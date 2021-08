Befeuert Corona die Selbstständigkeit?

Arbeitsmarkt Befeuern Corona und Geschäftsmodelle wie Uber die Selbstständigkeit? Aktuelle Daten zeigen, dass die Selbstständigkeit in der Schweiz langfristig an Bedeutung verliert. Experten glauben aber, dass sich das in Zukunft ändern könnte. Maurizio Minetti 20.08.2021, 05.00 Uhr

In der Coronakrise sind viele Angestellte zum ersten Mal in die Kurzarbeit geraten, oder sie haben gar den Job verloren. Diese unfreiwillige Freizeit haben viele genutzt, um sich selbstständig zu machen. So sagt zum Beispiel Pascal Hollenstein, Sprecher des Instituts für Jungunternehmen (IFJ) in St.Gallen: «Wir beobachten seit dem vergangenen Jahr 2020, dass es recht viele Teilzeitgründer gibt. Sie nutzen die freie Zeit, um sich sozusagen nebenbei selbstständig zu machen.» Das IFJ betreut rund 3000 Gründer pro Jahr.

Ähnliches ist auch von anderen Unternehmensberatern zu hören. «Das Interesse am Thema Selbstständigkeit ist seit dem Ausbruch der Coronakrise markant gestiegen», sagt etwa auch Fabian Eltschinger, der mit seinem Unternehmen Personen berät, die sich selbstständig machen wollen. Die Zahl der Neukunden habe sich während der Pandemie verdoppelt. «Viele Kunden wollen ein Geschäftsmodell mit zeitlicher Flexibilität und Ortsunabhängigkeit verwirklichen», sagt Eltschinger.

Die «gig economy» zeigt noch keine Spuren

Soweit die individuellen Erfahrungen aus der Wirtschaft, doch gibt es in der Schweiz wirklich mehr Selbstständige? Die aussagekräftigsten Daten zum Thema stammen aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) des Bundesamts für Statistik. Diese wird mittels Personenbefragungen ermittelt. Die aktuellsten Zahlen per Ende 2020 zeigen: Im Vergleich zum Jahr 2019 ist die Anzahl der Selbstständigen sogar zurückgegangen. Im langfristigen Vergleich zeigt sich, dass zwar die absolute Zahl der Selbstständigen aufgrund des Bevölkerungswachstums gestiegen ist, der Anteil der Selbstständigen an der Gesamtbeschäftigung aber schrumpft. Zwischen 2001 und 2020 nahm der Anteil der Selbstständigen an allen Erwerbstätigen von 15,3 Prozent auf 13,1 Prozent ab (siehe Grafik).

Diese Erkenntnis hat auch Marco Salvi erstaunt. Er ist Forschungsleiter Chancengesellschaft bei der Denkfabrik Avenir Suisse und setzt sich seit Jahren mit dem Arbeitsmarkt auseinander. Der Ökonom hat die neusten Daten der Arbeitskräfteerhebung in einem aktuellen Blogeintrag ausgewertet und kommt zum Schluss:

«Ob als Einmannbetrieb oder mit Mitarbeitenden – die Selbstständigkeit in der Schweiz verliert an Bedeutung.»

Das sei insbesondere auch deshalb überraschend, weil seit einigen Jahren von der «gig economy» die Rede sei, welche die Beschäftigten systematisch in eine Art Scheinselbstständigkeit mit tiefen Löhnen, schlechten Arbeitsbedingungen und geringer Sicherheit drängen würde. Ein Beispiel dafür sind Uber-Fahrer. Zumindest bis Ende 2020 ist in der Schweiz aber kein Anstieg dieser Art der Selbstständigkeit festzustellen. Zwischen 2019 und 2020 hat sich hierzulande die Zahl der Solo-Selbstständigen gar um 8000 verringert. Dieser Begriff steht für Freelancer oder für Arbeitnehmende in der eigenen Firma ohne Mitarbeitende.

Im laufenden Jahr 2021 könnte es einen Aufholeffekt geben

Auch die populäre These, wonach die Selbstständigkeit zunehmend eine Notlösung für ältere Erwerbstätige ohne weitere Beschäftigungsmöglichkeit sei, ist laut Marco Salvi von Avenir Suisse zu hinterfragen. Zwar nehme der Anteil der Solo-Selbstständigen mit dem Alter tatsächlich stark zu, sodass sie im Durchschnitt zehn Jahre älter als die Angestellten sind. Doch das Phänomen sei keineswegs neu. Rund 11 Prozent der 50- bis 64-Jährigen waren letztes Jahr als Solo-Selbstständige tätig – das ist genauso viel wie im Jahr 2001. Dass die Altersdifferenz zu den Arbeitnehmenden zunimmt, sei vor allem auf die Tatsache zurückzuführen, dass Selbstständige nach dem regulären Pensionierungsalter immer länger arbeiten.

Veränderungen im Arbeitsmarkt passieren oft langsam. Arbeitsmarktexperte Salvi will nicht ausschliessen, dass es künftig doch noch mehr Selbstständige geben wird. Schon dieses Jahr, 2021, könnte es zu einem Plus kommen, spekuliert er:

«Weil 2020 die Behörden einige Zeit geschlossen hatten, könnte dieses Jahr vielleicht ein Aufholeffekt bei der Selbstständigkeit festzustellen sein.»

Unternehmensberater Fabian Eltschinger glaubt jedenfalls, dass die Selbstständigkeit langfristig an Bedeutung gewinnen wird. Er äussert sich überzeugt: «Die Eintrittsbarriere in die Selbstständigkeit ist heutzutage dank der Digitalisierung weniger hoch als früher, und viele Geschäftsmodelle können kostengünstig umgesetzt werden.»