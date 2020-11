Auch die Administration hat in Steinach keine Zukunft: TE Connectivity bricht alle Zelte am Bodensee ab Am Standort Steinach gehen neben allen 259 Stellen in der Produktion auch jene 37 in der Administration verloren – total rund 300 Arbeitsplätze. Für die Lernenden sind dafür Lösungen gefunden. Und für das frei werdende Firmenareal soll es bereits eine Reihe von Interessenten geben. Thomas Griesser Kym 03.11.2020, 05.00 Uhr

TE Connectivity in Steinach. Der Standort wird geschlossen, alle rund 300 Stellen verschwinden. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (12. August 2020)

Am 11. August 2020 war klar: Die Produktion des amerikanischen Elektronikkonzerns TE Connectivity am Standort Steinach wird geschlossen, alle 259 Arbeitsplätze im Werk werden gestrichen. Nun ist ein weiterer Entscheid gefallen: Auch die Stellen jener 37 Mitarbeitenden, die in der Administration tätig sind, werden in Steinach verschwinden. Mit anderen Worten: TE Connectivity bricht alle seine Zelte am Bodensee ab. Firmensprecher Alexander Filz sagt auf Anfrage, die 37 Administrationsstellen gingen «nicht verloren», sondern sie «werden verlegt». Wohin, das sei «im Stadium der Abklärung».