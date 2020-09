Seit einem Jahr in chinesischem Besitz - die Lista Office wird an der langen Leine geführt Seit einem Jahr ist die Lista Office in chinesischem Besitz - sie gehört nun zu Henglin, die Stühle für grosse Möbelhäuser produziert. Die neuen Eigentümer lassen der Ostschweizer Tochter aber viele Freiheiten. Auch die Produktion soll in der Schweiz bleiben. Kaspar Enz 04.09.2020, 05.00 Uhr

Die Büromöbel der Lista Office werden weiterhin in Degersheim und Arnegg gefertigt. Bilder: Ralph Ribi (Arnegg, 1. September 2020)ww

Fein säuberlich aufgereiht wie an einer Halskette hängen Schranktüren, Schubladen und Regalwände an einer Schiene an der Decke. Sie warten auf Einlass. Endlich ist der Weg frei, automatisch laufen sie an der Schiene in die Kammer, wo sie mit weisser Farbe gesprüht werden. Ein Mitarbeiter mit Schutzmaske sprüht am Ende noch die Ecken, wo die Maschine nicht rankommt. «Die Leute wissen genau, welche Ecken das sind», sagt Christian Mehling, CEO der Lista Office (LO).

Er ist sichtlich stolz auf seinen Betrieb. Automatisch werden die angelieferten Stahlbleche Aufträgen zugeordnet, gebogen, gestanzt, geschweisst, beschichtet und montiert. Anfang der 1990er Jahre wurde das Werk nach diesem Prinzip gebaut. «Vor drei Jahren haben wir investiert und die Abläufe noch flüssiger gemacht.» Auch die Chinesen hätten gestaunt, wie die Produktion hier laufe wie am Schnürchen.

Lista Office bleibt autonom

Christian Mehling, CEO Lista Office

Und so gehört die Lista Office, vor 75 Jahren als Schlosserei gegründet, seit ziemlich genau einem Jahr der chinesischen Henglin. «Zwei Wochen lang hing die Henglin-Fahne draussen vor dem Werk», sagt Mehling. Länger wollten sie auch die neuen Besitzer nicht hängen lassen. «Für sie ist klar, wir sind eine autonome Schweizer Marke.» Ebenso klar sei es für die neuen Eigentümer, dass die Lista-Büromöbel weiterhin in der Schweiz gefertigt werden, und nicht in Anji in der chinesischen Provinz Shejiang. «Ihnen ist klar, dass bei uns Produktion und Entwicklung nahe beieinander sein müssen», sagt Mehling.

Der Patron aus Shejiang

Das verstehe Henglin-Gründer Wang Jianglin wohl auch deshalb, weil die beiden Firmen Henglin und Lista Office einiges verbinde. Zwar arbeiten im Hauptwerk von Henglin rund zehn Mal mehr Leute als bei Lista Office. Und während Henglin Stühle für Möbelketten wie Ikea oder XXXLutz baut, produziert LO in Arnegg und Degersheim Büroausstattungen hauptsächlich für die Schweiz. Aber Wang Jianglin sei ebenso ein Familienunternehmer wie der frühere Lista-Eigentümer Fredy Lienhard. Diese Gemeinsamkeit habe mit den Ausschlag gegeben, weshalb der Verkauf zustande kam, meint Mehling.

Vom Bauer von Garderobenschränken zum Büroeinrichter Zwei Unternehmen tragen heute den Namen Lista: Diejenige in Erlen produziert Lager- und Betriebseinrichtungen. Die Lista Office in Degersheim und Arnegg Büromöbel. Beide sind unterdessen in chinesischem Besitz. Der Ursprung beider Firmen liegt im Stahlbauunternehmen, das Alfred Lienhard 1945 gründete. Bald gehörten Garderobenschränke zu den wichtigsten Produkten, doch Lienhard war offen für Experimente. Als er in den 1950er-Jahren Motorvelos baute, brauchte er einen Namen dafür: Lista. Mit den Motorvelos war nach 600 Stück Schluss, aber der Name blieb. 1970, nach dem frühen Tod des Firmengründers, übernahm Sohn Fredy Lienhard den Betrieb und führte ihn weiter auf den Wachstumspfad. 2003 spaltete er das Unternehmen auf. Die Lista Betriebs- und Lagereinrichtungen wurde 2006 verkauft. Die Gründerfamilie konzentrierte sich auf die Lista Office, bis sie sie 2019 an die chinesische Henglin verkaufte. Zu Lista Office gehören neben den Werken in Arnegg und Degersheim zahlreiche Showrooms in der ganzen Schweiz mit insgesamt 340 Mitarbeitenden. Der Umsatz lag 2019 bei rund 120 Millionen Franken. (ken)

Investitionen für den Schritt über die Grenze

Trotzdem betreten beide Firmen mit dem Deal auch Neuland. Henglin trat bisher nicht mit eigenen Marken auf - das Unternehmen produzierte nur für Eigenmarken grosser Möbelketten. Lista Office will mit dem grossen Partner im Rücken den Schritt aus dem Schweizer Markt heraus wagen, den der frühere Eigentümer nicht mehr stemmen wollte. «So ein Schritt braucht Investitionen», sagt Mehling.

Showrooms und Vertriebsstrukturen müssen aufgebaut werden, zumal LO nicht einfach Möbel baut. «Wir wollen verstehen, wie unsere Kunden arbeiten, und entwickeln eine Büroumgebung nach ihren Bedürfnissen», sagt Mehling. Dabei sei die Schweiz zwar noch voraus, aber die Zeit sei reif für den Schritt ins Ausland. «Auch in Deutschland stellt man nicht mehr einfach einen Bürostuhl hin.» Denn Fachkräfte seien unterdessen auch dort knapp und deshalb anspruchsvoller.

«Ein angenehmes Arbeitsumfeld wird wichtiger.»

In Europa will Lista Office erst Fuss fassen. Mit Henglin sei ein Showroom in Shanghai möglich, und damit der Schritt nach Asien.

Pandemie bremst Schritt über die Grenze

Denn die Schweizer Werke haben Kapazitäten. Sie arbeiten im Einschichtbetrieb, in Arnegg wären noch Landreserven für weitere Produktionsstätten vorhanden. Ein solcher Ausbau sei aber noch Zukunftsmusik, sagt Mehling. Zwar seien erste Aufträge in Deutschland gewonnen worden. Aber Corona habe den Schritt über die Grenzen erst mal gebremst.

Zurückgestellte Aufträge und verzögerte Verhandlungen brachten aber auch das Schweizer Geschäft ins Stocken. Mit rund zehn Prozent weniger Umsatz rechnet Mehling für dieses Jahr. Während vier Wochen galt auch bei Lista Office Kurzarbeit. Etwas Hilfe kam aus China. «Henglin bot uns im März schon Masken an», sagt Mehling - und noch immer arbeitet die Belegschaft grösstenteils mit ihnen.

Die Pandemie wird Büros verändern

Doch Christian Mehling schaut nach vorne. Um die Expansion ins Ausland zu forcieren wurden zehn Mitarbeiter eingestellt. «Und zumindest in der Deutschschweiz hat sich die Situation recht schnell normalisiert.»

Die Pandemie eröffne für das Unternehmen auch Chancen. Der Digitalisierungsschub durch den Lockdown, die wachsende Bedeutung des Homeoffice, beschäftigt das Unternehmen ebenso wie seine Kunden. «Wir haben schon Kunden, die bei uns nachfragen, was das für ihre Büros und Arbeitswelten bedeutet», sagt Mehling.