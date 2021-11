Fleischverarbeitung Schär produziert Ostschweizer Spezialitäten: Auch am Geburtstag geht es um die Wurst Die Rudolf Schär AG in Thal feiert ihr 75-Jahr-Jubiläum und wird nun ganz in Micarna integriert. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Rudolf Schär AG in Thal wird auf Qualität im Produktionsprozess geachtet. Bild: pd

An diesem Abend ist es buchstäblich um die Wurst, um das Fleisch am Knochen und vor allem um die Rudolf Schär AG gegangen. Zum 75-jährigen Firmenjubiläum wurde ein geselliger Abend mit Galadinner, Hackbrettmusik des Trio Anderscht und Komikeinlagen des Duos Lapsus organisiert. Ernster ging es dann allerdings doch zu, als Gastredner Clemens Tönnies aus Deutschland über die Fleischbranche redete und eine Podiumsdiskussion unter Leitung von Matthias Wipf sich mit der Zukunft der Fleischverarbeitung beschäftigte.

Der St.Galler Ständerat Benedikt Würth forderte, dass die Bratwurst anders präsentiert werden solle. Man müsse sie zelebrieren. Petra Feigl-Fässler, Personalchefin bei Migros Industrie, stimmte dem zu und stellte Überlegungen an, wie man das Image des Metzgerberufes verbessern könnte. Albert Baumann, noch bis Ende Jahr CEO bei Micarna und Verwaltungsratspräsident der Rudolf Schär AG, kann auf 37 Jahre Erfahrung in diesem Geschäft zurückblicken. Er kennt das Imageproblem und möchte aus dem Metzger einen Fleischtechniker machen. Weil das auch dem modernen Berufsbild besser entspreche.

Peter Hinder, neuer CEO von Micarna, nimmt von seinem Vorgänger Albert Baumann einen symbolischen Schlüssel entgegen. PD

Transparent und offen sein

Baumann übergab symbolisch seinem Nachfolger an der Micarnaspitze, Peter Hinder, einen Schlüssel und ein ledernes Portemonnaie. Er betonte, dass man sich auf die Zukunft und die neuen Themen einstellen müsse: «Nur wer sich verändert, bleibt wie er ist.» Die vielen selbst ernannten Experten in den sozialen Netzwerken würden es der Lebensmittelindustrie nicht einfacher machen. Aber man müsse transparent und offen sein.

Albert Baumann, scheidender CEO der Micarna-Gruppe. PD

«Jeder der Fleisch isst, muss wissen, dass dafür ein Tier geschlachtet wird. Es ist unsere Aufgabe, respektvoll mit den Tieren umzugehen.»

Damit war schon eine Brücke zu Clemens Tönnies geschlagen. Tönnies gehört zu den Grossen in der Branche. Sein Konzern mit 16'500 Mitarbeitenden in Europa und einem Umsatz von fast 8 Milliarden Euro hatte die Wucht der sozialen Medien zu spüren bekommen, als durch einen Superspreader letztes Jahr massive Corona-Ausbrüche in seinen Fleischfabriken für Schlagzeilen sorgten. Das ging soweit, dass Vermummte gar sein Haus anzünden wollten. Gleichzeitig wurde die schlechte Bezahlung und die Unterbringung der Arbeitenden an den Pranger gestellt. Tönnies beschönigte das alles nicht. Wer 50 Jahre Glück gehabt hat, der müsse auch mal was aushalten können, sagte er. Die Unterbringung und auch die vertraglichen Bedingen würden verbessert und neu geregelt.

Dem Wunsch des Vaters entsprochen

Clemens Tönnies, Inhaber Tönnies-Konzern Stefan Borkert

Seit er mit 15 Jahren und seinem damaligen 19-jährigen Bruder die Firma gegründet hatte, ging es stets bergauf. Auch als sein Bruder mit nur 42 Jahren verstarb und er die Geschäfte übernahm. Tönnies ist nebenbei grosser Mäzen von Schalke 04. Auch beim Fussballklub war er kurzfristig in Ungnade gefallen, weil er eine flapsig rassistische Äusserung auf einer Handwerkertagung von sich gegeben hatte. Dafür entschuldigte er sich erneut. Und dann verriet er, dass er eigentlich Radio- und Fernsehtechniker hätte werden wollen. Sein Vater sei aber dagegen gewesen. Auf die Frage, was aus ihm geworden wäre, wenn er diesen Beruf erlernt hätte, sagt Tönnies, dann hätte er wohl Mediamarkt gegründet.

Im Jubiläumsjahr endet auch die Eigenständigkeit der Rudolf Schär AG. Schär bleibt aber als Marke bei Micarna. Alle 80 Mitarbeitenden würden weiter beschäftigt, sagte Christian Schär. Er selbst werde als Projektleiter ebenfalls bei Micarna bleiben.

Christian Schär, CEO Rudolf Schär AG PD

Schon 2014 hatte Micarna die Firma Schär übernommen. Schär wurde als eigenständiger Betrieb weitergeführt. Im Laufe der wechselhaften Geschichte der Rudolf Schär AG wurde immer besonders viel Wert auf die Regionalität gelegt.

«Wir sind während der letzten 75 Jahre immer wieder auf unsere verschiedenen Ostschweizer Spezialitäten zurück gekommen»,

betont Schär. Und das wird so bleiben, denn Micarna beabsichtigt, nach Angaben von Baumann, den Standort Thal weiter zu stärken, denn regionale Produkte würden in Zukunft noch wichtiger werden.