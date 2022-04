Im Osten von St.Gallen soll ein Entwicklungsareal entstehen

AREALENTWICKLUNG Im Osten der Stadt St.Gallen soll ein Entwicklungsareal entstehen: «Die Stadt muss auch ein Werkplatz sein» Die Gallus Group baut ihre Etikettendruckmaschinen nicht mehr am St.Galler Stammsitz. Dadurch sind Teile des Areals nicht mehr genutzt. Doch dort soll bald wieder Leben einkehren. Es soll ein Areal für einen zukunftsgerichteten Werkplatz werden. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

So könnte das Gallus-Areal einmal aussehen – der Planungsprozess habe aber erst gerade begonnen. Bild: PD

Die Gallus Group produziert ihre Etikettendruckmaschinen nicht mehr am St.Galler Stammsitz. Aber die Heidelberg-Gruppe, zu der Gallus seit rund acht Jahren gehört, will St.Gallen zu einem Zentrum der Digitalisierung in der Verpackungsindustrie machen – und kräftig investieren.

Trotzdem bleibt auf dem Areal, wo einst gegen 300 Mitarbeitende Druckmaschinen fertigten, reichlich Platz. Der soll nun gefüllt werden. Wie es in einer Mitteilung heisst, haben Roger und Marcel Baumer, Inhaber der Hälg Group, das rund 20’000 Quadratmeter grosse Areal privat gekauft. Das Engagement habe nichts mit Hälg zu tun. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Gallus Group wird die wichtigste Mieterin des Areals bleiben.

Stadt soll Produktionsstätte sein

Roger Baumer Bild: Michael Huwiler

In vielen Städten verliere der Werkplatz an Bedeutung, sagt Roger Baumer. «Wir sind aber überzeugt, dass die Stadt auch ein Werkplatz sein muss.» Digitalisierung und Technologie spielen für so einen Werkplatz eine wichtige Rolle. «Wir wollen aber nicht alles abbrechen und Neubauten mit Büros hochziehen», sagt Baumer. «Es soll auch ein Platz werden, wo physische Güter hergestellt werden.»

Gallus als Ankermieterin sei bereits ein wertvoller Baustein dafür. Die Vision für das Areal sei ein «offener Campus», wo dereinst unterschiedliche Unternehmen und Institutionen die Zukunft mitgestalten sollen, heisst es in der Mitteilung. Heute umfasst das Areal sechs Gebäude, ein Teil davon ist ungenutzt.

Planung hat erst begonnen

«Für die Planung der Arealentwicklung fokussieren wir uns auf rund 70 Prozent der Grundstücksfläche», sagt Marcel Wüthrich, Geschäftsleiter der Quantuvia AG, der mit der Arealentwicklung beauftragt wurde. «Unsere Vision ist, dass auf dem offenen Campus dereinst unterschiedliche industrienahe und technologische Unternehmen und Institutionen wirken.» Start-ups sollen hier ebenso Platz finden wie etablierte Firmen. Das Areal sei verkehrstechnisch gut erschlossen und zentral gelegen, heisst es in der Mitteilung. Funktionale Kriterien sollen in der Entwicklung ebenso eine Rolle spielen wie nachhaltige.

St. Gallen - Gallus Ferd. Rüesch AG Präsentation der neuen Gallus-Digitaldruckmaschine. Bild: Ralph Ribi

«Die Arealentwicklungsarbeiten beginnen erst jetzt», sagt Wüthrich. Wie das Areal schlussendlich aussehe, hänge auch stark von den Bedürfnissen der Mieter ab. Erste Gespräche mit potenziellen Mietern würden nun beginnen, ebenso die detaillierte Planung. Diese dürfte mehrere Monate dauern. Noch mehrere Jahre dürfte es gehen, bis das Projekt realisiert werde. In dieser Zeit seien auch Zwischennutzungen denkbar.

Heidelberg setzt auf Gallus-Stammsitz

Für die Verkäuferin, die Heidelberger Druckmaschinen, ging es beim Verkauf darum, die wirtschaftlich sinnvollste Lösung für das Areal zu finden, sagt Sprecher Thomas Fichtl. Ähnliche Überlegungen mache man sich auch zu anderen Standorten – auch am Hauptsitz in Wiesloch wurden Teile des Areals veräussert. «Wir begrüssen es, dass mit dem Engagement der Unternehmer Marcel und Roger Baumer ein innovatives Umfeld in St.Gallen entstehen wird, von dem auch wir profitieren können», sagt Heidelberg-Vorstandsvorsitzende Ludwin Monz gemäss einer Mitteilung von Heidelberg.

Darin bekräftigt Monz auch das Bekenntnis der Heidelberger Druckmaschinen zum Standort St.Gallen. «Die Neuausrichtung des Standortes zum Kompetenzzentrum für den digitalen Etikettendruck unterstreicht den hohen Stellenwert für Heidelberg im Bereich Verpackung», so Monz. Im Zuge der Digitalisierung wurde die Verpackungssparte für den Druckmaschinenkonzern immer wichtiger, sie macht heute rund die Hälfte des Geschäfts aus.

Aus dem Stammsitz der Gallus soll nun das «Gallus Experience Center» werden. Das neue Vorführzentrum soll Ende dieses Jahres eröffnet werden.

