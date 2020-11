Ins Striplokal und auf Familienbesuch nach Australien über die Festtage: Die pikanten Spesen-Eskapaden des Pierin Vincenz In der 350 Seiten dicken Anklageschrift der Zürcher Staatsanwaltschaft gegen den Ex-Raiffeisenchef Pierin Vincenz und weitere Angeklagte, dreht sich ein beträchtlicher Teil um illegale Spesen. Die Strafverfolger listen einen Betrag von 251’000 Franken auf, welche der Ex-CEO der Raiffeisen in Rechnung gestellt hatte. Das meiste für pikante private Vergnügungen. 05.11.2020, 17.45 Uhr

Pierin Vincenz – «nonstop über die Stränge gehauen». Bild: Keystone

(red) In seiner Zeit als oberster operativer Chef der Raiffeisen habe Pierin Vincenz tun und lassen können, was er gewollt habe. Das schreibt Journalist Lukas Hässig in der neuesten Ausgabe seines Onlinemagazins «Inside Paradeplatz». Vincenz habe nonstop über die Stränge gehauen und diese Eskapaden von seiner Firma zahlen lassen. «Es handelt sich nicht um einen Nebenschauplatz. Vielmehr kommt ein ausgeklügeltes System zum Vorschein – mit eigener Kostenstelle, Vertrauensanwalt, willigen Sekretärinnen», heisst es im Artikel.