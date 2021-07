ARBEITSPLATZ Am Arbeitsplatz ist Impfen Privatsache – IHK sieht aber Einsatzmöglichkeiten für Covid-Zertifikat Seit der Bundesrat die Homeoffice-Pflicht zur Empfehlung gemacht hat, kehrt in immer mehr Büros eine gewisse Normalität ein. Was jetzt hier normal ist, müssen die Firmen zum Teil aber besprechen. Der Einsatz des Covid-Zertifikats könnte mancherorts helfen, gewisse Schutzmassnahmen zu lockern, meint die IHK St.Gallen-Appenzell. Kaspar Enz 29.07.2021, 05.00 Uhr

Wo gilt im Büro überall Maskenpflicht? Solche Details müssen die Betriebe mit ihrem Team klären. Gaetan Bally / KEYSTONE

Um diese Zeit seien die Büros auch bei der Thurgauer Kantonalbank oft halb leer, sagt Sprecherin Anita Schweizer. Das gilt dieses Jahr noch mehr als sonst. Nicht nur sind viele Mitarbeitende in den Sommerferien. «Wir halten uns auch weiterhin an die Homeoffice-Empfehlung des Bundes.» Abstandsregeln einzuhalten, ist nicht schwer. Wie die einzelnen Teams und Filialen die Details handhaben, sei Sache der jeweiligen Vorgesetzten. «Es kann auch mal jemand alleine in einem Sitzungszimmer arbeiten», sagt Schweizer. Das gilt auch für Teamanlässe. Wenn sie im Rahmen der Schutzvorschriften stattfinden können, stehe es den Teams seit Juli wieder frei, etwas zu organisieren.

Die Bank nehme die Pandemie weiterhin ernst. «Wir nehmen auch am Testprogramm des Kantons teil», sagt Schweizer. Am Weinfelder Hauptsitz kann sich einmal wöchentlich testen, wer ins Büro kommt. «Und wir finden eine Impfung grundsätzlich sinnvoll», sagt Schweizer. Sie sei ein Weg zurück in die Normalität.

«Aber Impfen ist ein persönlicher Entscheid, und der ist Privatsache.»

Impfen ist freiwillig und privat, das gilt auch bei der St.Galler Kantonalbank, sagt Sprecherin Jolanda Meyer. Aber eine Pflicht zum Homeoffice bestehe nicht mehr. «Der Öffnungsschritt des Bundes von Ende Juni wurde bei der SGKB nachvollzogen, sodass ein Weg zurück an den Arbeitsplatz und in die Normalität möglich wird.» Mit diesem Schritt ist die SGKB wohl nicht allein.

Was ist jetzt normal?

«Ich gehe davon aus, dass nach den Sommerferien viele Leute ins Büro zurückkehren», sagt Annette Nitsche vom Forum BGM-Ostschweiz, dem Kompetenzzentrum für Betriebliches Gesundheitsmanagement. «Ich höre von manchen Betrieben, dass sie allmählich wieder zum Normalbetrieb zurückkehren wollen.» Doch was ist jetzt normal? Diese Frage müsse in den Betrieben jetzt gestellt werden, sagt Nitsche. Wie begrüsst man sich? Wie viele gehen gleichzeitig in die Kaffeepause? Mit Masken? Und an Apéros? Wie geht man mit Besuchern um? Was soll ein älterer Mitarbeitender tun, der eng mit jungen Leuten arbeitet, die viel unterwegs sind? Wie viel Homeoffice soll oder darf man machen? Was gilt für Sitzungen?

Annette Nitsche, Forum BGM Ostschweiz. PD

«Diesen Fragen begegnen nun viele Führungskräfte», sagt Nitsche. Um ihnen dabei zu helfen, diese im Team anzusprechen, hat das Forum BGM Ostschweiz ein Tool entwickelt: Ein Bild zeigt Situationen, die Fragen aufwerfen können, von der Fahrt im Firmenbus bis zum Mittagessen in der Cafeteria. Dazu eine Reihe von Fragekärtchen. Es geht um die Zusammenarbeit, aber auch persönliches: Was hat sich für die Mitarbeitenden in den letzten eineinhalb Jahren verändert? Eine generelle Antwort auf all diese Fragen gebe es nicht, sagt Nitsche.

«Man muss das im Team, in der Abteilung besprechen, und in diesem Rahmen Lösungen finden, die für alle passen.»

Das gilt auch für die Frage, die im Moment wohl viele spaltet: Wie haltet Ihr es mit dem Impfen? «Darf der Chef das überhaupt fragen?» Es gebe Firmen, die das jetzt schon am Eingang wissen wollen. Geimpfte dürfen die Maske ausziehen. «Doch das kann auch zu Konflikten führen.»

Forum BGM Ostschweiz Der Verein Forum BGM Ostschweiz ist das Kompetenzzentrum in der Region, wenn es um die Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz geht. Das Forum BGM Ostschweiz führt das Wissen und die Erfahrungen zu betrieblicher Gesundheitsförderung aus Forschung und Praxis zusammen, bereitet dieses Wissen praxisgerecht auf und unterstützt Betriebe bei der Umsetzung. Im Verein engagieren sich Unternehmen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, Bildungs- und Forschungsinstitutionen. Gegen einen bescheidenen Jahresbeitrag profitieren Unternehmen und Organisationen von verschiedenen Leistungen und Vergünstigungen rund um die Gesundheitsförderung im Betrieb. Das Tool zur neuen Normalität am Arbeitsplatz kann zum Selbstkostenpreis beim Forum BGM Ostschweiz bestellt werden: www.bgm-ostschweiz.ch. (red)

Wir erfüllen die Schutzmassnahmen – aber nicht mehr

Bei der Migros Ostschweiz ist klar: Impfen ist Privatsache, sagt Sprecher Andreas Bühler. «Ob jemand impft oder nicht, muss jeder selber entscheiden. Die Migros als Arbeitgeberin respektiert das, wir nehmen auch keinen Einfluss darauf». Die Haltung der Geschäftsleitung sei grundsätzlich pragmatisch.

«Wir erfüllen die Schutzmassnahmen, die die Behörden vorschreiben. Aber nicht mehr.»

So sind die Mitarbeitenden der Zentrale in Gossau schon wieder weitgehend ins Büro zurückgekehrt, seit aus der Homeoffice-Pflicht eine Empfehlung wurde. Dort trägt man Maske, wo die Abstände nicht eingehalten werden können. Und man sucht sich Sitzungszimmer in genügender Grösse aus. Weiterbildungsveranstaltungen werden wieder durchgeführt, sagt Bühler. Auch die Durchführung gesellschaftlicher Anlässe sei im Rahmen der behördlichen Vorgaben wieder erlaubt, man halte sich aber noch zurück.

Zumindest in der Zentrale begrüsse man sich auch noch nicht überschwänglich, eine feste Form habe sich aber noch nicht durchgesetzt. «Es gibt in einem so grossen Unternehmen so viele Subkulturen wie Filialen und Abteilungen», sagt Bühler. «Ich stelle aber vor allem bei Treffen mit Leuten ausserhalb der Migros fest, dass es auch wieder zum Händeschütteln kommt.»

Asiatische Verbeugung statt Händeschütteln

Deutlich kleiner als die Migros Ostschweiz ist die Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. «Intern neigen wir zu einem kurzen Nicken», sagt der Medienverantwortliche Jan Riss. «Gegen aussen ist es oft die asiatische Verbeugung.» Auch die 15 Mitarbeitenden der IHK arbeiten weitgehend im Büro, seit der Bund die Pflicht zum Homeoffice zur Empfehlung degradierte. «Davor haben wir die Regeln strikte eingehalten.» Jetzt verzichtet man bei der IHK auf Masken, zumindest am Bürotisch, wo der Abstand eingehalten werden kann.

«Wir sind untereinander recht transparent: Wir haben eine hohe Durchimpfungsrate.»

Trotzdem nimmt die IHK-Geschäftsstelle weiter am Testprogramm des Kantons teil.

Jan Riss, Medienverantwortlicher IHK St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Nach den Sommerferien folgt dann ein grosser Schritt: Nach Monaten, während derer die IHK ihre öffentlichen Veranstaltungen meist virtuell durchführte, soll es wieder Publikum geben – eine Zutrittsbedingung ist aber ein gültiges Covid-Zertifikat. Dafür nennt Riss zwei Gründe. «Erstens tragen wir eine gewisse Verantwortung für die Teilnehmer», sagt er. Hinzu komme die Möglichkeiten, die ein solche Schritt eröffne: Erstens kann man mit so die Schutzmassnahmen an der Veranstaltung lockern, ähnlich wie das auch bei Grossveranstaltungen und Diskotheken gilt. «Es gibt uns aber auch Planungssicherheit:» Das Risiko, dass die Veranstaltung wegen erneuter Verschärfung abgesagt werden muss, sei geringer.

Zertifikat als Game-Changer

«Die Pandemie ist noch nicht ausgestanden», sagt Riss. «Aber wir glauben, das Zertifikat sei ein Game-Changer.» Nicht nur für Clubs oder Messen. Es könnte das auf freiwilliger Basis auch am Arbeitsplatz sein. «Damit könnte man auch am Arbeitsplatz Schutzvorschriften lockern oder aufheben, ohne die Gesundheit der Mitarbeitenden zu gefährden.» Es wäre auch ein Mittel, um die Verantwortung wieder den einzelnen Unternehmen zurückzugeben.

Das Problem: Zumindest jetzt gehört der Arbeitsplatz im Ampelsystem des Bundes zum grünen Bereich. Ein Einsatz des Zertifikats ist hier explizit nicht vorgesehen. Für Riss keine befriedigende Situation, insbesondere falls die Hospitalisationen wieder ansteigen und erneute Einschränkungen drohen. «Mehrere europäische Länder haben bereits für ganze Branchen ein Impfobligatorium beschlossen gelten.» Ob man so weit gehen wolle, sei eine ethische Frage. «Aber das Zertifikat als weniger drastische ‹Ermöglichungs-Massnahme› könnte gerade in Bereichen mit erhöhtem Übertragungsrisiko eine Rolle spielen. Der Arbeitgeber soll in diesem Fall das Recht erhalten, von den Mitarbeitenden ein Zertifikat zu verlangen.»