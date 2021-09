Spezialitäten auf vier Rädern: Alle Gleise führen nach Frauenfeld

VERKEHR Spezialitäten auf Rädern: Dank Firmen wie TR Trans Rail oder Müller Frauenfeld ist die Thurgauer Metropole ein wichtiger Standort der Eisenbahnbranche Vielseitigkeit wird gross geschrieben bei den beiden Thurgauer Betrieben. Als Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) bieten sie zahlreiche Produkte und Dienstleistungen rund um die Bahnbranche und deren Infrastruktur. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 03.09.2021, 18.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gebrüder Stefan (links) und Florian Müller, Chefs und Inhaber der Müller Frauenfeld AG. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld, 2. November 2020)

Corona hat auch die Bahnbranche durcheinander gewirbelt. Das zeigt sich am Beispiel der TR Trans Rail AG in Frauenfeld. Das Unternehmen ist unter anderem im Personen- und im Güterverkehr tätig. Die Zahlen, die Geschäftsleiter André Pellet nennt, sprechen für sich: 2019 schickte TR Trans Rail 880 Charterzüge auf die Reise, 2020 waren es noch 230. Umgekehrt das Bild im Frachttransport: Hier wickelte TR Trans Rail vor zwei Jahren 500 Güterzüge ab, im Jahr darauf waren es 920.

Der Güterverkehr hat also zugenommen, und ab Herbst 2021 verantwortet TR Trans Rail erstmals sämtliche Zuckerrübentransporte in der Schweiz. Bisher war die Firma lediglich für die Logistik in die Zuckerfabrik Frauenfeld zuständig, nun kommt auch jene für die Fabrik in Aarberg hinzu.

Deutsche Zuckerrüben für Schweizer Fabriken

Darüber hinaus ist TR Trans Rail wie bisher auch dafür besorgt, dass konventionelle und Biorüben aus Deutschland auf der Schiene in die Schweiz gelangen. Pellet nennt den grenzüberschreitenden Verkehr der Rüben, die neu über St.Margrethen ins Land gelangen, «eine logistische Herausforderung», zumal man in Deutschland immer mal wieder mit Verspätungen, Streiks usw zu kämpfen habe.

Eines der Kerngeschäfte der TR Trans Rail AG: Nostalgische Bahnfahrten. Bild: PD

TR Trans Rail hat gegen 50 Mitarbeitende, bietet auch Überführungsfahrten an und leiht Lokführer aus, an die SBB, aber auch an die Frauenfeld-Wil-Bahn oder die SOB. Und sie ist beteiligt an der BauRail AG, die für die Logistik und Sicherheit auf Eisenbahnbaustellen sorgt.

Strasse oder Schiene ist Zweiwegfahrzeugen egal

An BauRail ebenso wie an TR Trans Rail beteiligt ist die Müller Frauenfeld AG. Gross geworden im Gleisbau, betätigt sich die Gruppe mit 400 Mitarbeitenden heute auch im Unterhalt von Gleisen und Rollmaterial, sie pflegt Böschungen, verleiht Personal, verlegt Kabel und baut Leitungen sowie Spezialmaschinen und -fahrzeuge, darunter Zweiwegfahrzeuge, die auf der Strasse wie auch auf der Schiene rollen können.

In der Halle der Ende 2019 Pleite gegangenen Frauenfelder Stahl- und Glaskonstruktions­firma Tuchschmid, die nun von der Müller Technologie AG genutzt wird, zeigt Florian Müller ein paar Spezialitäten. Darunter sind zwei Lösch- und Rettungszüge für die Rhätische Bahn, ein Raupenbagger, der auch auf Schienen fahren kann, oder ein Unimog mit Saugmäher. Florian Müller führt die Gruppe zusammen mit seinem Bruder Stefan in dritter Generation.

Von den SBB ausrangiert, haucht Müller den Loks neues Leben ein

Eine Am 841 in der ehemaligen Tuchschmid-Halle der Müller Technologie AG. Die Diesellok wird mit einem neuen Motor und weiteren Antrieben aufgerüstet. Bild: Thomas Griesser Kym (Frauenfeld, 1. September 2021)

Jüngst haben sie bei den SBB zugeschlagen, die sämtliche 40 Am-841-Dieselloks ausmustern. Einen Teil dieser Baustellenloks will Stefan Müller ge­neralüberholen und für eine ­zusätzliche Lebensdauer von ­20 bis 25 Jahren ertüchtigen. Dabei wird der Antrieb zusätzlich mit Stromabnehmer und Batterie ausstattet, und der Dieselmotor wird durch einen kleineren und umweltfreundlicheren ersetzt. Stefan Müller sagt:

«Mindestens zehn dieser Loks müssen wir herstellen.»

Die Arbeiten an den Loks in der früheren Tuchschmid-Halle haben begonnen.

Eine von den SBB ausgemusterte Diesellok Am 841 auf dem Areal der Müller Technologie AG. Bild: Thomas Griesser Kym (Frauenfeld, 1. September 2021)

Unterhalt und Reinigung Wartung, Reparatur und Unterhalt von Fahrzeugen spielen bei der Müller Technologie AG eine wichtige Rolle. Gerade bei Baustellenfahrzeugen «ist eine hohe Zuverlässigkeit zentral», wie Florian Müller sagt. Aus diesem Geschäft heraus ist dann bei Müller auch der Spezialfahrzeugbau entstanden. Eine weitere Spezialität ist die eigene Waschanlage für Bahnwaggons, vor allem auch für die Innenreinigung von Waggons beispielsweise für den Transport von Lebensmitteln. (T. G.)