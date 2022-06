St.Galler IRPD stellt 3D-Drucker für industrielle Fertigung vor

ADDITIVE FERTIGUNG Komplexe Metallteile direkt aus dem 3D-Drucker: St.Galler IRPD bringt erste additive Werkzeugmaschine in die Industriehallen Im St.Galler Startfeld tüfteln die Entwickler der IRPD schon lange mit 3D-Druckern. Nun bringt das Unternehmen die erste eigene Maschine auf den Markt. Es ist die erste additive Werkzeugmaschine für industrielle Anwendungen: Sie druckt komplexe Werkstücke aus Metall. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Geschäftsführer Daniel Erni führt im St.Galler Startfeld die Impact 4530 vor. Bild: Ralph Ribi

Auf einer Schicht aus Metallpulver tanzen vier leicht lila Flammen herum. Sie hinterlassen Kreise, Linien, Ecken und Kanten. Nach gut 20 Sekunden sind die Lichter am Ende des Feldes angelangt, sie erlöschen kurz und die Beschichtereinheit der Maschine schiebt eine neue Pulverschicht darüber. Und der Tanz der Lichter geht von Vorne los.

Gut 20 Sekunden dauert er. «Ein bisschen ist es schon wie Magie», sagt Daniel Erni, Geschäftsführer der IRPD. Ein Bisschen wie Magie sei auch, was nach rund 3000 solcher Lichtertänze, nach bis zu 20 Stunden, entsteht: Auf einer Platte stehen dann Bauteile aus Metall, Schicht um Schicht aus dem Metallpulver aufgebaut.

Flexiblere Fertigung

Komplexe Teile, die herkömmliche Maschinen so nicht bauen können. «Unsere Kunden müssten sie aus mehreren einzelnen Bauteilen zusammenbauen. Mit additiver Fertigung können wir aber Bauteile mit verschiedenen Funktionen in einem Stück bauen», sagt Erni. Und mit ihrer Additiven Werkzeugmaschine Impact 4530 will die IRPD dem 3D-Druck einen festen Platz in den Produktionshallen der Metall- und Maschinenindustrie geben.

Bisher wurde die Technologien für Prototypen und Kleinserien eingesetzt, sagt Erni.

«Das ist die erste Werkzeugmaschine, die im Additiven Verfahren in industrieller Grössenordnung Bauteile herstellen kann.»

Und der 3D-Druck kann nicht nur kompliziertere Teile bauen. «Er ist auch flexibler», sagt Erni. «Man muss keine Werkzeuge wechseln, keine neuen Rohlinge einspannen und die Maschine dafür einstellen.» Die Impact 4530 braucht lediglich die 3D Daten der Teile.

Die Werkzeuge und das Material bleibt dasselbe: Vier Laser bauen die Teile in einem Spezialbehälter auf einer Bauplatte aus dem Metallpulver. in den entsprechenden Schubladen. «Im Prinzip ist es derselbe Prozess wie beim Schweissen», sagt Erni. «Aber statt zwei Metallstücke verschmelzen die Laser gezielt das Metallpulver.»

In einem Arbeitsgang kann die Maschine auch verschiedene Teile fertigen. Ralph Ribi

Vor kurzem haben Erni und sein Team die Maschine an einer Messe in Stuttgart vorgestellt. «Richtig beworben haben wir sie nicht – aber trotzdem haben wir viel gutes Feedback bekommen», sagt er.

Lieferengpässe bescheren Kunden

Das freut ihn. Die Impact 4530 ist die erste Maschine, mit der die IRPD auf den Markt geht. Dabei beschäftigt sich das Unternehmen schon lange mit 3-D-Druck. Entstanden ist die IRPD vor über 20 Jahren aus einem Spin-Off von ETH und HSG, seit 2016 ist es im St.Galler Innovationszentrum Startfeld zu Hause. Mit verschiedenen Verfahren druckt das Unternehmen schon seit Jahren Teile für Industriekunden.

«Pro Woche führen wir hier 40 bis 50 Aufträge durch.»

Hauptsächlich für die regionale Industrie, aber auch ins Ausland: Der Exportanteil liegt bei 30 Prozent.

Neue Aufträge brachten auch die verstopften Lieferketten der letzten Monate. «Für verschiedene Unternehmen, die ihre Bauteile nicht rechtzeitig bekommen haben, konnten wir kurzfristig einspringen», sagt Erni. Die IRPD selbst litt kaum unter Engpässen.«Wir befürchteten schon früh, dass es so weit kommen könnte und deckten uns rechtzeitig mit Pulver ein.»

Auf den Markt mit der dritten Generation

Doch die heute 25 Mitarbeitenden bedienen nicht nur 3-D-Druckmaschinen. «Wir haben auch eine ansehnliche Entwicklungsabteilung», sagt Erni. Und die tüftelt seit Jahren an einer eigenen Maschine. «Der Maschinenkern der Impact 4530 ist bereits die dritte Generation.»

Doch um aus der Technologie eine für die Massenproduktion taugliche Werkzeugmaschine zu machen, brauchte es viel mehr. «Da die verwendeten Pulver gesundheitsschädlich sein können sind, mussten wir einen Weg finden, um die Maschine zu be- und entladen, ohne dass die Maschinisten Maschinenbediener mit dem Pulver in Kontakt kommen.» Auch Software und Bedienungsfreundlichkeit sind wichtige Aspekte.

Maschine wird in Steffisburg gefertigt

Bei der Entwicklung geholfen habe auch, dass die IRPD zur United Grinding Group gehört. Die Berner Unternehmensgruppe, die mit Schleifmaschinen weltweit tätig ist, stieg 2015 ein und übernahm die IRPD 2020 vollständig. So fertigt die IRPD auch Teile für andere Unternehmen der Gruppe. Und auch bei der Fertigung der Impact 4530 kann die IRPD auf die Partner zurückgreifen. «Entwickelt wurde die Maschine hier, gebaut wird sie in Steffisburg bei Studer», sagt Erni.

Die Impact 4530. Bild: PD

Als Käufer für die Maschine sieht Daniel Erni herkömmliche Metallbearbeitungsunternehmen, aber auch die Auto- und Maschinenindustrie. So dürften sich zu den Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen bald auch 3-D-Drucker in den Produktionshallen finden. Ganz ersetzen würden sie diese aber wohl noch nicht so schnell. «Für einfache Bauteile ist die herkömmliche Fertigungsweise immer noch gut geeignet. 3-D-Druck wird ist allem für komplexere Teile geeignet.»

Mit der Markteinführung der Maschine ist für Erni auch klar, dass die IRPD weiter wachsen wird. Gerade für die Schulung der Kunden brauche man Personal – und mehr Platz. Trotzdem wolle die IRPD das Startfeld nicht verlassen. «Es ist ein gutes Arbeitsumfeld hier», sagt Erni. «Das hilft uns auch, als Arbeitgeber attraktiv zu sein.»

