St.Galler Unternehmerin sagt: Kaffeeklatsch zahlt sich aus

Arbeitswelt St.Galler Unternehmerin ist überzeugt: Kaffeeklatsch im Büro zahlt sich aus Die Bedeutung von Gesprächen zwischendurch wird unterschätzt. Das sollten Unternehmen berücksichtigen. Lucia Burtscher von CoffeeCall hat sich mit dem Thema beschäftigt. Stefan Borkert

Zwanglose Gespräche in einer Kaffeepause helfen, eine Vertrauenskultur in Unternehmen aufzubauen und zu etablieren.

Lucia Burtscher, Mitgründerin von CoffeeCall, St.Gallen PD

Mit Pandemie und Homeoffice sind Flurfunk und Kaffeetratsch so gut wie verloren gegangen und damit aber auch Zusammenhalt und Wissenstransfer. Viele Unternehmen bieten nun beides an: Homeoffice und Präsenz im Büro. Jetzt gilt es eigentlich eine hybride Kultur zu entwickeln. Lucia Burtscher, Co-Founderin des Tech-Start-ups CoffeeCall mit Sitz in St. Gallen, sagt:

«Ich bin mit vielen Schweizer Unternehmen in Kontakt und habe beobachtet, wie sie oft träge und nur an der Oberfläche mit dem Wandel der Arbeitswelt umgehen.»

Sie fährt fort: «Viele begnügen sich mit einem Homeoffice-Reglement und warten dann erst einmal ab. Sie unterschätzen, dass gerade jetzt die Gestaltung der internen Kommunikation und Unternehmenskultur über den künftigen Unternehmenserfolg mit entscheiden wird.»

Motivationsloch Homeoffice

Im Homeoffice waren viele Mitarbeitenden gezwungen, sich in der neuen, oft chaotischen Situation samt Home Schooling und beengten Räumlichkeiten zurechtzufinden. Jetzt gehe es darum, eine hybride Arbeitswelt ganz bewusst zu gestalten, die beide Welten aus Remote Work und Präsenz im Büro bestmöglich vereint. Burtscher sagt, dass Unternehmen oft die Gestaltung dieses Wandels mit der reinen Gestaltung des Arbeitsplatzes verwechseln.

Doch es gehe um deutlich mehr, nämlich um gute Kommunikation, um die Bindung der Mitarbeitenden und die Etablierung einer nachhaltigen hybriden Unternehmenskultur. «Wenn die Unternehmen nicht bei der Kommunikation ansetzen, ist irgendwann die Stimmung am Boden und sie verlieren Talente. In Zeiten des Fachkräftemangels und des kostenintensiven Recruitings sollten sich Unternehmen das nicht leisten», betont Burtscher. Und sie bekommt Unterstützung von Experten.

Denken wie im Industriezeitalter

Gerhard Fehr ist der Bruder von Ernst Fehr, der seit Jahren das NZZ Ökonomenranking anführt. Die beiden Vorarlberger haben 2010 das weltweit erste Beratungsunternehmen gegründet, das sich mit Verhaltensökonomik beschäftigt. Gerhard Fehr sagt also:

Gerhard Fehr, CEO FehrAdvice Zürich Verhaltensökonom Bild. PD

«Viele Unternehmen sind noch im Denken des Industriezeitalters verhaftet, wollen lieber abwarten und am Reissbrett planen als einfach auszuprobieren und zu iterieren, um ja keine Fehler zu machen oder falsche Entscheidungen zu treffen.»

Gedient sei mit so einer Haltung allerdings niemandem: «Man wird zum Opfer der Umstände und bleibt im Modus des Reagierenden, nutzt aber die eigene Gestaltungsmacht nicht.»

Gleichzeitig haben die vielen Monate Homeoffice bei Mitarbeitenden Spuren hinterlassen. Experten sprechen bereits von «Zoom-Burnout» oder «Work-from-Home-Fatigue».

Wie wichtig informelle Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten sind, wurde erst durch ihre Abwesenheit deutlich. Dieses Phänomen werde uns auch beim hybriden Arbeiten zwischen Homeoffice und Büro begleiten, sagt Burtscher.

Sie verweist auf eine empirische Studie mit drei Mailänder Unternehmen. Diese zeigte schon lange vor der Pandemie, wie wichtig persönliche informelle Gespräche etwa an der Kaffeemaschine sind. «Bei so einem informellen Austausch steht der Mensch als Ganzes im Zentrum. Daher ist er so wichtig für den Beziehungsaufbau und die Festigung einer Vertrauenskultur.» Auch wenn manche Unternehmen informellen Austausch via Videokonferenz mit Weinabenden oder virtuellem Lunch fördern fänden solche Zusammenkünfte eben wieder vor dem Bildschirm im Arbeitssetting statt.

Spontane Kaffeegespräche via App

Burtscher hat daher mitten in der Pandemie mit ihrem Team die App CoffeeCall entwickelt, die spontane und zufällige Kaffeegespräche in sieben Minuten via Videocall am Smartphone und damit mobil beim Spazieren oder in der Pause auf der Terrasse ermöglicht. In Themengruppen können sich auch Menschen aus der ganzen Welt austauschen, auch Gruppen mit Freunden und Familien sind in der App möglich. Es gibt Ostschweizer Unternehmen, die an diesem Experiment mitmachen. Das sind unter anderem Haufe- umantis und Raiffeisen Schweiz in St.Gallen.

In beiden Fällen haben die Mitarbeitenden selbst die Initiative für die Nutzung von CoffeeCall ergriffen. Nadine Rückner, Verkaufsberaterin von Haufe-umantis sagt dazu: «Ich merke, wie schwierig es zur Zeit ist, neue Mitarbeitenden bei uns einzuarbeiten. Eine App wie CoffeeCall hilft mir dabei wirklich sehr.»

Bei spontanen Gesprächen können neue Ideen entstehen. Bild: Pixabay

Auch Gerhard Fehr möchte Führungskräfte zu mehr Mut anstiften: «Wir Menschen entwickeln uns nicht durch Übung weiter, sondern durch Experimente.» Experimentability, also die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen und zu experimentieren, ist aus meiner Sicht die wesentlichste Leadership-Ressource der Zukunft», sagt er.