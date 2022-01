Automarkt Auch in der Ostschweiz muss man lange auf einen Neuwagen warten – Occasionsfahrzeuge werden rar Die Ostschweizer Autoverkäufer könnten mehr Autos verkaufen, denn die Nachfrage ist grösser als das Angebot. Doch die Lieferprobleme sind noch nicht gelöst. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Wer einen Neuwagen kauft, braucht monatelang Geduld, bis dieser gefahren werden kann. Getty

Lieferengpässe machen dem Autogewerbe in der ganzen Schweiz, auch in der Ostschweiz zu schaffen. Die Branche stemmt sich dagegen. Beim Grossimporteur Amag sagt Sprecher Emanuel Steinbeck: «Mit dem zu Ende gegangenen Jahr dürfen wir zufrieden sein, wir konnten den Marktanteil unserer Marken gegenüber dem Vorjahr nochmals steigern.»

Auto-Schweiz, die Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure, liefert Zahlen. Demnach hat der Markt für neue Personenwagen in der Schweiz und in Liechtenstein 2021 mit einem Plus von 0,7 Prozent gegenüber 2020 abgeschlossen. Durch die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen liege die erreichte Zahl an Neuimmatrikulationen von 238 481 (2020: 236 827) jedoch erneut deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie 2019 mit damals 311 466 Neuimmatrikulationen. Das Auto-Jahr 2021 sei geprägt von Lieferproblemen aufgrund des Mangels an elektronischen Bauteilen bei der Fahrzeugproduktion und internationalen Transporteinschränkungen.

Alternative Antriebe boomen

Dennoch sieht Auto-Schweiz auch Positives und das wird denn auch von Ostschweizer Autohändlern und Garagisten bestätigt. So ist etwa die Nachfrage nach neuen Personenwagen im Vergleich zum ersten Jahr der Pandemie spürbar gestiegen. Zudem hat die konsequente Priorisierung von Modellen mit alternativen Antrieben bei Produktion und Auslieferung zu deren Rekordmarktanteil von 44,5 Prozent geführt. Christoph Wolnik, Mediensprecher von Auto-Schweiz, sagt:

«Bei der Entwicklung des Schweizer Auto-Markts stehen wir derzeit definitiv wegen der Chipkrise an.»

Diese sei ja durch die Pandemie ausgelöst worden, nachdem die Automobil-Hersteller zu Beginn der Coronakrise ihre Halbleiter-Bestellungen heruntergefahren hätten.

Christoph Wolnik, Mediensprecher Auto-Schweiz PD

«Die Fahrzeug-Nachfrage zog aber schneller wieder an als gedacht und nun fehlen diese elektronischen Helferlein, auch aufgrund weltweit ungenügender Produktionskapazitäten»,

fährt er fort. Von langen Lieferfristen betroffen seien ja mittlerweile allerhand Produkte, auch solche ohne Chips.

«Ein Nachfrage-Problem haben wir in der Automobilbranche glücklicherweise schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ungewohnt ist schlicht, dass diese grosse Nachfrage auf ein eingeschränktes Angebot trifft.»

Die Auto Lang AG in Kreuzlingen profitiert vom Verkauf von Lagerfahrzeugen. PD

Das sei für uns im breiten Geschäft mit Personen- oder Lieferwagen eine völlig ungewohnte Situation. Adrian Rüedi, Geschäftsleiter Auto Lang AG in Kreuzlingen, ist froh, dass man die Lager gefüllt hat. Trend zu Lagerfahrzeugen Er sagt:

Adrian Rüedi, Geschäftsleiter Auto Lang AG Kreuzlingen, Frauenfeld PD

«Wir liegen über alle Marken bei den Neuwagen mit einem Plus von zehn Prozent über dem Schweizer Durchschnitt. Wir konnten zum Glück mit einer komfortablen Lagersituation Anfang Jahr starten.»

Er merkt an, dass die Nachfrage grösser sei als das Angebot. Aufgrund der Unwägbarkeiten bei der Bestellung von Neuwagen habe sich 2021 ein klarer Trend hin zum Verkauf von Lagerfahrzeugen anstelle von Werksbestellungen herauskristallisiert. Gregor Zollikofer, Präsident des Auto Gewerbeverbands St. Gallen, Appenzell, Liechtenstein, bestätigt:

«Autos werden verkauft, nur die Liefertermine rutschen immer mehr in die Zukunft.»

Auch der Occasionsmarkt sei ziemlich leergekauft. Der Trend in der Ostschweiz passe in etwa zum Rest der Schweiz. Chantal Eder von der Geschäftsleitung der Liga Lindengut-Garage AG Wil sieht das ähnlich und ergänzt, es gebe immer mehr Interessenten für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, sowohl rein elektrischen als auch hybriden Antrieben. Louis Zünd vom Zünd Mobilcenter Widnau doppelt nach:

«Der Trend geht eindeutig hin zu elektrifizierten Modellen. Die CO2-Limiten sorgten für ein wachsendes Angebot an elektrifizierten PW und Nutzfahrzeugen.»

Markus Schumacher von der Emil Frey AG St. Gallen bestätigt das auch und erklärt, dass bei Occasionsfahrzeugen die Auswahl kleiner geworden ist.

Wie so viele andere Automobilhändler stemmt sich die Amag gegen die aktuelle Situation. Emanuel Steinbeck, Leiter Group PR bei der Amag Group AG, sagt, dass man am Markt sogar noch zulegen konnte.

Wie kommt Amag mit seinen Marken durch die aktuelle Pandemie?

Auch die Amag spürt die angespannte Lage aufgrund der grossen aktuellen Herausforderungen in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie und einer beschränkten Lieferfähigkeit durch den weltweiten Chipmangel sowie internationalen Transporteinschränkungen. Doch mit dem zu Ende gegangenen Jahr dürfen wir als Amag zufrieden sein, wir konnten den Marktanteil unserer Marken gegenüber dem Vorjahr nochmals steigern.

Emanuel Steinbeck, Leiter Group PR bei der Amag Group AG PD

Stagniert der Verkauf von Neufahrzeugen in der Ostschweiz ähnlich wie national?

Es ist nicht so, dass der Verkauf stagnieren würde, sondern es ist die Lieferfähigkeit, die für ein eher verhaltenes 2021 sorgte. Diese Herausforderung kennen wohl alle Marken. Die Auftragsbestände bei uns sind dafür sehr erfreulich.

Welche Marken sind gefragt?

Volkswagen belegt Platz eins in der Markenrangliste, Škoda, Audi und Seat/Cupra folgen auf den Rängen 4 bis 6.

Wie sieht es bei Occasionsfahrzeugen aus?

Da es bei ab Werk bestellten Neufahrzeugen, wie eingangs beschrieben, zu Lieferverzögerungen kommt, war der Occasionsmarkt, insbesondere für junge Gebrauchtwagen, sehr erfreulich und konnte von der erhöhten Nachfrage profitieren. Die Occasionsplätze sind dementsprechend ausgedünnt.

Gibt es einen Trend hin zu bestimmten Fahrzeugen?

Ja, der Trend geht klar hin zu Fahrzeugen mit Stecker, also Elektrofahrzeuge und Plug-In-Hybride. Diese machen zusammen bereits über 20 Prozent des Gesamtmarkt aus. Und es wurden in etwa gleich viele Elektrofahrzeuge verkauft wie Dieselfahrzeuge.

Gibt es in der Ostschweiz einen Trend, der anders als der nationale ist?

Wir sehen keinen klaren Trend. Wie in der Vergangenheit sind die Markenpräferenzen möglicherweise regional etwas verschieden, beispielsweise in der Romandie etwas anders als in der Ostschweiz.

