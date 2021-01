arbon Arbonia verkauft das Fenstergeschäft an die dänische Dovista-Gruppe – die 2500 Mitarbeitenden werden übernommen Die Arbonia hat sich dazu entschieden, ein Angebot der dänischen Dovista Gruppe anzunehmen und ihr Fenstergeschäft zu veräussern. Damit soll das Unternehmen weiter wachsen. Die Arbeitsverhältnisse der rund 2500 Mitarbeitenden werden unverändert übernommen.

05.01.2021, 07.28 Uhr

Die Arbonia hat ihren Hauptsitz in Arbon.

Bild: Hanspeter Schiess

(pd/lim) Die Arbonia hat entschieden, sich von ihrem Fenstergeschäft mit den fünf Gesellschaften Dobroplast, EgoKiefer, Slovaktual, Webcom und Wertbau zu trennen. Das teilt das Unternehmen in einer Medienmitteilng mit. Käuferin ist die dänische Dovista Gruppe, die zur dänischen VKR Holding gehört. Die Dovista-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Fenster und Aussentüren primär für die skandinavischen und nordeuropäischen Märkte und ist ein führender Fensteranbieter in Skandinavien. Ihre Produktionswerke liegen in Dänemark, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden.