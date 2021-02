ANBAUFLÄCHE Zuckerfabriken in Frauenfeld und Aarberg brauchen dringend mehr Rüben – Branche ködert Bauern mit Bonus Immer weniger Schweizer Zuckerrübenpflanzer bewirtschaften immer weniger Anbaufläche. Das gefährdet die Auslastung der beiden Zuckerfabriken in Frauenfeld und Aarberg. Mit einem Zuschlag auf den Richtpreis will die Branche Bauern motivieren, die Anbaufläche auszuweiten. Thomas Griesser Kym 16.02.2021, 12.00 Uhr

Ein Berg von Zuckerrüben auf dem Areal der Zuckerfabrik Frauenfeld. Bild: Reto Martin (23. Dezember 2020)

Die Schweizer Zuckerbranche ist im Dilemma. Ihr Produkt ist gesucht, grösster Abnehmer ist Red Bull, der seinen Energydrink von der Firma Rauch in Widnau herstellen und abfüllen lässt. Aber auch die Schweizer Schoggi- und Süsswarenindustrie ist eine gute Kundin, zumal sie mit Schweizer Zucker mit dem Marketingargument der Swissness punkten kann.

Aber die Branche steht unter Druck: Sie ist preislich dem günstigeren EU-Zucker ausgesetzt, und in den vergangenen Jahren ist die Anbaufläche für Zuckerrüben in der Schweiz ständig gesunken. Das macht den beiden Schweizer Zuckerfabriken in Frauenfeld und Aarberg zu schaffen, weil ihre Auslastung abnimmt.

Ärger mit Blattläusen

Hinzu kommt, dass der Rübenanbau 2020 unter der virösen Vergilbung litt, einem von Blattläusen übertragenen Virus. Das kann den Bauern Verluste von bis zu 50 Prozent einbrocken, wie es seitens des Bundesamts für Landwirtschaft heisst.

Die Schweizer Zuckerbranche strebt eine Inlandproduktion von 265'000 Tonnen im Jahr an. Doch aus der Rübenernte 2020 wurden gerade mal knapp 190'000 Tonnen Zucker gewonnen. Und Besserung ist so rasch nicht in Sicht. Denn für 2021 zeichnet sich ein weiterer Rückgang der Anbaufläche ab.

Viele Bauern verabschieden sich vom Zucker

So wurden bis dato für 16'000 Hektaren Anbauverträge abgeschlossen. Das bedeutet einen Flächenrückgang von 1750 Hektaren gegenüber dem Vorjahr 2020. Vor allem in der Westschweiz geben viele Produzenten den Zuckerrübenanbau an, wie der Verband der Zuckerrübenpflanzer und die Schweizer Zucker AG, welche die Zuckerfabriken betreibt, schreiben.

Dass viele Bauern die Waffen strecken, hat laut der Mitteilung mit hohen Ertragsverlusten als Folge der virösen Vergilbung sowie des Syndrome Basses Richesses (SBR) zu tun. Bei dieser seit 2017 grassierenden Krankheit nimmt der Zuckergehalt der Rüben stark ab, und der Zucker lässt sich auch schlechter extrahieren.

«Ein unkonventionelles Anreizsystem»

Nun will die Branche Gegensteuer geben. Sie sucht aktiv nach Anbauflächen und setzt dazu 2021 «einmalig ein unkonventionelles Anreizsystem» um. Demnach erhalten die Bauern ausgehend von den aktuellen 16'000 Hektaren pro zusätzliche 100 Hektaren Anbaufläche einen Zuschlag von 10 Rappen pro Tonne Zuckerrüben auf den Richtpreis von 45 Franken pro Tonne.

Landwirt Jakob Gebhard aus Wildegg baut unter anderem Zuckerrüben an. Bild: Britta Gut (9. Oktober 2020)

Das bedeutet, falls beispielsweise 17'000 Hektaren erreicht werden, würde ein Zuschlag von 1 Franken pro Tonne auf den Richtpreis bezahlt. Diesen Bonus erhalten alle Pflanzer auf der ganzen Zuckerrübenmenge. Die Absicht laut der Mitteilung:

Damit werden bestehende Produzenten «motiviert, die eigene Anbaufläche auszudehnen, und neue Produzenten, in den Anbau einzusteigen.»

Wer nicht selber pflanzen mag, dem springt ein Kollege bei

Auch für die Finanzierung sei gesorgt: Die Massnahme könne durch die bessere Auslastung der beiden Zuckerfabriken Frauenfeld und Aarberg «kostenneutral finanziert» werden.

Die Schweizer Zucker AG bietet interessierten Bauern ausserdem ein Modell «Rückwärtsintegration». Bei diesem stellt der Bauer die Fläche zur Verfügung, doch der Rübenanbau wird von einem Berufskollegen oder Lohnunternehmer ausgeführt.

Hilfe von Kantonen, Unterstützung vom Bund

Mehrere Kantone (Freiburg, Waadt, Genf) unterstützen den Zuckerrübenanbau zusätzlich mit verschiedenen Nothilfemassnahmen. In anderen Kantonen werden zurzeit Massnahmen geprüft.

Unabhängig davon unterstützt der Bund den Anbau von Zuckerrüben mit einem Mindestzoll von 70 Franken pro Tonne Importzucker sowie einem Einzelkulturbeitrag von aktuell 2100 Franken pro Hektare Anbaufläche. Dieser Flächenbeitrag entspricht bei einem Durchschnittsertrag von 75 Tonnen pro Hektare einer Stützung von 28 Franken pro Tonne Rüben.