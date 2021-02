BAHNINDUSTRIE Stadler macht Tempo im Osten – Peter Spuhler hat Wachstumsambitionen in Ungarn, Kasachstan und der Ukraine Ein Joint Venture mit möglicherweise mehreren hundert Arbeitsplätzen in Ungarn, die Aussicht auf die Übernahme einer kasachischen Fabrik mit anschliessender Produktion von Schlafwagen und Ideen, in der Ukraine Fuss zu fassen – der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler will sich im Osten zünftig weiter ausbreiten. Thomas Griesser Kym 04.02.2021, 05.00 Uhr

Soeben in Ungarn nach neuntägiger Reise eingetroffen: Die erste von acht schnellen Strassenbahnen (Tram-Trains), gefertigt von der spanischen Stadler-Tochtergesellschaft in Valencia. Bild: Balázs Szecsődi/ MÁV/PD

Osteuropa und die Staaten der früheren Sowjetunion sind seit geraumer Zeit ein wichtiger Wachstumsmarkt für Stadler und Patron Peter Spuhler. Vielerorts ist der Modernisierungsbedarf des Rollmaterials hoch, und Nationen wie Polen oder Russland zählen zu den grössten Bahnländern überhaupt.

Vor diesem Hintergrund hat Stadler seine Fühler immer weiter Richtung Osten ausgestreckt. Dort zieht der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer regelmässig Aufträge an Land, so beispielsweise in Aserbaidschan, Georgien, Polen, Russland, Ungarn oder Weissrussland. In einigen dieser Märkte unterhält Stadler auch eigene Produktions- oder Servicewerke.

Plan für ein Joint Venture mit bis zu mehreren hundert Jobs in Ungarn

Nun ist Stadler auf dem Weg zu den nächsten Ausbauschritten, und zwar in Kasachstan, der Ukraine und in Ungarn. In Ungarn ist Stadler seit 15 Jahren erfolgreich unterwegs: 195 Züge und Strassenbahnen hat Stadler dort verkauft. Zudem unterhält Stadler im Land zwei Standorte für Service und Produktion sowie für die Revision von Drehgestellen und beschäftigt 800 Mitarbeitende.

Jetzt werden Pläne für eine weitere Expansion publik. Stadler-Sprecher Fabian Vettori bestätigt Angaben aus Ungarn, wonach Stadler dieser Tage mit der Mészáros-Gruppe eine Absichtserklärung unterzeichnet hat zur Gründung eines Joint Ventures. In dessen Rahmen wollten die beiden Firmen in Ungarn eine neue Fabrik bauen, die bis 2023 rund 500 Stellen schaffen solle.

Erst den Service ausbauen, dann produzieren

Stadler-Sprecher Vettori will diese Zahl nicht kommentieren, sondern sagt stattdessen:

«Die Anzahl künftiger Arbeitsplätze auch in einem Joint Venture ist vom Erfolg am Markt abhängig.»

Und: Derzeit seien in Ungarn weitere Bahnprojekte in der Ausschreibungsphase. Am Joint Venture würde Stadler eine Mehrheit halten.

Mit dem geplanten Werk will Stadler laut Vettori zunächst die Kapazität im Service und Unterhalt ausbauen. Alles weitere hänge von den Kunden und vom Markt ab. Laut den Angaben aus Ungarn ist vorgesehen, in dem Werk auch Fahrzeuge für den Schienengüterverkehr inklusive Kesselwagen zu produzieren, primär für den lokalen Markt und sekundär für internationale Märkte.

Der Partner wird vom reichsten Ungarn kontrolliert

Die Agentur Bloomberg weist darauf hin, dass die Mészáros-Gruppe von Lőrinc Mészáros kontrolliert wird, einem Jugendfreund und mutmasslich engen Geschäftspartner des umstrittenen ungarischen Premiers Viktor Orban. Laut dem Magazin «Forbes» ist Mészáros der reichste Ungar.

Die Mészáros-Gruppe ist ein Konglomerat, das in den Sektoren Bau, Energie, Tourismus, Banken und Medien aktiv ist. Das ungarische Unternehmen mischt mit beim Bau der über zwei Milliarden Dollar teuren Eisenbahnlinie Budapest–Belgrad, die Teil ist der Infrastrukturinitiative «Belt and Road», mit der China Ostasien und Europa enger verbinden will.

Peter Spuhler auf Stippvisite in der Ukraine

Will in Osteuropa und noch viel weiter östlich rasch vorankommen: Stadler-Chef Peter Spuhler. Bild: Urs Bucher (Bussnang, 5. März 2020)

Neuland betreten würde Peter Spuhler noch weiter im Osten. In der Ukraine hat kürzlich eine Stadler-Delegation unter Spuhlers Leitung Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen. Laut dessen Mediendienst ging es in dem Gespräch darum, Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bei der Modernisierung des ukrainischen Schienenverkehrs zu erörtern.

Demnach will Selenskyj die U-Bahnen der Grossstädte Kiew, Charkiw und Dnipro ausbauen sowie in mehreren Städten die Strassenbahn auf Vordermann bringen. Den Angaben zufolge zeigte Spuhler Interesse am ukrainischen Markt und auch an der Schaffung von Joint Ventures. Vettori bestätigt das Treffen, es seien aber noch keinerlei Vereinbarungen getroffen worden.

Wettlauf in Kasachstan gegen einen Mitbewerber

Weiter ist Spuhler in Kasachstan. Dort sucht die staatliche Eisenbahn einen «strategischen Partner», der die lokale Waggonfabrik Tulpar übernimmt, in diese investiert und dann in einem ersten Schritt Schlafwagen produziert. Kurz vor Weihnachten 2020 gab die Bahngesellschaft bekannt, auf ihre internationale Ausschreibung hin zwei Angebote erhalten zu haben. Eines davon stammt von Stadler, wie Vettori Informationen unserer Zeitung bestätigt.

Laut früheren Angaben aus Kasachstan geht es um mindestens 26 Kompositionen à 18 Wagen, also ein Total von mindestens 468 Wagen sowie optional um einen Vertrag für Unterhalt und Wartung. Als potenzielle Interessenten an dieser Ausschreibung galten neben Stadler auch die russische Transmashholding und der chinesische Staatskonzern CRRC. Wer den Zuschlag erhält, soll bald entschieden werden.