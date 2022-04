Automobilzulieferindustrie ZF Friedrichshafen fährt besser als vor der Pandemie – allerdings gibt der CEO das Lenkrad ab Der Technologiekonzern ZF hat im vergangenen Jahr seine finanziellen Ziele erreicht. Nach Verlusten 2020 wurde die Gewinnzone wieder erreicht. Unterdessen hat CEO Wolf-Henning Scheider seinen Rücktritt angekündigt. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 01.04.2022, 17.00 Uhr

ZF ist auf Kurs. Ab nächsten Jahr braucht der Technologiekonzern einen neuen Chef. Bild: PD

Der Automobilzulieferer ZF vom Bodensee ist weltweit die Nummer drei. Auf Platz eins liegt der schwäbische Bosch-Konzern. Letztes Jahr hat der ZF Konzern wieder die Gewinnzone erreicht und ist kräftig gewachsen. CEO Wolf-Henning Scheider präsentierte an der Bilanzmedienkonferenz einen Umsatz mit 38,3 Milliarden Euro. Damit lag dieser um 17,5 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert von 32,6 Milliarden Euro und übertraf auch jenen des Jahres 2019 (36,5 Milliarden Euro). Der Konzerngewinn beträgt 738 Millionen Euro. 2020 waren das noch minus 741 Millionen Euro gewesen. ZF beschäftige 2021 weltweit 157'549 Mitarbeitende (2020: 153'522). Das sind 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Unternehmen ist an 188 Produktionsstandorten in 31 Ländern vertreten. ZF gehört mehrheitlich der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen.

CEO Scheider erklärte weiter, dass die Unterbrechung von Lieferketten der Automobil- und Nutzfahrzeughersteller bereits zu ersten Produktionsstillständen geführt habe. Obwohl ZF derzeit kaum von kriegsbedingten Lieferausfällen betroffen sei, führten die Stillstände bei den Kunden bei ZF zum Ausfall von Abrufen.

Wolf-Henning Scheider, CEO ZF Friedrichshafen Bild: PD

«Inwiefern sich eine mögliche weitere Eskalation des Kriegs in der Ukraine auf die weltweite Konjunktur und das Branchenwachstum im Geschäftsjahr 2022 auswirken wird, kann derzeit nicht vorhergesagt werden.»

Unterdessen hat ZF alle Exporte nach Russland eingefroren. Gemäss dem Unternehmen ist davon auch das Joint Venture ZF Kamaz mit dem russischen Fahrzeughersteller Kamaz betroffen. Seit 2005 stellt Kamaz Lkws, Busse und Panzer sowie Getriebe für zivile Nutzfahrzeuge her. Der Anteil von ZF beträgt 51 Prozent. Kamaz ist neben ZF auch vom Lieferstopp von Daimler Trucks betroffen. Der Nutzfahrzeughersteller will keine Lastwagen mehr mit dem russischen Unternehmen produzieren.

Der Hauptsitz der ZF Friedrichshafen AG am Bodensee in Friedrichshafen. Bild: PD

Mit Blick auf das laufende Jahr herrsche angesichts des Kriegs in der Ukraine, anhaltenden Lieferengpässen vor allem bei Halbleitern und der andauernden Coronapandemie aber weiter Unsicherheit, teilte das Unternehmen mit. Das vorausgesagte Umsatzwachstum auf mehr als 40 Milliarden Euro für 2022 stehe daher explizit unter Vorbehalt.

ZF verkauft Produktlinie Elektronische Schnittstellen

Im Zuge der digitalen Ausrichtung von ZF hat der Konzern das Geschäft die Produktlinie Elektronische Schnittstellen an die deutsche inhabergeführte und international tätige Industriegruppe Aequita verkauft. Die Transaktion sei das Ergebnis einer sorgfältigen Überprüfung der strategischen Optionen für die Produktlinie Electronic Interfaces im Rahmen der Transformation von ZF, die das Unternehmen 2020 eingeleitet habe. Vorstand und Aufsichtsrat von ZF seien zum Schluss gekommen, dass Aequita als neuer Eigentümer am besten geeignet ist, der Produktlinie Electronic Interfaces eine langfristige und sichere Zukunftsperspektive zu bieten. Die Produktlinie Electronics Interfaces entwickelt und produziert mit rund 750 Mitarbeitern in Deutschland, China, Mexiko und den USA Schalthebelsysteme, Aktuatoren (Elektromotoren oder elektromagnetische Ventile, die in der Motorsteuerung und in Komfortsystemen zum Einsatz kommen) und haptische Bediensysteme für die Automobilindustrie.

Der Chef tritt nach fünf Jahren ab

Eher überraschend hat CEO Wolf-Henning Scheider angekündigt, 2023 nach fünf Jahren als Chef von ZF Friedrichshafen aufzuhören. Für Scheider war der Chefposten bei ZF der dritte bei einem süddeutschen Autozulieferer. Jedes Mal hat Scheider seinen Abschied selbst in die Wege geleitet. Bei ZF werde er seinen im Januar 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, sagte er an einer Medienkonferenz. Scheider war von 2010 bis 2015 Topmanager bei Bosch. Ab 2015 leitete er den Stuttgarter Zulieferer Mahle bis er 2018 zu ZF wechselte. Scheider sagte:

Wolf-Henning Scheider, CEO ZF Group tritt zum Jahresende ab. Bild: PD

«Ich werde eine neue Herausforderung suchen, die nicht in der Automobilindus­trie sein wird. Es ist eine ganz private Entscheidung nach 35 Jahren auf der unternehmerischen Überholspur.»

Er werde nun etwas ganz anderes machen. Es sei aber zu früh, darüber zu reden. Zwischentöne oder Unstimmigkeiten gebe es keine. Im Gegenteil. Die Zeit bei ZF sei für ihn die erfüllendste und beste seiner gesamten Karriere gewesen.

