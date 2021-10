Bühler ergänzt Verwaltungsrat mit früherem Roche- und DSM-Manager

Aufsichtsgremium Bühler ergänzt seinen Verwaltungsrat mit einem früheren Roche- und DSM-Manager Der Bühler-Konzern stockt seinen Verwaltungsrat wieder auf elf Mitglieder auf. Christoph Goppelsroeder, ehemaliger Topmanager bei Roche und der niederländischen DSM, wird zur Zuwahl ins Aufsichtsgremium vorgeschlagen. Thomas Griesser Kym 05.10.2021, 11.14 Uhr

Zieht in den Bühler-Verwaltungsrat ein: Christoph Goppelsroeder. Bild: PD

Im Februar 2021 ist alt Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold aus dem Verwaltungsrat des Technologiekonzerns Bühler mit Hauptsitz in Uzwil ausgeschieden. Seither besteht das Gremium unter dem Vorsitz von Präsident Calvin Grieder aus zehn Mitgliedern. Nun wird es wieder auf elf Köpfe erweitert.

Der Generalversammlung vom 8. Oktober 2021 wird Christoph Goppelsroeder zur Zuwahl vorgeschlagen. Der 62-jährige Schweizer begann seine Karriere bei der Beratungsfirma Boston Consulting Group und übte von 1994 bis 2003 Führungsfunktionen in der Division Vitamine des Pharmakonzerns Roche in der Schweiz, in Belgien und den USA aus.

Abstecher zu Syngenta

Als Roche sein Vitamingeschäft 2003 an die niederländische DSM verkaufte, wechselte Goppelsroeder mit. Er war Co-Leiter der Integration von Roche Vitamins in DSM und 2005/06 Mitglied des DSM-Vorstands. Anschliessend leitete Goppelsroeder bis 2012 die globale Division Seed Care (Pflanzenschutzmittel) beim Agrochemiekonzern Syngenta.

2013 ernannte DSM Goppelsroeder zum Präsidenten und CEO der grössten Division Nutritional Products (Ernährung), die ihren Sitz in Kaiseraugst hat, und erneut zum Vorstandsmitglied. Per 1. April 2021 trat er in den Ruhestand.

Goppelsroeders Wahl ist Formsache

Christoph Goppelsroeder hat an der ETH Zürich Bauingenieurwesen studiert und hält einen MBA des Insead in Fontainebleau. Seine Wahl in den Bühler-Verwaltungsrat ist reine Formsache, da der Konzern der Familie Bühler gehört, die mit den Geschwistern Jeannine, Karin und Maya im Verwaltungsrat präsent ist und die Generalversammlung beherrscht.