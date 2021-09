Stoff für Triumphbogen wird auf Rheintaler Cuttern zugeschnitten

«Arc de Triomphe, Wrapped» «Da ist kein Spielraum für Fehler»: Stoff für Christos letztes Werk wird auf Rheintaler Cuttern zugeschnitten Bald verhüllen Stoffbahnen den Arc de Triomphe in Paris. Es ist das letzte Werk des bulgarischen Verpackungskünstlers Christo. Zugeschnitten wird der Stoff dafür auf einem Cutter der Altstätter Zünd AG. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Das Kunstwerk steht kurz vor der Enthüllung. Bild: Christophe Petit Tesson / EPA

Am Samstag soll es soweit sein: Der Pariser Arc de Triomphe wird verpackt und für einige Zeit zum Kunstwerk: «L’Arc de Triomphe, Wrapped», heisst es. Es ist das letzte Werk des Künstlers Christo, der vor über einem Jahr verstorben ist. «Nach Christos Tod waren wir unsicher, ob das Projekt noch realisiert werden kann», sagt Robert Meyknecht. Aber im wegen der Pandemie verschobenen Projekt steckte schon zu viel Arbeit. Die Nachlassverwalter entschieden, es doch zu Ende zu bringen.

Für Meyknechts Unternehmen Geo-Die Luftwerker in Lübeck ein wichtiger Auftrag. Sie sollen die überdimensionierten Stoffbahnen montieren - und zuschneiden. Dafür setzt Meyknecht auf einen Cutter der Rheintaler Zünd Systemtechnik AG. Der habe seinem Unternehmen eine Menge Ärger erspart, sagt er. Denn «der Cutter schneidet auch sehr lange Textilbahnen sehr präzis.» Und Präzision ist bei den Installationen von Christo wichtig.

«Die Projekte müssen schnell installiert werden, fast als würden sie aus dem Nichts auftauchen. Da ist kein Spielraum für Fehler.»

Nur um der Kunst willen ist Meyknecht aber nicht Kunde bei Zünd. Kerngeschäft der Lübecker sind Heissluftballone und Luftschiffe. Auch hier wird der Cutter genutzt: «Vieles von dem, was wir machen, ist Handarbeit und Einzelanfertigungen.» Ihr Know-How aus dem Ballonbau wenden die Luftwerker aber auch immer wieder an Messen an - oder eben für Künstler. Der «Arc de Triomphe, Wrapped», ist nicht die erste Zusammenarbeit mit Christo.

Zum ersten Mal griff der Künstler 2013 auf die Lübecker zurück, seither immer wieder - und immer wieder kommt so auch der Alststätter Cutter zum Einsatz. «Die Arbeit an solchen Kunstprojekten mit einem globalen Publikum ist etwas anderes als ein Luftfahrtprojekt», sagt Meyknecht. Aber die Anforderungen seien ähnlich: Technisches Know-How und absolute Präzision.

Eine Mitarbeiterin der Geo-Die Luftwerker schneidet Bahnen für das Kunstwerk zu. Bild: PD

Textilien zuschneiden ist nicht einfach

Da sei er bei Zünd in Altstätten am richtigen Ort, sagt Sprecher Daniel Bischof. Detailversessenheit und Präzision würden hier gross geschrieben. «Das ist ein Aspekt der Swissness, der auf uns voll und ganz zutrifft.» Gerade das Zuschneiden von Textilien sei nicht so einfach. «Das Material verzieht sich oder faltet sich zusammen.»

Anwendungen in verschiedenen Branchen

Zünd Cutter bestehen aus einem flachen Tisch. Darüber ist ein Schneidwerkzeug aufgehängt. Wie es das Material auf dem Schneidtisch zuschneidet, wird per Computer programmiert.

«Wichtigstes Anwendungsgebiet ist die Werbetechnik», sagt Bischof. Schon deshalb müsse der Cutter vielseitig einsetzbar sein. «Hier werden zum Beispiel Transparente aus Stoff zugeschnitten, aber auch Kunststofffolien oder Karton.» Auch die Verpackungsindustrie nutze Zünd-Cutter.

Zu den Kunden des Altstäter Unternehmens gehören aber auch Formel-1-Rennställe. «Sie nutzen unsere Cutter, um Kunststoffbauteile zuzuschneiden - das sind meist Einzelanfertigungen.» Auch in der Modeindustrie oder bei handwerklichen Schuhmanufakturen seien Zünd-Geräte zu finden, sagt Bischof.