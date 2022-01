Arbeitsmarkt Arbeitskräfte sind gefragt: Ostschweizer Unternehmen schreiben mehr Jobs aus In der Ostschweiz sind Ende letztes Jahr 13 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben worden. Das geht aus dem Schweizer Stellenmarkt-Monitoring der Universität Zürich hervor. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Die Anzahl der Jobangebote in der Ostschweiz hat wieder deutlich zugenommen. Manuela Jans

Der Arbeitsmarkt in der Schweiz brummt. Doch ist er wegen der Pandemie auch ein fragiles Gebäude. Gemäss dem Swiss Job Market Index der Adecco Group des Stellenmarkt-Monitors Schweiz der Uni Zürich hat der Schweizer Stellenmarkt Ende Jahr um 39 Prozent zugelegt. In der Region Ostschweiz beträgt demnach der Zuwachs 13 Prozent. Marcel Keller, Country-Manager Adecco Schweiz, bremst aufkommende Euphorie:

Marcel Keller, Country-Manager Adecco Schweiz. PD

«Sollte Omikron zur Wiedereinführung von härteren Massnahmen im In- und Ausland führen, wie etwa die Schliessung gewisser Dienstleistungsbranchen, oder sollten die Lieferengpässe gerade auch wegen der Verbreitung von Omikron im Ausland länger andauern, dann könnte sich auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt wieder verschlechtern.»

Das gelte insbesondere im Handel, der Hotellerie, Gastronomie und auch in den verarbeitenden und exportorientierten Branchen. Allerdings könnten die durch Omikron verursachten krankheitsbedingten Personalengpässe auch einen Anstieg bei den Temporärstellen auslösen, so Keller.

Jobangebote nehmen seit Frühjahr zu

Knapp zwei Jahre nach dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 schliesst der Schweizer Stellenmarkt gemäss Bericht im vierten Quartal 2021 mit einem deutlichen Plus von 39 Prozent mehr Stellenausschreibungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab. Seit dem Frühjahr nimmt die Anzahl an Stellenausschreibungen stetig zu. Ein solch rasanter und massiver Anstieg des Index sei seit Messbeginn im Jahr 2003 noch nie beobachtet worden. Selbst im Vergleich mit dem Vorkrisenquartal verzeichne der Index einen eindeutigen und bemerkenswerten Zuwachs von 18 Prozent und erreiche damit ein neues Rekordhoch.

Unternehmen in der Ostschweiz sind auf der Suche nach Arbeitskräften. Getty

Dieser massive Zuwachs an Stelleninseraten widerspiegele die deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in der Schweiz über die letzten Quartale und gehe mit der positiven Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) einher. Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) führten Steigerungen im privaten Konsum und der Warenexporte dazu, dass das BIP bereits im Sommer 2021 das Vorkrisenniveau vom vierten Quartal 2019 überstieg. Gegenwärtige Entwicklungen sprechen jedoch dafür, dass sich das wirtschaftliche Wachstum und somit auch die positive Entwicklung in der Zahl der Stellenausschreibungen 2022 verlangsamen werden.

Das Wachstum des Stellenmarkts macht sich sowohl gesamtschweizerisch als auch in allen Grossregionen der Schweiz bemerkbar. Den mit Abstand grössten Zuwachs von 25 Prozent verzeichnet die Nordwestschweiz, gefolgt vom Espace Mittelland (21), der Zentralschweiz (21), der Ostschweiz (13), der Region Zürich (12) und der Südwestschweiz (8).

Nachdem die Ostschweiz im Krisenjahr 2020 gemäss Adecco einen Rückgang des Stellenangebots um acht Prozent verzeichnete, nimmt die Anzahl an Jobinserate im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent zu. Somit erreiche die Zahl der Stellenausschreibungen aktuell bereits wieder das hohe Vorkrisenniveau vom Jahr 2019.

Das stärkste Stellenwachstum mit einem Plus von je 47 Prozent finde sich bei den Fachkräften von Dienstleistung und Verkauf, zu denen unter anderem Servicemitarbeitende, Verkaufskräfte und Köchinnen und Köche zählten. Wachstum haben demnach auch die Hochschulberufe von Wirtschaft und Sozialem unter die Sozialwissenschaftler, Kulturberufe, Vertriebsspezialisten, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit fallen. Diese Berufsgruppen hätten zuvor im Krisenjahr 2020 einen markanten Einbruch bei den Stellenausschreibungen erlitten. Das waren minus 24 Prozent bei den Fachkräften von Dienstleistung und Verkauf und minus 32 Prozent bei den Hochschulberufen von Wirtschaft und Sozialem.

Nachdem die Schweizer Haushalte knapp ein Jahr lang gespart und auf viele soziale Aktivitäten verzichten mussten, sei die Konsumentenstimmung gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft im Juli 2021 wieder so hoch wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr, sagt Yanik Kipfer vom Stellenmarkt-Monitor Schweiz. Er fährt fort:

Yanik Kipfer, Stellenmarkt-Monitor Schweiz, Uni Zürich. PD

«Während die Ostschweizer Gastronomie und Kulturlandschaft von den Lockerungen im Sommer und der deutlichen gesteigerten Nachfrage nach sozialen und kulturellen Aktivitäten profitieren, kann sich der Detailhandel über den weiterhin reduzierten Einkaufstourismus und die Kauflust der Schweizer Haushalte freuen.»

Diese Entwicklungen treiben laut Kipfer unweigerlich auch die Nachfrage nach Berufen wie Verkaufskräften oder Servicemitarbeitenden und nach Kulturberufen an. Auch die pandemiebedingte Veränderung im Kaufverhalten der Schweizer Bevölkerung hin zum Onlinekauf lasse die Nachfrage nach E-Commerce-Berufen im Vertrieb und Marketing in die Höhe steigen.

Blick ins Schaufenster eines Temporär-Anbieters. Walter Schwager / ARC

Bei den Mint-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sowie in den Bereichen Gesundheit, Datenbanken und Netzwerke bleibt das Stellenangebot 2021 im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil. Weiter heisst es, ein ebenfalls positives, aber deutlich geringeres Stellenwachstum wird 2021 in der Ostschweiz bei den Fachkräften von Handwerk und Hilfskräften mit plus 13 Prozent und den Fachkräften von Büro und Verwaltung mit plus neun Prozent registriert. Bei den Fachkräften von Büro und Verwaltung sank im Krisenjahr 2020 das Stellenangebot deutlich. Kipfer meint, dass interessanterweise dagegen Ostschweizer Unternehmen bereits während des Krisenjahres vermehrt Fachkräfte aus dem Handwerk und auch Hilfskräfte gesucht hätten. Nur bei den Führungskräften sei mit einem Minus von sieben Prozent eine schwach negative Entwicklung zu beobachten.

Der Adecco Job-Index In Zusammenarbeit mit dem Stellenmarkt-Monitor Schweiz (SMM) am Soziologischen Institut der Universität Zürich veröffentlicht die Adecco Gruppe Schweiz jeweils im Januar, April, Juli und Oktober den Adecco Group Swiss Job Market Index. Mit dem Job-Index steht für die Schweiz eine wissenschaftlich ausbreitete und umfassende Messgrösse für die Entwicklung des Stellenangebots in Onlinestellenportalen und Unternehmenswebsites zur Verfügung. Er beruht auf repräsentativen Quartalserhebungen der Stellenangebote in der Presse, auf Onlinestellenportalen sowie auf Unternehmenswebsites. (bor)

