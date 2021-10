Kampf gegen Diabetes: Frauenfelder Zur Rose kooperiert mit Roche

Arzneimittel Kampf gegen Diabetes: Frauenfelder Onlineapotheke Zur Rose spannt mit Roche zusammen Ab 2022 werden Zur Rose und der Pharmakonzern Roche zusammenarbeiten. Geplant ist die Kooperation zunächst in Deutschland und dann in Europa. Stefan Borkert 28.10.2021, 13.00 Uhr

Hier wird der Blutzuckergehalt gemessen.

Stefan Kaiser

Diese Nachricht hat den Aktienkurs der Frauenfelder Zur Rose Group direkt um fast 9 Prozent steigen lassen. Gemäss einem gemeinsamen Communiqué werden Roche und Zur Rose im Bereich Diabetes zusammenarbeiten. Ein grosser Markt, denn in Europa leben 60 Millionen Menschen mit Diabetes. Dies entspricht rund 9 Prozent der über 20-jährigen Bevölkerung. Der Start erfolgt 2022 in Deutschland. Gedacht ist die Zusammenarbeit, um Menschen mit Diabetes und deren betreuende Personen im täglichen Therapiemanagement zu unterstützen.

Europäische Märkte im Visier

Im Rahmen der Zusammenarbeit verbinden Roche Diabetes Care und die Zur Rose Group Gesundheitsprodukte und -lösungen sowie Dienstleistungen Dritter, um das Leben von Menschen mit Diabetes zu erleichtern. Beide Konzerne sind davon überzeugt, dass Kunden von einem integrierten Angebot profitieren werden, das einen bequemen Zugang zu Selbstmanagement-Lösungen, telemedizinischen Services, Rezepten und Nachbestellungen, Verbrauchsmaterialien und Systemen für das Diabetes-Management, Datenvisualisierung und Entscheidungshilfen umfasst. Das Angebot werde im Laufe des Jahres 2022 zunächst in Deutschland verfügbar sein und später auf weitere europäische Märkte ausgedehnt, heisst es weiter. Es richte sich in erster Linie an Menschen, die mit Diabetes Typ 2 leben, was etwa 90 Prozent aller Fälle ausmache. Gründe für die Zunahme von Diabetes dieses Typs seien vor allem zunehmender Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung. Weltweit werde Diabetes zu einem der grössten Gesundheitsproblemen für die Gesellschaft.

Zusammenarbeit mit grossem Potenzial

Marcel Gmünder, Global Head von Roche Diabetes Care. PD

Man sehe in dieser Zusammenarbeit grosses Potenzial, sagt Marcel Gmünder, Global Head von Roche Diabetes Care. Und Walter Oberhänsli, CEO der Zur Rose Group, ergänzt, dass Menschen, die mit Diabetes leben, benötigten Zugang zu einer hochwertigen Versorgung und innovativen Lösungen, die sich einfach in ihr Leben integrieren lassen und ihre Lebensqualität verbessern.

Walter Oberhänsli, CEO Zur Rose, Frauenfeld. Andrea Stalder

Der Pharmakonzern Roche ist einer der weltweit führenden Konzerne für integriertes personalisiertes Diabetes-Management. Dabei werden Roche-Systeme und digitale Lösungen wie etwa eine Diabetes-App mit Systemen und Dienstleistungen von Drittanbietern in einem offenen Ökosystem verbunden.