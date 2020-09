Ausgezeichnetes Familienunternehmen – Balgacher Hemdenspezialistin Metzler gewinnt den Family Business Award Die Metzler & Co. AG aus Balgach im St. Galler Rheintal hat sich bei der neunten Preisverleihung am Hauptsitz der Amag in Cham im Finale gegen die Michel Gruppe AG aus Meiringen und die Zürcher Schibli-Gruppe durchgesetzt. Stefan Borkert 10.09.2020, 12.35 Uhr

Die Metzler & Co. AG (Mitte) mit Martin Haefner (links), Verwaltungsratspräsident AMAG Group AG, und Morten Hannesbo (rechts), CEO Amag Group AG PD

Der Family Business Award ist in diesem Jahr zum neunten Mal verliehen worden. Der Preis zeichnet ein besonders nachhaltig handelndes Schweizer Familienunternehmen aus. Die Gewinnerin, die Metzler & Co. AG ist ein seit über 100 Jahren und vier Generationen auf Hemden spezialisiertes, erfolgreiches Textilunternehmen. Wie es in einer Mitteilung weiter heisst haben alle drei diesjährigen Finalisten ein Family Business Award-Zertifikat erhalten, welches ihre besonders nachhaltige unternehmerische Tätigkeit bestätigt. Darüber hinaus erhielten die drei Unternehmen einen neuen VW ID3, der die Finalisten ein Jahr lang begleiten wird. Die Metzler & Co. AG das Fahrzeug darf das Fahrzeug behalten.