkehr im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gestellt werden.

Und dann wird CRRC noch deutlicher: Der Zug sei so konzipiert, um «in Österreich und fünf anderen europäischen Ländern zu verkehren», darunter Deutschland und Ungarn. Das könnte auch zur Idee passen, welche die Westbahn Anfang Mai 2021 vorgestellt hat. Demnach erwägt sie eine neue Schnellzugverbindung von Wien über Salzburg und München nach Bregenz, als Alternative zur Arlbergstrecke via Innsbruck.

Stadler hält sich bedeckt

Was sagt Stadler dazu, dass CRRC doch noch mit der Westbahn ins Geschäft gekommen ist? Stadler-Sprecher Fabian Vettori liefert als Antwort auf mehrere Fragen zwei Sätze: «Wir haben Kenntnis, dass die Westbahn Züge beim chinesischen Hersteller CRRC bestellt hat. Darüber hinaus äussern wir uns nicht.»

Zwei gekoppelte Stadler-Doppelstöcker der Westbahn auf einer Testfahrt. Bild: PD

CRRC ist der Platzhirsch in China und wird gegen Konkurrenz aus dem Ausland vom Staat protegiert. Ausländische Anbieter sind lediglich willkommen, sofern ein Technologietransfer stattfindet. Das hat zum Beispiel Siemens schmerzlich erfahren.

Beim deutschen Hersteller bestellten die Chinesen in den Nullerjahren Hochgeschwindigkeitszüge des Typs Velaro, die bei der Deutschen Bahn als ICE 3 bekannt sind, und kopierten sie dann. Ähnlich schamlos kupferten sie beim TGV der französischen Alstom oder dem Shinkansen aus Japan ab. Heute ist CRRC der weltgrösste Hersteller von Hochgeschwindigkeitszügen und von Schienenfahrzeugen generell.

Noch ist der chinesische Bahnerfolg in Europa sehr überschaubar

Triebzug von CRRC für Nordmazedonien. Bild: PD

Aus dem Heimmarkt China heraus ist CRRC immer stärker ins asiatische Ausland vorgestossen, aber auch nach Australien und Afrika. Und selbst in Amerika hat CRRC schon erste Aufträge erhalten. In Europa ist der Erfolg noch sehr überschaubar: Drei Züge für die tschechische Privatbahn Leo Express, die nach Verzögerungen frühestens 2022 in Betrieb gehen dürften, und – was CRRC als «Durchbruch in Europa» feierte – ein halbes Dutzend Züge für Nordmazedonien, deren erstes Exemplar Ende 2015 auf die Gleise gestellt wurde. Hinzu kommen einige Güterzug- und Rangierloks für Deutschland, Nordmazedonien, Österreich, Serbien und Ungarn.

Auch die Russen bereiten Stadler Bauchweh Nicht nur den Vormarsch der Chinesen möchte Stadler in Europa bremsen, sondern auch jenen der Russen. In Deutschland will die Bahngesellschaft Go-Ahead Bayern 22 brandneue Triebzüge, die sie bei Stadler bestellt hat und ab Mitte Dezember 2021 auf der Linie Lindau–München einsetzen will, von TMH Germany warten lassen. Diese gehört via TMH International in Zug zum russischen Eisenbahnbauer Transmashholding. Fronten sind verhärtet Stadler befürchtet, durch Einblick in die Wartungshandbücher könnte betriebliches Know-how in die Hand des russischen Konzerns gelangen. TMH Germany und Go-Ahead versuchen, diese Bedenken zu zerstreuen. Stadler hingegen beharrt auf dem Liefervertrag mit Go-Ahead, wonach eine Wartung durch einen direkten Wettbewerber oder ein mit einem solchen verbundenes Unternehmen ausgeschlossen sei. (T.G.)

Doch Stadler, Siemens, Alstom und andere europäische Rollmaterialhersteller sind alarmiert. Bisher boten die strengen und komplexen europäischen bahntechnischen Anforderungen an die Zulassung einen gewissen Schutz vor dem Eindringen der Chinesen, doch diese haben sich nötiges Know-how inzwischen ins Haus geholt.

CRRC wälzt Ausbaupläne in Norddeutschland

Und zwar im Jahr 2020 durch den Erwerb des Lokomotivwerks des deutschen Vossloh-Konzerns im norddeutschen Kiel. Die Fabrik gilt zwar als veraltet, verfügt aber über Spezialisten, die sich mit der Materie der Zulassung in Europa auskennen. Zudem will CRRC laut einem internen Papier, worüber im Januar 2021 die deutsche «Wirtschaftswoche» berichtete, den Kieler Standort zu einem Zughersteller ausbauen.

Kurzfristig liege der Schwerpunkt noch auf Lokomotiven. Über die «mittel- bis langfristige Produktstrategie» aber heisst es in dem Papier, es würden «schrittweise» neue Fahrzeuge für den europäischen Markt ins Produktionsprogramm aufgenommen, darunter «Fahrzeuge für den städtischen Nahverkehr, Intercity-Elektrotriebwagen und Fahrzeuge mit erneuerbarer Energie».

Eine Rangierlok von CRRC, von der die Deutsche Bahn 2018 in China in einem Rahmenvertrag bis zu 20 Stück bestellt hat. Bild: PD

Die Chinesen wollen sich nicht aufhalten lassen

Der Start am Standort Deutschland ist CRRC indessen missraten. So vergab DB Cargo, die Frachttochter der Deutschen Bahn, 2020 einen Auftrag über 100 Hybridloks an Siemens und nicht ans Kieler Werk. Damals sagte Maria Leenen, Bahnexpertin und Chefin der Beratungsfirma SCI Verkehr, vorerst müssten sich «die etablierten Wettbewerber um Alstom-Bombardier, Siemens und Stadler keine Sorgen machen».

Nun könnten aber Sorgen der europäischen Bahnbauer wachsen, obwohl Leenen noch ein Fragezeichen dahinter setzt, ob und falls ja wann die chinesischen Westbahn-Doppelstöcker die Zulassung erhalten. «Insofern ist es ein kluger Schachzug der Westbahn, die Züge erst dann anzumieten, wenn sie zugelassen sind», sagt die Expertin. Aber, so Leenen:

«Über kurz oder lang wird CRRC in Europa vorwärtskommen, zumal dies ein politisches Ziel des chinesischen Staats als Eigentümer ist.»

Denn: «Europa ist nach wie vor der Leitmarkt in der Bahntechnik. Wer hier Fuss fasst, hat es auch leichter im globalen Bahngeschäft.»