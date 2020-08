«Unser Kerngeschäft sind Präzisionsstahlrohre»: Mubea hat ein Gewerbeareal in Arbon an einen Immobilienfonds verkauft Der Helvetica-Immobilienfonds hat dem Stahlrohrhersteller Mubea eine praktisch vollvermietete Liegenschaft abgekauft. Helvetica ist interessiert «an einer soliden Mieterschaft und an langfristigen, stabilen Mietverhältnissen». Thomas Griesser Kym 18.08.2020, 05.00 Uhr

Stahlrohre, wie sie Mubea an der Industriestrasse 24 in Arbon herstellt. Das fremdvermietete Areal an der Industriestrasse 23 hat das Unternehmen kürzlich an den Helvetica-Immobilienfonds verkauft. Bild: Susann Basler

«Ein gemischt genutztes, ertragsstarkes Gewerbeareal in Arbon» – das hat der Schweizer Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) vergangenen Monat rückwirkend per 1. Juli erworben. Das 35'000 Quadratmeter grosse Areal weise eine vermietbare Fläche von 22'500 Quadratmetern auf, was gut drei Fussballfeldern entspricht.

Die Fläche sei zu 99 Prozent vermietet, und das Areal befinde sich «an einer hervorragend erschlossenen und äusserst wirtschaftsintensiven Lage unweit der Autobahn». Die Liegenschaft, errichtet in verschiedenen Baujahren, sei in einem «altersgerechten und für eine Vermietung sehr guten Zustand».

Handänderung im Amtsblatt gibt Aufschluss

Ein Blick ins Amtsblatt des Kantons Thurgau vom 31. Juni verrät: Das Grundstück liegt an der Industriestrasse 23 und Verkäuferin ist die Mubea Präzisionsstahlrohr AG. Diese gibt es seit Mitte 2013. Damals kaufte der deutsche Autozulieferer der AFG Arbonia-Forster-Gruppe (heute Arbonia) deren Geschäftseinheit Forster-Präzisionsstahlrohre mit damals 189 Mitarbeitenden in Arbon ab und firmierte sie in Mubea Präzisionsstahlrohr AG um.

Anfangs war Mubea zur Miete in Arbon. 2016 kaufte das Unternehmen der AFG Immobilien AG vier Grundstücke an der Industriestrasse 23 und 24 mit einer Fläche von gut 110'000 Quadratmetern ab. Das als Teil davon nun an den HSC Fund veräusserte Areal ist vollständig fremdvermietet, wie auf Anfrage Finanzchef Stefan Saxer von der Mubea-Geschäftsleitung sagt. Mehrere Gewerbe- und Industriebetriebe sind hier angesiedelt, grösste Mieterin ist die Sika Automotive AG, die Klebstoffe für die Autoindustrie anbietet.

Die Liegenschaft ist über 25 Millionen Franken wert

Über die Beweggründe für den Arealverkauf sagt Stefan Saxer:

«Wir fokussieren auf unser Kerngeschäft, und das sind Präzisionsstahlrohre.»

Die Verwaltung und Vermietung von Immobilien zähle nicht dazu, und beim verkauften Areal handle es sich um «eine nicht betriebsnotwendige Liegenschaft». Die Mittel aus dem Verkauf wolle Mubea zur Stärkung des Kerngeschäfts verwenden.

Helvetica-Chef Michael Müller. Bild: PD

Über den Preis geben Saxer sowie Helvetica-Chef Michael Müller keine Auskunft. Der Marktwert des Areals wird aber mit 26,2 Millionen Franken beziffert. Der Preis dürfte leicht darunter liegen, denn: Die gesamtem Mieteinnahmen pro Jahr werden mit 1,4 Millionen Franken beziffert, und dies ergebe eine Rendite auf dem investierten Kapital von 5,5 Prozent. Woraus sich ein Investment von rund 25,5 Millionen errechnet.

Interessiert an stabilen Mietverhältnissen

Müller sagt, der HSC Fund habe das Areal in Arbon erworben, «weil es unserer Anlagestrategie entspricht». Gemäss dieser investiert der Fonds mit einem Gesamtvermögen von 700 Millionen Franken «in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifikation auf».

Müller ergänzt, die Mietzinse seien «fair». In der Medienmitteilung heisst es indessen, «der aktuelle durchschnittliche Mietzins ist tief und liegt bei 65 Franken pro Quadratmeter und Jahr». Das heisse aber nicht, sagt Müller, dass Helvetica auf eine Erhöhung der Mietzinse aus sei. Vielmehr sagt Michael Müller:

«Wir sind interessiert an einer soliden Mieterschaft und an langfristigen, stabilen Mietverhältnissen.»

Das scheint der Fall zu sein, denn: «Die durchschnittliche Vertragslaufzeit liegt mit über fünf Jahren klar über dem Durchschnitt des aktuellen HSC-Fund-Portfolios.» Ausserdem sagt Müller, wenn die Mieten bezahlbar seien, sei auch die Chance auf eine Wiedervermietung im Falle eines Leerstands grösser. Summa summarum sagt Michael Müller:

«Die Rendite erfüllt unsere Anforderungen.»

Mubea selber betreibt unter CEO Bruno Malinek ihr Rohrwerk an der Industriestrasse 24. Bei dem Unternehmen gilt wegen der Coronafolgen Kurzarbeit. Saxer spricht von harten Zeiten, vor allem im Geschäft mit der Autoindustrie, für die Mubea Rohre herstellt. Aber auch im Zuliefergeschäft mit der Möbel- und Maschinenindustrie sei die Nachfrage gedämpft.

Doch Mubea investiert auch, so aktuell in Tschechien in den Bau eines neuen Rohrwerks. Über den Standort Arbon, der seit der Übernahme auf rund 300 Mitarbeitende gewachsen ist, sagt Stefan Saxer:

«Wir geben das Beste, um den Standort zu halten.»

Und: «In der Autoindustrie hat eine leichte Erholung eingesetzt, auch wenn die Lage noch sehr instabil ist.»