Stadler hat Teilrückzug aus Weissrussland eingeleitet

Bahnindustrie «Rote Linie überschritten»: Peter Spuhler befürwortet massive Sanktionen gegen Weissrussland und hat mit Verlagerungen aus Stadlers Fabrik bei Minsk begonnen Weil im weissrussischen Werk wegen neuer Sanktionen gegen Diktator Lukaschenko und dessen Entourage Elektronikbauteile fehlen, verlagert Stadler Teile der Produktion in die EU und die Schweiz. Stadler-Chef Peter Spuhler spricht sich für scharfe Strafmassnahmen gegen Weissrussland aus, will aber am Standort grundsätzlich festhalten. Doch das Werk hat an Bedeutung verloren. Und es dürfte weiter schrumpfen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 04.03.2022, 18.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arbeiter im weissrussischen Stadler-Werk bewegen einen Wagenkasten für einen Doppelstöcker. Bild: Tatyana Zenkovich/EPA (Fanipol, 3. März 2020)

30 Kilometer ausserhalb der weissrussischen Hauptstadt Minsk liegt Fanipol. An diesem Standort führt Stadler seit 2013 ein Werk zum Bau von Schienenfahrzeugen. Über die Jahre hat Stadler-Patron Peter Spuhler wegen dieses Engagements immer wieder Kritik einstecken müssen. Weil der weissrussische Diktator Alexander Lukaschenko das Land mit eiserner Faust regiert. Weil er Demonstranten für Demokratie niederknüppeln lässt. Weil er die schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin Natallia Hersche wegen einer Lappalie im Gefängnis schmoren liess.

Nun ist es erneut so weit. Wegen der Verstrickung Weissrusslands in den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, werden die Stimmen wieder lauter, die Spuhler zum Rückzug aus Fanipol auffordern. Dieser argumentierte bisher stets, Stadler sei kein regierungsnahes Unternehmen, stelle Züge her, die dem Volk zugutekämen, aber man werde sich selbstverständlich an internationale Sanktionen halten, so denn solche verhängt werden sollten.

Spuhler spricht sich für heftige Sanktionen aus

Stadler-Patron Peter Spuhler. Bild: Tobias Garcia

Doch nun tönt es schärfer. Auf Anfrage sagt Spuhler zunächst: «Wir sind nach wie vor der Meinung, dass eine wirtschaftliche Integration solcher Staaten mithilft, den Demokratisierungsprozess voranzutreiben. Dazu haben wir mit unserer Investition beigetragen.» Dann spricht Spuhler Klartext:

«Leider wurde mit der manipulierten Wahl in Weissrussland sowie dem russischen Einmarsch in die Ukraine die rote Linie überschritten. Daher befürwortet Stadler eine massive wirtschaftliche Sanktionierung.»

Verlagerung hat wegen fehlender Elektronikbauteile begonnen

Noch in einer Mitteilung vom 28. Februar 2022 schrieb Stadler, bisher habe es aufgrund der politischen Situation und etwaiger Sanktionen «keine Beeinträchtigung der Produktion» in Weissrussland gegeben. Dieser Wortlaut ist mittlerweile Makulatur: Laut Spuhler hat Stadler nunmehr begonnen, Teile der Produktion aus dem weissrussischen Werk an Standorte in der EU, vor allem ins polnische Werk Siedlce, und auch in die Schweiz zu verlagern.

Der Grund: Wegen neuer westlicher Sanktionen gegen Weissrussland im Zuge des Ukraine-Kriegs kann Stadler keine Elektronikbauteile und -komponenten mehr über die Grenze ins Werk Fanipol schicken. Spuhler sagt:

«Wir müssen unsere Lieferfähigkeit aufrechterhalten. Deshalb haben wir Sofortmassnahmen eingeleitet und schauen, was wir verlagern können.»

Über konkrete Produkte will er sich noch nicht äussern. Ganz aufgeben will der Stadler-Chef den Standort in Weissrussland aber nicht und sagt:

«Wir wollen das Werk behalten.»

Stromrichter aus Weissrussland für alle möglichen Stadler-Standorte

In Fanipol produziert Stadler Flirt-Triebzüge, Kiss-Doppelstöcker, U-Bahn-Wagen und Strassenbahnen vor allem für die GUS-Märkte der ehemaligen Sowjetunion. 2018 wurde das Werk mit Investitionen von 40 Millionen Franken massiv ausgebaut. Dabei wurde zum einen die Produktionskapazität von Aluminium-Wagenkasten auf 450 Stück pro Jahr verdreifacht.

Zum anderen baute Stadler auf dem Werksareal ein Technologiezentrum für Stromrichter. Dieses Gebäude wurde 2020 fertiggestellt und hat eine Herstellkapazität von jährlich 460 Stromrichtern, zum Einbau in Schienenfahrzeuge an allen möglichen Stadler-Standorten.

Aktuell läuft es in Fanipol mal wieder weniger rund

Die Auslastung des Werks Fanipol hat über die Jahre immer wieder stark geschwankt. Mitte 2018 beschäftigte das Werk erst gut 500 Mitarbeitende, vergangenes Jahr, 2021, waren es 1500 in der Spitze. 2020 erhielt Stadler von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) einen Kredit über 20 Millionen Euro zur Bewältigung der Folgen der Coronapandemie für das weissrussische Werk.

2021 sei «ein sehr gutes Jahr» gewesen für den Standort Fanipol, sagt Spuhler. Doch zuletzt hat sich die Lage verdüstert. So hat das Werk «aufgrund der Auslastungssituation» die Zahl der Mitarbeitenden in den vergangenen Monaten bereits auf «unter 1200» reduziert, «und der Rückgang wird weitergehen», wie Spuhler sagt.

Stadler hat den Personalbestand im weissrussischen Werk von 1500 bereits auf unter 1200 Mitarbeitende reduziert Bild: Tatyana Zenkovich/EPA (Fanipol, 3. März 2020)

Aktuell beträgt die Produktionskapazität in Fanipol 10 Prozent von Stadlers gruppenweiter Kapazität, und lediglich 2 Prozent des Auftragsbestands von 18 Milliarden Franken (per Mitte 2021) seien dort in Abwicklung. Laut Spuhler ist das Werk Minsk als Produktionsstandort für ganze Schienenfahrzeuge auch kleiner als die Stadler-Standorte Bussnang, Rheintal (St.Margrethen und Altenrhein), Siedlce in Polen, Berlin und Valencia.

In der GUS tut sich Stadler häufig schwer

Osteuropa und die GUS werden von Spuhler seit mehreren Jahren als wachstumsträchtige Zukunftsmärkte bezeichnet. Die Eisenbahn spielt dort in vielen Ländern eine grosse Rolle, das Rollmaterial ist oft veraltet. Dennoch harzt es gerade im GUS-Raum der ehemaligen Sowjetunion. Spuhler räumt ein:

«Russland ist ein ganz schwieriger Markt.»

Von dort hat Stadler erst zwei Aufträge erhalten: 23 Strassenbahnen für St.Petersburg, gefertigt in Fanipol, und 24 Doppelstöcker für den Moskowiter Flughafenzug Aeroexpress. Wegen Finanzierungsproblemen wurde diese Bestellung, die in Altenrhein abgearbeitet wurde, später auf 11 Züge mehr als halbiert.

Und sonst? «Wir sind nicht schlecht unterwegs», sagt Spuhler über weitere GUS-Märkte. Er erwähnt erhaltene Aufträge für U-Bahn-Wagen für Minsk, Triebzüge für Georgien, Schlafwagen für Aserbaidschan. «Und auch in Kasachstan sind wir mit Schlafwagen dran.» Allerdings spricht man von dieser Ausschreibung seit 2020, und im Vergabeprozess scheint seit Monaten Stillstand zu herrschen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen