Arbeitsmarkt Bodensee Attraktive Eidgenossenschaft: In zehn Jahren pendeln 38 Prozent mehr zur Arbeit ans Schweizer Bodenseeufer Die Schweizer Bodenseeregion lockt Arbeitskräfte an. Mehr als die Hälfte aller Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der internationalen Bodenseeregion hat die Schweizer Bodenseekantone zum Ziel. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Der Grenzübergang von Au nach Lustenau verzeichnet die grössten Pendlerströme aus Österreich. Bild: Hanspeter Schiess

Es gehört zum Alltag in der Bodenseeregion: Seit jeher findet ein reger Austausch von Arbeitskräften statt. Entsprechend pendeln zahlreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tagtäglich über die nationalen Grenzen zwischen Deutschland, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Dabei fällt auf, dass es grosse Unterschiede gibt. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht «Grenzüberschreitende Arbeitsmobilität in der Bodenseeregion 2020» von der Statistikplattform Bodensee hervor. Die Plattform wird betreut von der Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen (FfS-SG).

Im Bericht heisst es, dass nicht nur die Zahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus den Bodensee-Anrainerstaaten in den Bodensee-Teilregionen sehr unterschiedlich ist. Auch ihre Entwicklung habe sich in den letzten Jahren divers vollzogen. So sind 2020 in der Schweizer Bodenseeregion rund 38 Prozent mehr Zupendelnde aus Deutschland, Österreich und Liechtenstein zu verzeichnen als noch im Jahr 2010. In Liechtenstein sind es gut 27 Prozent mehr, die aus den Nachbarländern einpendeln. Da die Zahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus den jeweils anderen Bodensee-Anrainerstaaten in die Schweizer Bodenseeregion und nach Liechtenstein zusammen rund 92 Prozent der gesamten Zupendelnden in der Region ausmachen, habe dies auch die Entwicklung in der gesamten Bodenseeregion dominiert. Die zahlenmässig sehr viel kleineren Ströme von Zupendelnden aus den Bodensee-Anrainerstaaten in die deutsche und österreichische Bodenseeregion hat sich demnach dagegen im Vergleich zu 2010 insgesamt verringert.

Nur 500 pendeln von der Schweiz nach Deutschland

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die Schweizer Kantone der Bodenseeregion rund 21’100 Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Deutschland anziehen. Umgekehrt kommen nur rund 500 Personen aus der Schweiz in die deutsche Bodensee-Teilregion zum Arbeiten. Aus Österreich pendeln etwa 7700 Personen in die Schweizer Bodenseekantone, während es andererseits praktisch keine Arbeitspendelnden aus der Schweiz nach Vorarlberg gibt. Hedwig Prey, Verfasserin des Berichts und Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FfS-SG, schreibt:

Hedwig Prey, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FfS-SG. PD

«Eine erhebliche Arbeitsmobilität über die Grenze hinweg ist auch bei Liechtenstein zu beobachten. Hier kommen vor allem aus der Schweiz und aus Österreich, in deutlich kleinerem Umfang auch aus Deutschland, täglich zusammen etwa 22’500 Personen über die Grenze. Sie stellen damit über die Hälfte aller in Liechtenstein erwerbstätigen Personen dar.»

Bei der grenzüberschreitenden Arbeitsmobilität in der Bodenseeregion könne aufgrund der derzeitigen Datenlage nur teilweise danach differenziert werden, ob es sich um Binnenpendelnde ausschliesslich innerhalb der internationalen Bodenseeregion handelt oder nicht, gibt sie zu bedenken. Denn insbesondere für die deutsche und österreichische Bodenseeregion könnten die ausgewiesenen Grenzgängerinnen und Grenzgänger auch aus anderen Teilen der Schweiz oder aus dem Rest Österreichs kommen. Die Zupendelnden in die deutsche Bodenseeregion und nach Vorarlberg aus den jeweils anderen Bodensee-Anrainerstaaten würden jedoch mit zusammen rund 4600 Personen eine vergleichsweise geringe Rolle in der Bodenseeregion spielen.

Für die grossen Personenströme in die Schweizer Bodenseeregion und nach Liechtenstein sei eine differenzierte Zuordnung möglich. Nehme man diese zusammen, so ergebe sich eine Anzahl von rund 27’400 Erwerbstätigen aus der deutschen Bodensee-Teilregion und aus Vorarlberg, die in der Schweizer Bodenseeregion und in Liechtenstein grenzüberschreitend arbeiten.

Die Polizei kontrolliert Pendler in Lustenau. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Weniger Deutsche arbeiten in Vorarlberg

Laut Bericht haben sich gegenüber dem Jahr 2019 in der Bodenseeregion die Zahlen zu den Grenzgängerinnen und Grenzgängern uneinheitlich entwickelt. Die stärkste Veränderung ist bei den Zupendelnden aus Deutschland nach Vorarlberg zu beobachten. Hier sanken die Zahlen Ende 2020 gegenüber dem Vorjahr um rund 450 Personen oder 12,5 Prozent. Prey kommentiert dazu:

«Dieser starke Effekt ist sicherlich auch auf die abgebrochene touristische Wintersaison aufgrund der Coronapandemie zurückzuführen.»

Die Zahl der deutschen Zupendelnden in die Schweizer Bodenseekantone ist hingegen erneut gestiegen, und zwar um 1,8 Prozent oder gut 350 Personen. Betrachte man die Entwicklung über einen längeren Zeitraum, so sei insgesamt für die internationale Bodenseeregion zwischen 2010 und 2020 ein deutlicher Anstieg der grenzüberschreitenden Arbeitsmobilität zu beobachten, die mit einer allgemein positiven Beschäftigungsentwicklung in den einzelnen Bodensee-Teilregionen einhergehe. Die Statistikexpertin erklärt weiter, da der Anstieg der zupendelnden Erwerbstätigen grösser ausfalle als der Zuwachs in der Beschäftigung, erhöhte sich der Anteil der Zupendelnden aus den vier Bodensee-Anrainerstaaten an allen Erwerbstätigen in der Bodenseeregion zwischen 2010 und 2020 von 2,1 auf 2,5 Prozent. Prey:

«Besonders ausgeprägt ist die Bedeutung der Zupendelnden für den liechtensteinischen Arbeitsmarkt. Dort stieg ihr Anteil an den gesamten Erwerbstätigen zwischen 2010 und 2020 von 50,9 auf 55,2 Prozent.»

Die Gründe für die grosse grenzüberschreitende Arbeitsmobilität in der Region sind vielfältig. Ein wichtiger Faktor seien die beträchtlichen Lohnunterschiede, die zwischen den Bodenseeregionen bestünden. Und Prey fährt fort, unabhängig davon gebe es strukturelle Faktoren, die zur grenzüberschreitenden Pendelei führten – wie beispielsweise industrielle Grossbetriebe im Rheintal, die Arbeitskräfte aus allen angrenzenden Regionen anziehen. Dann gebe es auch attraktive internationale Unternehmen in der Grossregion Zürich, die Hochqualifizierten und Hochspezialisierten Arbeitsplätze anbieten.

In Verbindung mit hohen Wohnungsmieten, knappem Wohnungsangebot oder weiteren Niederlassungshürden führe dies zur Arbeitspendelei auch über nationale Grenzen hinweg, sofern die Wege nicht allzu weit seien und keine wesentlichen administrativen Hemmnisse bestünden. In bestimmtem Ausmass gibt es daher in fast jeder denkbaren Richtung innerhalb der internationalen Bodenseeregion grenzüberschreitende Arbeitsmobilität.

