Für die Ostschweiz bleibt Deutschland der wichtigste Markt

AUSFUHREN Rekordwert für Schweizer Exporte 2021: Für die Ostschweizer Industrie bleibet Deutschland Handelspartner Nummer Eins Die Schweizer Exporte haben 2021 einen Rekordwert erreicht. Überraschend an den neusten Zahlen: Die USA lösen erstmals Deutschland als wichtigsten Exportmarkt ab. Auch in der Ostschweiz wachsen die Ausfuhren in die USA – wichtigster Handelspartner der regionalen Industrie bleibt aber der nördliche Nachbar. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

2021 nahmen die Ausfuhren aus der Ostschweiz wieder deutlich zu. Donato Caspari

Einige Branchen, wie Gastronomie oder Detailhandel, litten auch im vergangenen Jahr noch stark unter den Beschränkungen wegen der Coronapandemie. Doch in breiten Teilen der Wirtschaft stand das vergangene Jahr ganz im Zeichen eines schnellen Aufschwungs. Das gilt auch für die Schweizer Exportindustrie. Sie verkaufte 2021 Güter im Wert von über 259 Milliarden Franken ins Ausland. Das sind nicht nur 15 Prozent mehr als 2020, als Corona noch die Exporte dämpfte. Die Ausfuhren lagen auch 17 Milliarden über denjenigen im Jahr 2019. Ein Rekord, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzschutz kürzlich meldete.

USA neu wichtigster Kunde

Dabei überrascht bei den neusten Exportzahlen nicht nur die hohe Summe. So haben die USA den Nachbarn Deutschland als wichtigstes Zielland abgelöst: Güter im Wert von knapp 47 Milliarden Franken gingen nach Amerika, nach Deutschland führte die Schweizer Industrie nur 44 Milliarden aus. Immer noch ging die Mehrheit der Schweizer Ausfuhren in EU- und EFTA-Länder. Doch erreichten auch die Exporte nach China mit 15,6 Milliarden einen neuen Höchstwert.

Auch in der Ostschweiz bestimmte die schnelle Erholung im vergangenen Jahr das Bild. Die Unternehmen meldeten durchwegs hohe Auftragseingänge und steigende Umsätze. Trotzdem blieben die Ostschweizer Exportzahlen im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich. Der Kanton St.Gallen exportierte Güter im Wert von knapp 11 Milliarden Franken, ein Anstieg um 9,7 Prozent. Die Ausfuhren aus dem Thurgau stiegen um 4,2 Prozent auf 4,08 Milliarden. Der Thurgau exportierte damit 2021 weniger als 2019. Wachstumsraten über 20 Prozent verzeichneten dafür Ausser- und Innerrhoden – grosse Ausschläge sind hier aber keine Seltenheit.

Für Alessandro Sgro, Chefökonom der IHK St.Gallen-Appenzell, ist das kein Grund zur Sorge. Die Ostschweizer Exporte haben kräftig zugelegt, sagt er. Das Wachstum scheine zwar auch deshalb hoch, weil sich die Exporte von der Delle im ersten Coronajahr erholten. Trotzdem seien die Zahlen positiv zu werten, auch angesichts der Entwicklung der letzten Jahre. «Da waren die Wachstumsraten deutlich tiefer. 2019 gingen die Exporte aus dem Kanton St.Gallen sogar etwas zurück.»

Pharma boomt weiter

Dass das Wachstum 2021 nicht ganz so rasant ausfiel wie im landesweiten Durchschnitt, habe auch mit der Industriestruktur der Region zu tun, sagt Sgro. «Am stärksten zugelegt haben 2021 die Pharma- und Chemiebranche sowie Uhren und Bijouterie.» Industrien also, die eher in der Nordwestschweiz zu Hause sind – die Ostschweiz konnte von diesem Boom kaum profitieren.

Alessandro Sgro, Chefökonom der IHK St.Gallen-Appenzell

In der Ostschweiz dominiert dagegen die Metall- Elektro- und Maschinenindustrie. Und deren wichtigste Märkte sind nach wie vor Deutschland und Europa. Wie Zahlen des Amtes für Statistik des Kantons St.Gallen zeigen, ist der Anteil der Ausfuhren in aussereuropäische Länder in den Ostschweizer Kantonen tief. Im Thurgau liegt dieser Anteil sogar weiterhin unter 25 Prozent. Derweil liefern die Kantone Neuenburg oder Genf bereits über 60 Prozent ihrer Ausfuhren nach Asien oder Übersee.

Auch die Ostschweizer Kantone lieferten 2021 deutlich mehr in die USA, jedoch auf tieferem Niveau. Nur etwas über sieben Prozent der Thurgauer Ausfuhren gingen nach Amerika. Im Kanton St.Gallen ist der Anteil höher. Aber auch für den Kanton St.Gallen bleibt Deutschland weiterhin Handelspartner Nummer Eins: Knapp 30 Prozent der Exporte gehen hier hin, knapp 60 Prozent an EU- und EFTA-Länder. Diese Anteile sinken zwar, aber nur langsam.

Gute Beziehungen sind wichtig

«Es ist nur logisch, dass man mit dem unmittelbaren Nachbarn am meisten Handel treibt. Deshalb sind gute Beziehungen zur EU so wichtig», sagt Alessandro Sgro. Gerade die letzten Monate hätten aber auch gezeigt, dass enge Handelsbeziehungen in Europa auch vorteilhaft sein könnten. «Die Schwierigkeiten in den Lieferketten haben viele Unternehmen zum Nachdenken gebracht», sagt er. Manche seien auf der Suche nach Lieferanten und Partnern in Europa, um Lieferanten aus Asien zu ergänzen oder zu ersetzen.

«Wie es gehen könne, zeigen auch grosse Ostschweizer Unternehmen wie SFS oder VAT.»

Beide achteten darauf, möglichst mit Zulieferern aus der Region zu arbeiten, sagt der IHK-Chefökonom. Die Schweizer Werke der beiden Unternehmen werden von europäischen Lieferanten beliefert. In Asien liefern asiatische Partner.

Die Ostschweizer Industrie habe die Lieferengpässe bis heute aber überraschend gut gemeistert, sagt Sgro. Sie hätten mehrheitlich trotz der Probleme gut arbeiten können. «Die Betriebe waren gut ausgelastet.» Und das dürfte so bleiben. Zwar seien die Wachstumsraten wohl nicht mehr so spektakulär wie zu Beginn der Erholung. Doch die Geschäftslage der Ostschweizer Industrie sei nach wie vor gut.

