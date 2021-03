BAHNBAU Rund um den Vesuv: Stadler jagt Hitachi einen Auftrag in der Region Neapel ab 40 Züge im Wert von 240 Millionen Euro für Süditalien: Um diese Ausschreibung hat sich Stadler mit Hitachi vor Gericht duelliert – mit dem besseren Ende für den Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller. Thomas Griesser Kym 19.03.2021, 12.00 Uhr

Stadler hat dicke Auftragsbücher und sichert sich nun eine Order aus der Region Neapel für ein S-Bahn-Netz rund um den Vulkan Vesuv. Bild: Urs Bucher (Bussnang, 5. März 2020)

Vor wenigen Tagen, am 11. März 2021, hatte Stadler an der Bilanzmedienkonferenz beklagt, dass sich Umsätze und damit Einnahmen in die Zukunft verschöben. Dies zum einen wegen der Pandemie, die Fahrzeugabnahmen verzögert. Zum anderen, weil Mitbewerber immer wieder Auftragsvergaben mittels Beschwerden verzögerten.

Dabei hat der Ostschweizer Bahnbauer geflissentlich ausgeblendet, dass er selbst auch mit harten Bandagen kämpft. Das zeigt just dieser Tage ein Beispiel aus Italien. Dort hat der Staatsrat einen Auftrag der Verkehrsgesellschaft EAV über 40 Triebzüge für die Ferrovia Circumvesuviana, deren S-Bahn Neapel mit umliegenden Städten verbindet und den Vesuv umkurvt, endgültig Stadler zugeschlagen, wie italienische Medien berichten.

Stadler liefert teurer

Damit hat Peter Spuhlers Unternehmen Erfolg gehabt mit einer Beschwerde gegen die ursprüngliche Vergabe des Auftrags an den Konkurrenten Hitachi Rail. Die EAV hatte den Auftrag im September 2019 an die italienische Tochter des japanischen Hitachi-Konzerns vergeben, doch legte Stadler wegen technischer Ungereimtheiten in der Beurteilung von Vergabekriterien Berufung ein. Dieser gab ein Verwaltungsgericht Ende Februar 2020 Recht, und der darauf folgende Einspruch Hitachis (und der EAV) ist nun vom Staatsrat abgewiesen worden.

Jetzt fehlt laut italienischen Medien nur noch die Unterzeichnung des Vertrags zwischen Stadler und EAV, was in Kürze erfolgen soll. Pikant: Stadler hatte die 40 Züge zum Gesamtpreis von 240 Millionen Euro angeboten und damit teurer als Hitachi (213 Millionen). Zudem hatte Stadler eine etwas längere Lieferfrist für den ersten Zug in Aussicht gestellt als Hitachi. Auf der anderen Seite hat Stadler die Wartung, die dem Hersteller der Fahrzeuge für fünf Jahre obliege, um rund 2 Millionen Euro günstiger offeriert.

EAV lenkt ein

Weiteres wichtiges Detail: Hitachi und ihre lokale Partnerfirma Firema hätten die Züge in Italien gefertigt, nun werden sie im Ausland hergestellt. Italienische Medien nennen als Fabrikationsstandort jenen der spanischen Stadler-Tochter Stadler Valencia.

EAV-Präsident Umberto De Gregorio wird zitiert, «wir nehmen das Urteil zur Kenntnis». Und: Die Gesellschaft habe vor, im Endeffekt 48 Züge zu bestellen statt 40. Stadler bezieht zu den Berichten derzeit keine Stellung.