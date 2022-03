Arbeit Bye-bye Büro: Helvetia ermöglicht 100 Prozent Homeoffice – das neue Konzept wird als erstes in St.Gallen eingeführt Keine fixen Arbeitsplätze mehr, dafür die freie Wahl des Arbeitsorts, vom Büro übers Homeoffice bis zu unterwegs: Dieses Konzept führt der Versicherer Helvetia etappenweise in der Schweiz ein. In der Pandemie habe sich gezeigt: Arbeiten von zu Hause aus, das klappt. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Arbeiten im Homeoffice: Beim Versicherer Helvetia in der Schweiz künftig nach Möglichkeit zu 100 Prozent erlaubt. Bild: Sandra Ardizzone

Mit Homeoffice haben viele Unternehmen während der Pandemie ihren Betrieb aufrechterhalten und den Arbeitsort flexibilisiert. Seit ein paar Wochen und Monaten heisst es aber vielerorts: Bitte wieder vermehrt zurück an den Arbeitsplatz. Homeoffice soll zwar in vielen Firmen bleiben, aber auch im Büro sollen sich die Mitarbeitenden wieder blicken lassen.

Nicht so beim Versicherer Helvetia. Das Unternehmen ermöglicht seinen rund 4000 Mitarbeitenden (gemessen in Vollzeitstellen) in der Schweiz künftig «maximale Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsorts». Konkret heisst das:

«Sofern es das Arbeitsgebiet ermöglicht, ist bis zu 100 Prozent Homeoffice möglich.»

Gute Erfahrungen mit Arbeit im Homeoffice

Hamiyet Dogan, Leiterin HR Schweiz bei Helvetia. Bild: PD

Mitte 2020 war bei Helvetia noch die Rede gewesen von künftig rund 30 Prozent Arbeit von zu Hause aus. Doch nun geht der Versicherer nach guten Erfahrungen deutlich weiter. Hamiyet Dogan, bei Helvetia seit 1. Mai 2020 Leiterin HR Schweiz, spricht von einem «konsequenten Schritt, um den veränderten Bedürfnissen unserer Gesellschaft und damit auch unseren Mitarbeitenden gerechet zu werden». Dies, nachdem die Pandemie gezeigt habe:

«Gute Arbeit muss nicht zwingend im Büro erbracht werden.»

Helvetia-Sprecher Dominik Chiavi ergänzt, während der Pandemie, als zeitweise über 90 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice arbeiteten, habe sich herausgestellt:

«Die Leistung der Mitarbeitenden stimmt, die Ziele sind erreicht worden.»

Helvetia gibt ein paar Eckwerte vor. Mitarbeitende entscheiden jeweils im Team, von wo aus sie arbeiten möchten, und auf Grundlage der Bedürfnisse der Kundschaft. Die Flexibilität basiert zudem auf Eigenverantwortung der Mitarbeitenden und auf Vertrauen, das Helvetia ihnen schenke. Diese beiden Punkte seien «zentrale Faktoren in unserem Arbeitsalltag», sagt Helvetia-Schweiz-Chef Martin Jara.

Neues Konzept startet am Hauptsitz in St.Gallen

Parallel zur Flexibilisierung des Arbeitsorts führt Helvetia an ihren Schweizer Standorten das Desksharing-System ein. Das heisst: Von wenigen Ausnahmen abgesehen haben Mitarbeitende an ihren Standorten eine zugeteilte Arbeitszone, aber keinen persönlichen Bürotisch mehr. Vielmehr stehen in den Zonen Arbeitsplätze bereit, die je nach Verfügbarkeit gewählt werden. Das gelte auch für Mitarbeitende, die nicht oder kaum im Homeoffice arbeiten möchten.

Das neue Konzept wird als erstes im Sommer 2022 am Hauptsitz in St.Gallen umgesetzt. Aktuell sind die Arbeitsplätze an den beiden Hauptsitzstandorten der Helvetia in St.Gallen und Basel laut Chiavi schätzungsweise zu etwa einem Drittel ausgelastet, Tendenz steigend. Wie sich das neue Konzept auswirkt, wird sich weisen.

