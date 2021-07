Automarkt Ostschweiz Der Automarkt in der Ostschweiz wirft den Motor an – aber fragile Lieferketten bremsen Autokäufe ein Der Markt für Personenwagen legt auch in der Ostschweiz wieder zu. Der Anteil an elektrischen Fahrzeugen übertrifft die Erwartungen der Garagisten. Stefan Borkert 06.07.2021, 05.00 Uhr

Die Zahl der Neuwagen steigt wieder. Besonders die E-Mobilität nimmt Fahrt auf. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Automarkt in der Ostschweiz kommt wieder ins Rollen. Die Neuzulassungen steigen. Allerdings wird das Niveau von vor der Pandemie noch nicht erreicht. «Die Ostschweiz ist in etwa gleich unterwegs wie die restliche Schweiz. Da der Einbruch im Osten während der letzten Monate nicht so gravierend war, ist nun auch der Sprung ins Positive etwas geringer als in anderen Teilen der Schweiz», sagt Gregor Zolli­kofer, Präsident der Sektion St.Gallen-Appenzell und Fürstentum Liechtenstein des Auto- Gewerbe-Verbands Schweiz (AGVS).

Doch es droht erneut Ungemach, diesmal wegen Lieferproblemen. Zollikofer erklärt, dass die Garagisten in der Ostschweiz die letzten Monate mehrheitlich gut überstanden hätten. Er sagt:

Gregor Zolli­kofer, Präsident der Sektion St.Gallen-Appenzell und Fürstentum Liechtenstein des Auto- Gewerbe-Verbands Schweiz (AGVS) PD

«Die letzten Monate zeigten erfreuliche Zahlen, was den Verkauf angeht. Da nun aber bei gewissen Zulieferern unserer Hersteller die Rohstoffe knapp werden oder nicht mehr verfügbar sind, stehen wohl wir alle, nicht nur die Garagen, vor unserer nächsten Herausforderung.»

Die Neuwagenlieferbarkeit werde uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen mehr beschäftigen als die Pandemie.

Unberechenbares Geschäft

Ähnlich sieht das Bruno Jäger, Verwaltungsratspräsident der Liga AG mit Sitz in Wil. «Bei unseren Marken geht es noch», sagt er. Aber auch er sieht Lieferengpässe. «Das Geschäft ist unberechenbarer geworden.» Trotzdem sei Liga bislang glimpflich durch die Krise gekommen.

Adrian Rüedi, Geschäftsleiter der Auto Lang AG in Kreuzlingen ist froh, dass man mit der Marke Mercedes über den Erwartungen liegt. Der Tiefpunkt bei den Verkäufen sei im April 2020 gewesen. Nach dem Ende des ersten Lockdowns habe das Geschäft aber wieder angezogen.

Wegen der Lieferprobleme rechnet er damit, dass das Niveau von vor der Pandemie erst wieder 2022 oder 2023 erreicht werde. Bei den Alternativantrieben stellt er hingegen ein Wachstum fest, das weit über den Erwartungen liegt.

So funktioniert ein Elektro-Mercedes. Übergabegespräch bei Auto Lang in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Immer noch 13 Prozent unter dem Durchschnitt

Bei Auto-Schweiz werden die Eindrücke und Erfahrungen der Ostschweizer Garagisten in Zahlen bestätigt. Christoph Wolnik, Mediensprecher der Vereinigung der Schweizer Automobil-Importeure (Auto-Schweiz) erklärt, dass der Markt für neue Personenwagen in der Schweiz und Liechtenstein im Juni 2021 um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat 2020 gewachsen sei. «Dennoch liegt das erreichte Niveau von 26005 Immatrikulationen (Juni 2020: 24477) rund 13 Prozent unter dem langjährigen Juni-Durchschnitt seit der Jahrtausendwende von gut 30000 Einlösungen.» Die Nachwirkungen der Coronakrise seien in Form von gedämpfter Nachfrage, fragilen Lieferketten und einem Mangel an elektronischen Bauteilen nach wie vor spürbar. «Wir sind beim Marktvolumen noch nicht da, wo wir gerne wären.»

Gleichzeitig belege die Automobilbranche mit einem rekordhohen Marktanteil der Steckerfahrzeuge von 18,2 Prozent im ersten Halbjahr ihren Willen zur Reduktion der Emissionen.

Mit 9,9 Prozent Marktanteil fährt demnach rund jeder zehnte der 124547 neuen Personenwagen, die seit Jahresbeginn zugelassen wurden, rein elektrisch. Genau sind es 12319 Autos mit Batterie und 31 mit Brennstoffzelle als Hauptenergiequelle. Hinzu kommen 10356 elektrisch aufladbare Plug-in-Hybride, die einen Marktanteil von 8,3 Prozent erreichen. «Die Stückzahlen dieser Neuwagen mit elektrischem Antrieb haben sich innert Jahresfrist mit einem Wachstum von 124,4 Prozent mehr als verdoppelt», sagt Wolnik.