Aston Martin hat seine beiden Ostschweizer Autohändler ruiniert

Luxusautos Überschuldung und Verkauf des St.Galler Autohauses: Aston Martin hat seinen beiden Ostschweizer Autohändlern den Stecker gezogen Der millionenschwere Streit mit dem englischen Autohersteller Aston Martin um Kundenanzahlungen und Lizenzgebühren hat fünf Gesellschaften der beiden Ostschweizer Andreas Bänziger und Florian Kamelger finanziell ruiniert. Ihr nobles Autohaus in Niederwil hat nun einen neuen Besitzer. Es ist der Basler Luxusautohändler Beat Imwinkelried. Thomas Griesser Kym 05.01.2022, 05.00 Uhr

Der erste fertige Supersportwagen Valkyrie von Aston Martin im englischen Werk Gaydon. Bild: Max Earey/PD

Darum geht es Andreas Bänziger und Florian Kamelger, bisherige Besitzer des Autohauses Aston Martin St.Gallen in Niederwil, streiten seit Mitte 2021 mit dem englischen Luxusautohersteller um Kundenanzahlungen und Lizenzgebühren.

Aston Martin hat einseitig alle Händlervereinbarungen und Verträge mit Bänzigers und Kamelgers Firmen fristlos gekündigt und gegen die beiden Männer Strafanzeige wegen Veruntreuung eingereicht.

Als Folge der Auseinandersetzung sind fünf Gesellschaften der beiden Ostschweizer Unternehmer, die alle Vorwürfe Aston Martins zurückweisen, überschuldet und stecken in Nachlassverfahren.

Per 1. Januar 2022 hat der Basler Unternehmer Beat Imwinkelried das Gebäude in Niederwil übernommen. Imwinkelried handelt mit Autos der Marken Ferrari, Maserati, Bugatti, Mercedes-Benz und Porsche.

Auch an seinem ersten Ostschweizer Standort in Niederwil will Imwinkelried künftig Services für Luxusautos anbieten. Und er zeigt sich offen für eine Kooperation mit Aston Martin.

Streit um Gelder in zweistelliger Millionenhöhe

Niederwil, Teil der Gemeinde Oberbüren, ist ein ruhiges Dorf. Trotz seiner Lage nahe der Autobahn A1. Wer auf ihr Richtung Gossau oder Richtung Wil braust, kann das markante, edle Gebäude am östlichen Dorfrand nicht übersehen: das Autohaus mit dem Label Aston Martin St.Gallen. Dort war es seit einigen Monaten mit der Ruhe vorbei.

Im Juni 2021 wurde publik: Der englische Luxusautobauer Aston Martin hat mit Andreas Bänziger und Florian Kamelger, den Besitzern des Niederwiler Autohauses, gebrochen. Der Hersteller wirft den beiden Ostschweizer Unternehmern und Medizinern vor, Kundenanzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe für den Supersportwagen Valkyrie nicht wie vereinbart an Aston Martin weitergeleitet zu haben. Zudem seien Autos unter Verletzung der Händlervereinbarungen verkauft worden. Insgesamt macht der Hersteller Einbussen von umgerechnet 19 Millionen Franken geltend.

Strafanzeige liegt beim Kantonalen Untersuchungsamt

Aston Martin hat deshalb Strafanzeige gegen Bänziger und Kamelger wegen Veruntreuung eingereicht. Die erste Prüfung der Anzeige hat ergeben, «dass ein Anfangsverdacht nicht ausgeschlossen werden kann», wie Leo-Philippe Menzel sagt, Sprecher der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen. Mittlerweile hat das Kantonale Untersuchungsamt, Gruppe Wirtschaftsdelikte, den Fall vom Untersuchungsamt Gossau übernommen und prüft, ob und welche Ermittlungen erfolgen.

Das Gebäude von Aston Martin St.Gallen in Niederwil, das seit Anfang 2022 Beat Imwinkelried gehört. Bild: Thomas Griesser Kym (1. Januar 2022)

Bänziger und Kamelger haben alle Vorwürfe von Aston Martin zurückgewiesen und tun dies weiterhin, wie Kamelger sagt. Die einseitige und fristlose Kündigung aller Händlervereinbarungen und Verträge durch Aston Martin erachten die beiden Unternehmer als «unrechtmässig». Sie seien bereit, schrieben sie im Juni, alle notwendigen Schritte zur Wahrung ihrer Rechte zu prüfen und zu unternehmen.

«Legendäre und luxuriöse Automobilmarken»

Der Streit hat inzwischen weitreichende Folgen: Zum einen hat das Gebäude in Niederwil per 1. Januar 2022 die Hand gewechselt. Zum anderen sind fünf Gesellschaften aus den Beständen Bänzigers und Kamelgers überschuldet und befinden sich in definitiver Nachlassstundung.

Der Basler Unternehmer und Kenner von Luxusautos, Beat Imwinkelried. Bild: PD

Neuer Besitzer des Niederwiler Gebäudes ist der Basler Unternehmer Beat Imwinkelried. Der 54-Jährige ist bekannt als Gründer und Chef der B.I. Collection, die «auf legendäre und luxuriöse Automobilmarken spezialisiert ist». Zur Gruppe gehören in Urdorf die B.I. Collection AG (ehemals Garage Foitek) als offizielle Ferrari-Händlerin, die Aumatt-Garage im aargauischen Reinach, die Maseratis verkauft, Pichler GFG in Gstaad, zuständig für die Marken Bugatti, Mercedes-Benz und Porsche, und die Dienstleisterin B.I. Concierge Basel.

Imwinkelrieds B.I. Collection hat das Niederwiler Gebäude im Rahmen eines Bieterverfahrens erworben, nachdem der Nachlassrichter dem Angebot zugestimmt hatte. In einer Mitteilung auf der Website der B.I. Collection sagt Imwinkelried:

«Mit der Expansion in die Ostschweiz erreichen wir eine neue Kundschaft, die perfekt zu uns passt und der wir bis anhin nicht nahe waren.»

Umfangreiche Dienstleistungen rund um Luxusautos

Was ist geplant? Per 15. Dezember 2021 ist im Handelsregister die B.I. Collection SG AG eingetragen worden. Diese will am Niederwiler Standort bestehende Dienstleistungen rund um Luxusautomarken anbieten. Dazu zählen Reparaturen, Restauration, Concierge- und Sammlerservice, Transport- und Logistikservices sowie Storage-Service (Einlagerung von Fahrzeugen).

Zudem will Imwinkelried im Autohaus in Niederwil «in Zusammenarbeit mit hoch spezialisierten Automobildesignern und – manufakturen kundenspezifische Lösungen auf höchstem Niveau» schaffen. Bereits hätten mehrere Autohersteller und ein Designbüro Interesse für Gespräche signalisiert. Diese sollen im ersten Quartal 2022 geführt werden.

Aston Martin reagiert interessiert auf Imwinkelrieds Annäherung

B.I. Collection selber zeigt sich auch offen für eine Kooperation mit Aston Martin. Auf Anfrage sagt Daniela Zivadinovic, die Sprecherin Imwinkelrieds, dieser habe kurz vor Weihnachten Aston-Martin-Chef Tobias Moers persönlich über den Kauf des Gebäudes in Niederwil informiert. Dabei habe Imwinkelried auch seine Bereitschaft geäussert, Services für Aston-Martin-Kundinnen und -Kunden zu übernehmen.

Der englische Autohersteller hat keine Zeit verloren und umgehend reagiert. Zivadinovic sagt:

«Bereits einen Tag später hat Aston Martin sein Interesse an einer Vertriebspartnerschaft in einem Schreiben an B.I. Collection kundgetan.»

Weiter sagt Zivadinovic: «Wir werden im Januar 2022 diese Gespräche mit Aston Martin aufnehmen.»

Der Schriftzug von Aston Martin am Autohaus am Standort Niederwil. Bild: Thomas Griesser Kym (1. Januar 2022)

Die Chancen sind also intakt, dass im Niederwiler Autohaus Leute mit dem nötigen Kleingeld weiterhin Autos der Marke Aston Martin sowohl kaufen als auch betreuen lassen können. Zumal Zivadinovic «viele äusserst positive Reaktionen von Aston-Martin-Kunden, dass es in St.Gallen weitergeht», erwähnt. «Das wird auch in England wahrgenommen worden sein.»

Aston Martin hat Aston Martin St.Gallen gelöscht

Auch Florian Kamelger sagt, «in den vergangenen sechs Monaten ist der grösste Teil unserer Kundschaft sehr loyal zu uns gestanden». Das ist nicht selbstverständlich, hatte doch Aston Martin die Kundinnen und Kunden von Aston Martin St.Gallen kontaktiert und ihnen empfohlen, sich für Autokäufe und alle Dienstleistungen an einen anderen Standort zu wenden.

Von der Liste der anerkannten Aston-Martin-Händler auf der Website des englischen Herstellers wurde der Niederwiler Standort kurzerhand entfernt. Zudem wollte es Aston Martin dem Autohaus verbieten, als Aston-Martin-Händler und -Werkstatt aufzutreten. Dieses Begehren ist am Handelsgericht St.Gallen hängig.

Der Boykott hat Wirkung gezeigt

Inwieweit hat Aston Martin St.Gallen unter dem Bruch der Geschäftsbeziehung mit dem englischen Hersteller gelitten? Kamelger sagt:

«Das Geschäft ist im Rahmen der Möglichkeiten weitergegangen.»

Und: «Im Neuwagenverkauf haben wir es gespürt.» Hingegen habe man «dank des qualifizierten Personals und genügend Ersatzteilen an Lager» den Service aufrechterhalten können.

Allerdings: Auf absehbare Zeit wäre Aston Martin St.Gallen als Exklusivvertretung der Schnauf ausgegangen. Vom englischen Hersteller weder mit Neuwagen noch mit Ersatzteilen beliefert, wäre das Geschäft über kurz oder lang zum Erliegen gekommen.

Da geht's lang: Wegweiser zum Haupteingang des Autohauses in Niederwil. Bild: Thomas Griesser Kym (1. Januar 2022)

Fünf untereinander verbundene Unternehmen in den Strudel gerissen

Finanziell hat die Auseinandersetzung mit Aston Martin deshalb Bänziger und Kamelger das Genick gebrochen. Bereits Mitte Juli 2021 gewährte das Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden in Trogen fünf Gesellschaften der beiden Unternehmer die provisorische Nachlassstundung, gefolgt von der definitiven Nachlassstundung am 11. November 2021. Diese gilt sechs Monate bis 12. Mai 2022. Während dieser Nachlassverfahren ist der Entscheid über den Konkurs der fünf überschuldeten Gesellschaften ausgesetzt.

Betroffen sind die SMTV Holding AG als Dachgesellschaft, die AF Cars AG, die für den Betrieb des Autohauses in Niederwil verantwortlich war, die AF Immo AG, in deren Besitz das nun an Beat Imwinkelried verkaufte Gebäude war, die im Autorennsport aktive AF Racing (Switzerland) AG und die IT-Dienstleisterin MedWork AG, auf deren Referenzliste auch Aston Martin St.Gallen und dessen Rennteam R-Motorsport stehen. Dieses hat seit den «12 Stunden von Bathurst» von Anfang Februar 2020 kein Rennen mehr bestritten, hauptsächlich wegen Corona.

Der einstige Geschäftspartner als Klumpenrisiko

Kamelger sagt, er und Bänziger hätten ihr «Geschäftsleben auf Aston Martin ausgerichtet» und «alles auf diese Karte gesetzt». Sie seien «stets loyal» und «zuverlässige Geschäftspartner» gewesen. Betreffend Überschuldung der fünf Gesellschaften sagt Kamelger, eine einseitige und unrechtmässige Beendigung von Verträgen wie jene durch Aston Martin «muss in der Regel solche Einschnitte zur Folge haben», zumal dieser Schritt «völlig unerwartet» gekommen sei. Durch das Vorgehen Aston Martins sei ihr Geschäft «extrem ins Risiko gekommen».

Ein Aston Martin V8 Vantage in voller Fahrt. Bild: PD

Die fünf Gesellschaften haben ihren Sitz entweder in Niederwil oder in Teufen, und in den Verwaltungsräten sitzen Bänziger und Kamelger, wobei jeweils einer der beiden als Präsident amtet. Als Sachwalter an Bord zur Überwachung des Betriebs der Gesellschaften sind von der Kanzlei Wenger Plattner die beiden Rechtsanwälte Fritz Rothenbühler und Pablo Duc, die auch den Verkauf des Gebäudes in Niederwil eingefädelt haben.

Nebula Project half Aston Martin, als dieser knapp bei Kasse war

Florian Kamelger beklagt:

«Wir sind mit Kalkül fallengelassen worden.»

Aston Martin wolle «jetzt einfach die Zeche nicht bezahlen, die uns die Firma für Risiken schuldet, die wir für sie in der Vergangenheit eingegangen sind und die zu diesem Zweck vertraglich vereinbart wurden».

Kamelger spielt damit darauf an, dass er und Bänziger mit ihrem Unternehmen Nebula Project 2016 Aston Martin bei der Finanzierung der Entwicklung des drei Millionen Dollar teuren und 1175 PS starken Valkyrie und anderer Mittelmotorautos halfen, und das zu einer Zeit, in der Aston Martin finanziell angeschlagen war. Im Gegenzug sollte Nebula Project Lizenzgebühren erhalten, abhängig von den Produktionszahlen des Valkyrie sowie der Modelle Valhalla und Vanquish.

Aston Martin hat ihnen den Stecker gezogen: Andreas Bänziger (links) und Florian Kamelger im Oktober 2015 in Rehetobel. Bild: Michael Genova

Ein Rennauto für die Strasse

Der Valkyrie wird in einer Auflage von 150 Stück «als erstes echtes Formel-1-Auto für die Strasse» angepriesen. Anfang November 2021 liess Aston Martin wissen, der erste dieser Supersportwagen, gefertigt in über 2000 Stunden Handarbeit im Werk am Hauptsitz in Gaydon südöstlich von Birmingham, sei komplett und werde in den kommenden Wochen ausgeliefert. Die Produktion des Valkyrie laufe nun auf vollen Touren.

Dieses Timing ist freilich auch ein Streitpunkt. Das Valkyrie-Projekt hinkt dem ursprünglichen Zeitplan um über zwei Jahre hinterher, weil Aston Martin die Produktion später gestartet hat als einst geplant. Aus Sicht Bänzigers und Kamelgers bedeutet dies: Wegen der Verzögerung fehlten die Autos und folglich deren Verkäufe, und deshalb flossen ihnen keine Lizenzgebühren als Provisionen zu.

Wer im Streit um Lizenzgebühren und Kundenanzahlungen recht hat, müssen wohl die Gerichte klären. Aston Martin hat in dieser Sache zivilrechtliche Schritte gegen Nebula Project eingereicht. Ob diese Gesellschaft Bänzigers und Kamelgers juristisch zum Gegenangriff übergegangen ist, dazu will sich Kamelger nicht äussern. Es ist aber zu vermuten.

Die Belegschaft in Niederwil bleibt an Bord

Aston-Martin-Logo am Autohaus in Niederwil. Bild: Thomas Griesser Kym (1. Januar 2022)

Klar ist hingegen, dass der operative Betrieb der B.I. Collection SG im Autohaus in Niederwil gesichert ist. Wie Daniela Zivadinovic sagt, wird das Rumpfteam aus fünf Mitarbeitenden, die über «viel Know-how und Erfahrung» verfügten, «mit grösster Wahrscheinlichkeit» weiterbeschäftigt. Dies sei jedenfalls allen angeboten worden. Ferner kehre eine sechste Person als Geschäftsführer zurück, und zwei weitere ehemalige Mitarbeitende zeigten ebenfalls Interesse an einer Neuanstellung.

Und selbst die brandneue Höllenmaschine Valkyrie geistert am Ostschweizer Standort herum: Beim Niederwiler Gebäude sind nach wie vor Lastwagen der AF Racing parkiert mit der Aufschrift «Valkyrie Service Team».

