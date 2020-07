Lieferketten stehen unter Druck – Wirtschaftsforscher der HSG sagt: «Alle Firmen sitzen im gleichen Boot» Unternehmen, auch in der Ostschweiz, befinden sich in einer schwierigen Situation, weil Lieferketten reissen. Stefan Borkert 29.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pandemie und Handelsstreit belasten besonders die internationalen Lieferketten. Bild: Getty

Firmen, besonders solche, die die Lagerhaltung abbauen brauchen reibungslose Lieferketten

Pandemie belastet Handel, der Handelsstreit aber ist das grössere Problem

Regionale Lieferketten werden immer wichtiger

Ein Radpanzer der Firma Mowag in Kreuzlingen besteht aus Tausenden Einzelteilen. Viele davon müssen aus dem Ausland angeliefert werden. Anderen Unternehmen, die Maschinen oder Eisenbahnen bauen oder die zum Beispiel in der Lebensmittelverarbeitung tätig sind, geht es genauso. Dann gibt es auch in der Ostschweiz Produzenten von Teilen wie Schraubenhersteller oder Halbleiterspezialisten, die selbst etwa Ventile oder Spezialschrauben für Smartphones herstellen. Auch diese müssen dann zum Kunde transportiert werden.

Viele Ostschweizer Unternehmen sind längst global tätig und deshalb auch auf einen reibungslosen Ablauf in den Lieferketten angewiesen. Die Coronapandemie und der von den USA angezettelte Handelsstreit wirken hier wie Bremsklötze, gerade in der Krise. Denn Handelshemmnisse werden auf- statt abgebaut.

Neue Geschäftskontakte brauchen viel Zeit

Frank Pisch vom Schweizerischen Institut für Aussenwirtschaft und Angewandte Wirtschaftsforschung an der HSG (SIAW-HSG) hat die «Just in Time Beschaffung» (JIT) unter die Lupe genommen. Mit JIT können Unternehmen Lagerbestände und die damit verbundenen Kosten niedrig halten. Doch in der aktuellen Situation kommt es zu Abrissen, auch bei Ostschweizer Unternehmen. Pisch erklärt, derzeit befänden sich viele Unternehmen diesbezüglich in einer sehr schwierigen Situation, denn: «Neue Geschäftskontakte in Lieferketten, besonders wenn es um sensible Systeme wie Just in Time geht, lassen sich oft nur langfristig aufbauen. Daher heisst die Devise abwarten und mit viel Kommunikation gegenüber den Kunden aber auch den Zulieferern das Schlimmste abwenden. Alle Firmen sitzen schlussendlich in einem Boot.»

Die Expertin Galina Kolev vom deutschen Institut für Wirtschaft weist auf ein zentrales Problem hin: «Soll ein Unternehmen monatelang in Technologie investieren, um seine Vorprodukte im Inland gegebenenfalls zu höheren Kosten produzieren?» Oder sei es nicht besser, noch zu warten und auf die Erholung nach der Krise zu setzen? Ausserdem gebe es in manchen Bereichen Produkte, die aufgrund der natürlichen Ressourcen nur aus dem Ausland bezogen werden können.

Pisch tendiert in eine ähnliche Richtung und erklärt in Bezug auf JIT, dass es kurz- bis mittelfristig tatsächlich zu einer leichten Erhöhung der Lagerhaltung kommen könnte. Der Umbau von Produktionsnetzwerken brauche schliesslich Zeit und die Coronakrise scheine selbst in Europa bei weitem noch nicht ausgestanden. Deshalb sagt er: «Langfristig sehe ich jedoch weiterhin den Trend zu schlanken Lieferketten, da wir gerade durch die Digitalisierung bemerkenswerte Fortschritte im Lieferketten-Management beobachten.»

Als Fehler möchte er es nicht bezeichnen, dass man aus Kosten-, teils auch aus Marktgründen stark von China und Asien abhängig geworden ist. Pisch sagt, dass man rückblickend vielleicht sagen könnte, dass einiges an «Know-how» hier bei uns in der Schweiz und in Europa durch die Fokussierung auf den asiatischen Raum abhandengekommen sei. Nur noch in wenigen Industrien verfügen man entlang der gesamten Wertschöpfungskette über Redundanzen, also über Firmen, die im Zweifel einspringen könnten. Aber er sieht auch die andere Seite der Medaille: «Andererseits sollten wir nicht unterschätzen, wie sehr wir in Europa von den niedrigen Preisen und der teilweise beeindruckenden Fertigungstechnologie in Asien profitiert haben.» Seiner Ansicht nach gibt es aber durchaus gute Gründe, warum es zu einer Entwicklung zurück in den heimischen Markt kommen könnte. Er ist aber überzeugt, dass das nicht im Zusammenhang mit der Coronakrise oder vielleicht dem Klimawandel geschen könnte. Vielmehr sieht er als Auslöser eher den Konflikt zwischen den USA und China. In Nordamerika treibe man die sogenannte «ökonomische Entkoppelung» von China mit grossem Tempo voran und auch in Europa sehe man, dass die Beziehungen belastet seien und sich zunehmend verschlechtern würden. «Daher werden wir mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Vertiefung der Handelsbeziehungen innerhalb Europas sehen.»

Regionale Lieferketten, die ihresgleichen suchen

Pisch hat dennoch viel übrig für regionale und lokale Netzwerke. Hier ist die Schweiz mit ihren Nachbarländern eng verbunden. Der Wirtschaftsforscher sagt: «Just in Time Lieferketten sind häufig regional aufgebaut. Mit unseren Nachbarn haben wir historisch und aktuell eine sehr tiefe Integration von Handelsketten, die zwar ausbaufähig ist, auf der Welt aber ihresgleichen sucht.» Der Aufbau von solchen Lieferketten dauert unterschiedlich lange. Pisch sagt: «Eine pauschale Antwort ist hier sehr schwierig. Vorausgesetzt, es gibt die jeweiligen Zulieferer oder Kunden in unseren Nachbarstaaten, kann dies mitunter in wenigen Monaten geschehen, auch mit Just in Time.» Müssten aber Unternehmen die Produktion von Teilen und Komponenten erst mühsam selbst aufbauen, «sprechen wir potenziell über einige Jahre».

Am Bodensee gibt es von den Anrainerstaaten bereits eine digitale Vernetzungsplattform, um die Lieferketten funktionsfähig zu halten. In der Vierländerregion wird versucht, so den Unterbruch von Lieferketten möglichst abzufedern. Für den Wirtschaftsforscher sind solche regionale Vernetzungen ein gangbarer Weg.

Frank Pisch, Assistenzprofessor und Wirtschaftsforscher am SIAW HSG Hannes Thalmann

Wirtschaftsforscher Frank Pisch: «Absolut. Da wir gerade bei uns in der Ostschweiz viele kleine und mittlere Unternehmen, KMU, haben, die oft nicht selbst über die Ressourcen verfügen, im grossen Stil in digitale Vernetzung zu investieren, kommt der Politik, den Wirtschaftsverbänden, aber auch den Grossunternehmen hier eine besondere Rolle zu.»

Handel in der Welt nach Covid-19

Für seine Erkenntnisse hat der Assistenzprofessor Frank Pisch eine Studie erstellt, die eben publiziert worden ist. Grund ist, dass die aktuelle Pandemie die Debatte über die Vor- und Nachteile hochgradig koordinierter globaler Lieferketten in der verarbeitenden Industrie neu entfacht hat.

Pisch analysiert dabei Daten von französischen Produzenten in JIT-Produktionsnetzwerken, um die Aussichten für den internationalen Handel in einer Welt nach Covid-19 zu untersuchen.