AS Aufzüge verlegt Standort Wolfertswil nach Steinach Der Betrieb bei Degersheim wird in die akquirierte Firma Boltshauser am Bodensee integriert. 27 der 40 Beschäftigtem folgen ihrem Arbeitsplatz. In Wolfertswil geht eine Ära zu Ende. Fabio Giger, Andrea Häusler 26.03.2020, 16.39 Uhr

Der Produktionsstandort der AS Aufzüge AG in Wolfertswil steht vor der Schliessung und Verlegung zur Aufzüge Boltshauser Schweiz AG nach Steinach. Bild: Martin Knöpfel

In Wolfertswil bei Degersheim hat es sich ausgeliftelt. Die Schindler-Tochter AS Aufzüge schliesst den Produktionsstandort nach über 57 Betriebsjahren per 2021. Das Kompetenzzentrum für Lifttechnik, Vormontage und Montagesupport besonders anspruchsvoller Projekte wird in den Betrieb der Aufzüge Boltshauser Schweiz AG in Steinach übergehen. AS Aufzüge kaufte Boltshauser Anfang Jahr.