Trotz Tarifvertrag: Streit um Swiss Just Argentina schwelt weiter

ARBEITSKONFLIKT Trotz Tarifvertrags: Der Streit um Swiss Just Argentina schwelt weiter Der Wechsel des Personals der lateinamerikanischen Vertriebsfirma der Ausserrhoder Just-Gruppe zu einem neuen Arbeitgeber harzt noch immer. Das Ziel einer raschen und dauerhaften Lösung ist noch nicht in Sicht. Thomas Griesser Kym 12.06.2021, 05.00 Uhr

Beschäftigte der Swiss Just Argentina, die zu Transfarmaco wechseln sollen. Bild: PD

Im April 2021 schien der Arbeitskonflikt bereinigt zu sein. Die Beschäftigten der Swiss Just Argentina unterzeichneten mit Transfarmaco und der Gewerkschaft CIS-CTA einen Tarifvertrag. Dieser hält fest, dass Transfarmaco die Angestellten zu den gleichen Lohn- und Vertragsbedingungen weiterbeschäftigt, die bei Swiss Just Argentina gelten. Diese hat bisher die Körperpflegeprodukte der Walzenhauser Firma Just kommissioniert und an die über 70'000 Verkaufsberaterinnen und Verkaufsberater in Lateinamerika verteilt.

Doch nun ist wieder Feuer im Dach. Die Gewerkschaft Unia spricht von «Schikanen und antigewerkschaftlichen Kündigungen». Konkret weigere sich Transfarmaco, die Beschäftigten zu vertraglich vereinbarten Bedingungen zu übernehmen, zum anderen übe Swiss Just Argentina «massiven Druck» aus auf die Betroffenen. So seien bereits drei Angestellte «aus fadenscheinigen Gründen entlassen» und zehn weitere suspendiert worden, darunter auch Mardonio Racedo, der Wortführer der CIS-CTA.

Unia will Just in die Pflicht nehmen, die Walzenhauser Firma kontert

Unia-Ostschweiz-Gewerkschafter Lukas Auer sieht Just in Walzenhausen in der Pflicht: Das Ausserrhoder Unternehmen «muss seine Lizenznehmer in Argentinien endlich an die Leine nehmen. Alle Entlassungen und Suspendierungen sind unverzüglich zu annullieren». Andernfalls mache sich Just «des Vertragsbruchs schuldig».

Just-Geschäftsführer Heinz Moser sieht die Sache anders. Zum einen seien ihm weitgehend die Hände gebunden, weil Swiss Just Argentina keine Just-Tochter ist, sondern einer lokalen Unternehmerfamilie gehört, und diese hat im März 2021 Transfarmaco neu mit der Distribution beauftragt. Zum anderen präsentiert Moser, sich auf Angaben der Swiss Just Argentina berufend, eine andere Version des Konflikts.

Parolen auf Social Media und ein Foto bringen das Fass zum Überlaufen

Demnach haben die Swiss-Just-Angestellten anlässlich eines ersten Besuchs bei ihrem designierten Arbeitgeber Transfarmaco eine Liste mit 19 Forderungen übergeben, die über den vereinbarten Tarifvertrag hinausgingen. Swiss Just Argentina habe Transfarmaco überzeugt, auf 17 dieser Begehren einzugehen. Die beiden anderen aber, in denen es um die Löhne und um arbeitsorganisatorische Punkte gegangen sei, habe Transfarmaco hingegen nicht erfüllen können, unter anderem aus rechtlichen Gründen.

In der Folge und nach Einzelgesprächen hätten Arbeiter und die CIS-CTA auf ihren Social-Media-Kanälen die Behauptung publiziert, sie seien schlecht behandelt und diskriminiert worden, versehen mit dem Foto des Personalchefs der Transfarmaco. Diese habe daraufhin von einer Anstellung dieser Swiss-Just-Mitarbeitenden abgesehen.

In einem Punkt herrscht Einigkeit

Wie sieht es laut Moser personell aus? Der Konflikt dauere noch mit 25 der ursprünglich 51 Swiss-Just-Beschäftigten an. Von den übrigen 26 arbeite bereits ein Teil bei Transfarmaco und ein anderer habe die Option einer doppelten Abfindung gezogen.

Einig sind sich Just-Chef Moser und Unia-Gewerkschafter Auer in einem Punkt: Sie hoffen auf eine möglichst rasche und dauerhafte Lösung des Streits. Ob das gelingt? Seit Ende Mai jedenfalls treten wiederholt jeweils eine Handvoll Swiss-Just-Arbeiter in einen 24-stündigen Hungerstreik.