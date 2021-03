Automobilindustrie Autoneum weiter ausgebremst – rote Zahlen im Geschäftsjahr 2020 Die Automobilbranche steht unter Druck. Das bekommen auch Zulieferer wie das Winterthurer Unternehmen Autoneum zu spüren, dessen Umsatz um fast 19 Prozent eingebrochen ist. Stefan Borkert 03.03.2021, 13.30 Uhr

Hauptsitz von Autoneum in Winterthur. Beim Konzern hofft man auf Erholung der Fahrzeugmärkte. PD

Autoneum ist auf Erholungsfahrt. Letztes Jahr betrug gemäss einem Communiqué der Verlust noch 10,7 Millionen Franken. 2019 waren das noch fast 78 Millionen Franken gewesen. Immerhin wurde beim operativen Ergebnis wieder die Pluszone erreicht. Nach einem Minus 2019 von 33 Millionen resultierte 2020 ein Plus von knapp 28 Millionen Franken. Besonders Probleme in Nordamerika hatten den Konzern ins Straucheln gebracht. Die Pandemie hat den Turnaround zwar ausgebremst aber man habe in Nordamerika deutliche Verbesserungen erzielen können, schreibt Autoneum. So sei etwa das Plus beim operativen Ergebnis auch die Folge von Anpassungen der Kostenstruktur und der Verbesserungen in Nordamerika. Dort wurde ein Ergebnis vor Steuern von minus 44 Millionen Franken erzielt. Im Jahr davor waren das noch 135 Millionen Franken gewesen.