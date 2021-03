Anknüpfung an Zuglinie Stau ade: Wie eine Seilbahn von Arbon nach Roggwil-Berg die Verkehrsprobleme im Oberthurgau lösen soll Dieses Projekt hängt am stählernen Seil: Eine Seilbahn soll die Region Arbon an die schnelle Zuglinie Romanshorn–St.Gallen anbinden. Damit würde die Fahrzeit nach St.Gallen ohne Staugefahr verkürzt. Die Bahn ist auf Pendler und Touristen ausgelegt – und stösst auf offene Ohren. Stefan Borkert 25.03.2021, 18.59 Uhr

Die Talstation der Arbobahn soll im noch leerstehenden ehemaligen Saurer-Heizwerk eingerichtet werden. Bild: PD

Berufspendler kennen das Problem. Die Verbindung von Arbon nach St.Gallen hat ihre Tücken. Der eingerichtete Schnellbus steht nur allzu oft im Stau.

Konradin Fischer, Teilhaber der ZIK Immo AG und Mitinitiant des Vereins Arbobahn. Bild: Donato Caspari

Konradin Fischer, der mit seiner ZIK Immo AG in Arbon die Umgestaltung des Saurer Werk 1 in Angriff genommen hat, ist bekannt für Ideen, die für Aufsehen und Diskussionen sorgen. Und diese Idee gehört definitiv dazu: Eine Seilbahn soll Pendler und Touristen auf den Zug zum Bahnhof in Freidorf Roggwil-Berg bringen. Damit wäre die Region Arbon per ÖV an die schnelle Zuglinie Romanshorn–St.Gallen angebunden, und das ganz ohne Stau, aber notabene mit wunderbarer Aussicht.

Bernhard Eicher ist ein Mann vom Fach, wenn es um Seile und Seilbahnen geht. 40 Jahre lang leitet er die Geschicke der Romanshorner Seilbauerin Fatzer AG. Als er das erste Mal von der Idee hörte, da war er ziemlich skeptisch. Dann hat er sich das Projekt näher angeschaut. «Ich wohne seit vielen Jahren in Arbon und kenne die ÖV-Herausforderungen bei der Verbindung nach St.Gallen als Privatperson, insbesondere die Stauproblematik des Schnellbusses über die Autobahn», sagt er und ergänzt, dass er ein intensiver Nutzer des ÖV in der Schweiz sei. «Mein Auto steht meist in der Garage.»

Trasseeverlauf vertreibt die Zweifel

Die Idee, über eine Seilbahn die Region Arbon mit 70'000 Einwohnern mit St.Gallen, einer Stadt mit ebenfalls 70'000 Einwohnern, einfach und schnell zu verbinden, fand er innovativ. Politisch durchsetzbar sei eine solche Idee aber nicht so leicht, gibt er zu. «Doch als ich den Trasseeverlauf sah, schwanden meine Zweifel.» Eicher gilt als Pragmatiker, der sich gerne schwierigen Aufgaben annimmt, wenn es um Seilbahnen geht. Das hat der Fatzer AG in der ganzen Welt einen tadellosen Ruf eingebracht. Eicher schaute sich das Projekt gründlich an und befand, dass die technische Machbarkeit kein grosses Problem darstellen würde. Der Genehmigungsweg ist aber bei solchen Projekten gepflastert mit Bedenken und Einsprachen etwa von Anwohnern, Heimatschützern, Vogelschützern, Landwirten oder Umweltverbänden. Angesichts des Korridors, den die Seilbahn durchquert, kommt Eicher zum Schluss:

Bernhard Eicher, ehemaliger CEO Fatzer AG und Mitinitiant des Vereins Arbobahn. Bild: PD

«Die Voraussetzungen für eine Realisierung des Projektes sind bei all den Herausforderungen vergleichsweise gut.»

Ganz Realist fährt er fort:

«Wenn es nicht gelingt, einvernehmliche Lösungen zu finden, wird das Projekt schubladisiert werden müssen. Ziel ist es, jahrelange Rechtsstreitigkeiten mit ungewissem Ausgang zu vermeiden.»

Um die Idee auf den Weg zu bringen, ist zunächst ein Verein gegründet worden. Ein Name wurde auch gefunden: Arbobahn.

4 Kilometer, 15 Masten und 40 Millionen Franken

Die Seilbahn bewältigt eine Strecke von 4 Kilometern, überfährt 15 Masten und überwindet 160 Höhenmeter. Die Fahrt von Arbon nach Freidorf dauert 12 Minuten und die Kabinen sind auf den Taktfahrplan des Bahnverkehrs nach St.Gallen und Romanshorn abgestimmt. Das Trassee verläuft über Gewerbe- und Landwirtschaftsgebiet. Wohngebiete werden praktisch kaum tangiert.

Um die Wege kurz zu halten, brauche es in Freidorf einen unterirdischen Zugang zum Bahnhof, ergänzt Eicher. Seitens der Projektverfechter heisst es noch, dass der Schweizer Bahnbauer Garaventa die Machbarkeit bestätigt habe. Eicher ergänzt, dass man die Kostenrechnung im oberen Bereich angesetzt habe. So werden für den Bau der Seilbahn 25 Millionen Franken veranschlagt. Weitere 15 Millionen Franken sind für Detailplanung, Zusatzbauten, Infrastrukturanlagen und Bewilligungsverfahren eingerechnet. Als nächste Massnahme werde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Dann könne man auch einen Businessplan ausarbeiten.

So viel weiss Eicher aber jetzt schon. Die Seilbahn würde bedarfsorientiert fahren, was gerade bei einer zusätzlichen touristischen Nutzung von Vorteil ist. Und touristisch wäre die Bahn wohl ein Highlight. Durch einen weitgehendst automatisierten Betrieb der Einseil-Umlaufbahn entstünden geringe Betriebskosten. Der Fahrpreis sollte knapp unter dem für ein Zweizonenticket bei Ostwind liegen. Die Gondeln seien für zehn Personen ausgelegt. Velos und Kinderwagen könnten mitgenommen werden. Und Eicher betont, was die Umweltfreundlichkeit einer solchen Seilbahn angehe, sei sie kaum zu überbieten.

Behörden und Gemeinden sehen die Bahn positiv

Eicher sagt, dass man beim Kanton Thurgau, bei der Stadt St.Gallen und bei den betroffenen Gemeinden auf offene Ohren gestossen sei. Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon, etwa ist überzeugt, dass die Arbobahn die Wirtschaft im Oberthurgau stärke. Gallus Hasler, Gemeindepräsident von Roggwil, ist begeistert: «Roggwil als Standort der Bergstation einer Luftseilbahn ist eine wahrlich tolle Idee.» Und Stephan Tobler, Gemeindepräsident von Egnach sowie Präsident Regio Oberthurgau, ist überzeugt, dass das Projekt eine umweltverträgliche Antwort auf die steigende Nachfrage im ÖV der Region Oberthurgau sei und ausserdem eine alltagstaugliche Ergänzung für Pendler und Passagiere im Nahverkehr bedeute.