Abacus-Chef Hintermann will die Post anzeigen

WETTBEWERBSRECHT Wegen Übernahme von IT-Firma: Abacus will die Post bei der Kartellbehörde anzeigen Die Post kauft Firma um Firma, um den Anschluss an die Digitalisierung zu finden. Das weckt Unmut. Kommt es zu Wettbewerbsverzerrungen, wenn das Staatsunternehmen in neue Märkte vorstösst? Abacus-Chef Claudio Hintermann plant eine Anzeige bei der Wettbewerbsbehörde Weko. Kaspar Enz 22.10.2021, 05.00 Uhr

Hauptsitz der Abacus Research AG in Wittenbach. Benjamin Manser

Die Post will in die digitale Zukunft vorstossen, und Wirtschaft und Bevölkerung auf dem Weg dorthin unterstützen. So zumindest begründete sie im August die Übernahme mehrerer Firmen, darunter auch der Luzerner Klara Business AG.