Bahnaufträge Rollmaterial: Stadler ist in der Ukraine bei zwei Ausschreibungen am Ball Inmitten des politischen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland kommt Stadler seinem Ziel, in der Ukraine Aufträge zu ergattern, erneut ein paar Schritte näher. Aktuell geht es um 80 elektrische Triebzüge und um 18 Strassenbahnen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 21.02.2022, 16.00 Uhr

Roll-out eines brandneuen Stadler-Flirt für die SOB im Inbetriebsetzungszentrum Erlen. Den Flirt möchte Stadler auch in der Ukraine verkaufen. Bild: Ralph Ribi (Erlen, 6. Juni 2018)

Stadler-Chef Peter Spuhler ist schon mehrmals in die Ukraine gereist, und 2021 hat sein Unternehmen dort einige Absichtserklärungen unterzeichnet. Darin geht es auch darum, dass der Ostschweizer Bahnhersteller die Möglichkeit einer Zugproduktion mit lokalem Wertschöpfungsanteil in der Ukraine in Betracht zieht, sofern Stadler eine Ausschreibung der Staatsbahn Ukrzaliznytsia (UZ) gewinnt.