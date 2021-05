Akquisition Diepoldsauer Logistik 2000 AG fährt bei Noerpel mit – Zweiter Standort für Noerpel in der Schweiz Die schwäbische Noerpel-Gruppe aus Ulm übernimmt rückwirkend zum Januar das Transportunternehmen Logistik2000 AG. Stefan Borkert 03.05.2021, 12.13 Uhr

Die Logistik2000 AG aus Diepoldsau ist verkauft. PD

Die Noerpel-Gruppe aus dem schwäbischen Ulm erwirbt die Diepoldsauer Logistik2000 AG. Mit dem neuen Standort direkt an der Grenze zu Österreich gewinne Noerpel eine zweite Niederlassung in der Schweiz, schreibt das Unternehmen in einem Communiqué. Durch die Lage erweitere das Logistikunternehmen nicht nur sein Europanetz, sondern könne künftig Zollabwicklungen für Im- und Export zwischen der Schweiz und EU-Staaten besser durchführen.

Unterzeichneten gemeinsam die Verträge für den Kauf der Logsitik2000 AG: (v. r.) Peter Steidle, Geschäftsführer der zur Noerpel-Gruppe gehörenden Lebert AG, Stefan Noerpel-Schneider, geschäftsführender Gesellschafter der Noerpel-Gruppe, Dietmar Schwarz und Mario Tiefenthaler, beide Geschäftsführer der Logistik2000 AG. Alle Beteiligten haben sich vor der Unterzeichnung negativ auf Covid-19 testen lassen.

PD

Die 1999 gegründete Logistik2000 AG verfügt über eine knapp 2000 Quadratmeter grosse Speditionsanlage im Dreiländereck Österreich-Schweiz-Deutschland. Besonders in Liechtenstein hat das Unternehmen Industriekunden. Zu den Leistungen der Logistik2000 AG gehören europaweite Stückguttransporte, Paketdienstleistungen, Kurierdienst, Krankenhauslogistik sowie Seeund Luftfrachtabwicklungen. Das Unternehmen mit 25 Mitarbeitenden verfügt zudem über zwei eigene Zollbüros.

Die Noerpel-Gruppe übernimmt, gemäss Mitteilung, die Anteile an der Logistik2000 AG rückwirkend zum 1. Januar 2021. Seit 20 Jahren arbeiten Noerpel und Logistik2000 bereist zusammen. Dietmar Schwarz, Geschäftsführer von Logistik2000 AG wird die Geschäfte gemeinsam mit Mitgründer und Co-Geschäftsführer Mario Tiefenthaler weiterführen. Dritter Geschäftsführer und Verwaltungsrat ist Peter Steidle, Geschäftsführer der Noerpel-Tochter Lebert AG.

Der Hauptsitz von Noerpel in Ulm. PD

500 Millionen Euro Umsatz

Die im Jahr 1881 gegründete Noerpel-Gruppe ist heute einer der führenden Logistikdienstleister in Süddeutschland. Mit 17 Standorten in Deutschland und der Schweiz, davon allein zehn in BadenWürttemberg und Bayern, gilt das Familienunternehmen aus Ulm als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen der Branche. Die Noerpel-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2020 mit 2800 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwirtschaftet.