Anleihen Akquisition: SFS nimmt 400 Millionen Franken an Fremdkapital auf Der Rheintaler Technologiekonzern SFS beschafft frische Mittel zur Finanzierung der Übernahme der deutschen Hoffmann SE. Deren Integration hat die Zahl der Mitarbeitenden der SFS Group um 3000 auf 13'500 erhöht. Thomas Griesser Kym 19.05.2022, 14.19 Uhr

Produktion bei der SFS Group am Hauptsitz in Heerbrugg. Bild: PD

Per 11. Mai 2022 hat der Rheintaler Technologiekonzern SFS die deutsche Werkzeuganbieterin Hoffmann SE aus München übernommen. Nun hat SFS zur Refinanzierung eines Teils des Kaufpreises zwei festverzinsliche Anleihen im Volumen von 400 Millionen Franken platziert. Es ist beantragt, die Anleihen an der Schweizer Börse SIX zu kotieren. Die Liberierung ist für den 8. Juni 2022 vorgesehen.