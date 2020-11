Interview Aadorfer Biocopy sagt Pandemien mit weltweit einzigartigem Verfahren den Kampf an: «Das funktioniert wie ein Fotokopierer» Das Start-up Biocopy revolutioniert die Impfstoffentwicklung. Molekulare Änderungen neuer oder mutierter Erreger könnten innerhalb von zwei Tagen identifiziert werden, erklärt Günter Roth, Spiritus Rector bei der Biocopy. Stefan Borkert 10.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Günter Roth im Labor. Er ist der Haupterfinder der Kopiertechnik. Bild: PD

Mit diesem Impfstoff-Vorläufer kann dann zeitnah ein angepasster, optimaler Impfstoff bereitgestellt werden. Dies garantiert einen wirksamen aber vor allem schnellen Schutz vor kommenden Pandemien und sich schnell ändernden Virenstämmen. Die Biocopy-Kopiertechnologie ist weltweit einzigartig und durch 12 Patente geschützt.

Wann kommt der langersehnte Impfstoff gegen Covid-19?

Günter Roth: Eine kritische Frage. Es gibt ja schon Phase 3 Studien. Das heisst, man hat etwas, das grundsätzlich wirkt. Aber man weiss nicht, wie gut es schützt und ob und welche Nebenwirkungen es gibt. Jeder würde gerne hören «morgen», aber man muss eben ein Mindestmass an Sicherheit realisieren. Meiner Meinung nach Frühjahr 2021.

Welchen Anteil hat Biocopy dann daran?

Das darf ich aktuell nicht offenlegen und zudem hängt es davon ab, wer von den grossen Impfstoffherstellern zuerst an den Markt kommt. Uns wäre natürlich am liebsten, wenn irgendwo auf dem Beipackzettel Biocopy mit auftaucht. Aber wir sind neben der Impfstofffindung aktuell auch schon im Bereich Serumtherapie, Diagnostik und Therapeutik unterwegs. Haben also eine breite Abwehr gegen Covid-19 mit aufgestellt.

Sind Befürchtungen wegen problematischer Langzeitwirkungen unbegründet?

Das ist genau die Abwägung zwischen «morgen einen Impfstoff haben» und «in zehn Jahren was ganz Sicheres haben». Man muss gewisse Abschläge in Kauf nehmen, wenn wir nächstes Jahr was wollen. Generell gilt aber stets als Richtlinie, die Heilung hat weniger Nebenwirkung als die Krankheit, vorzugsweise um das Hundertfache weniger.

Ihre Methode ermöglicht ja die radikal schnellere Entwicklung eines Impfstoffs. Wie viel schneller?

Im Idealfall gehen wir davon aus, dass unsere Methode nach Ausentwicklung innerhalb von zwei Tagen erste Mischungen liefern wird, die man als Impfstoffvorläufer nutzen kann. Dann kommt noch die chemische Formulierung, Dosierung und so weiter hinterher, sowie die klinischen Phasen.

Zum Beispiel?

Die Erfindung von Günter Roth trägt zu einer radikal schnellen Impfstoffentwicklung bei. PD

Wenn wir die von uns abgeleiteten RNA-Sequenzen an eine Curevac, Moderna oder Biontech liefern würden, dann wären die je nach Virus acht Wochen bis ein halbes Jahr «schneller». Bei Covid-19 hatte die Welt so gesehen «Glück», denn es ist ja genau genommen SARS-CoV2 und da man SARS-CoV1 schon gut kennt, konnte man wesentlich schneller sagen, was muss in den Impfstoff. In Summe spart man zukünftig mit uns ein paar Monate bis Jahre, wenn es mal etwas schwieriger oder neuer ist.

Warum eigentlich der Name Biocopy?

Das ist relativ einfach. Wir kopieren Biomoleküle, «copy bio» klang lang nicht so gut wie «Biocopy». Das war’s dann schon. Und ist übrigens seit einigen Monaten ein geschützter Name so wie Coca Cola. Auch das freut uns.

Wie funktioniert Ihre Erfindung, also der Mikroarray Kopierer?

Unser Gerät, unsere Erfindung, funktioniert wie ein Fotokopierer, nur dass wir nicht Farben kopieren, sondern von DNA biomolekulare Kopien in Form von DNA, RNA und Protein anfertigen. Im Prinzip kann man jede DNA dazu verwenden und je nach Kopierprogramm und Test kann man was Besonderes daraus machen.

Das heisst?

Nehmen wir virale DNA und das Blut eines Überlebenden, dann können wir Impfstoffkomponenten, aber auch Marker für Diagnostik und Therapie, ableiten und zudem können wir sagen, wie gut diese Person gegen das Virus geschützt ist. Nehmen wir Mutationen von Lipasen, dann gibt’s bessere Waschmittel, und wenn wir Ihre DNA kopieren, dann können wir auch testen, ob zukünftige Gentherapien genau das Gen zerschneiden, das behandelt werden soll, oder ob was schieflaufen kann. Wie beim Fotokopierer: Man kann alles kopieren, Werbung, Einladungen, Gemälde, nur eben bei uns Allergietests, Impfstoffe, Schnelltests, Gentherapien. Mehr als 50 Anwendungen sind bereits skizziert.

Sie lösen also das Problem, dass bei Grippe der Impfstoff immer nur für ein bereits veraltetes Virus produziert wird?

Lösen würde ich nicht sagen, aber wir verkürzen den Vorsprung des Virus erheblich. Aktuell wird im Frühjahr von der WHO praktisch getippt, was im Herbst kommen wird. Unser Verfahren, kombiniert mit neuster Impfstoffherstellung wie RNA/DNA oder Vektorsysteme, reduziert diese sechs bis neun Monate auf acht Wochen.

Geht es noch schneller?

Ja. Es ist schon eine gute Aufholjagd. Wenn jetzt noch Elon Musk seine lokalen mobilen RNA-Drucker realisiert, dann könnte Biocopy direkt die Daten aus dem Kopierer einfüttern und ein paar Tage später hat man einen Probeimpfstoff.

Kleines Team mit grosser Wirkung. PD

Das hört an wie die eierlegende Wollmilchsau. Sie garantieren Seriosität?

Ja, ich versuche es, ebenso mein Team. Bereits vor zehn Jahren habe ich mit Curevac zusammengearbeitet und publiziert. Meine Arbeiten sind sozusagen ein bisschen mit in deren Impfstoff enthalten. Mein Einzelzelldrucker-Projekt wurde zur Firma Cytena, die letztes Jahr meinen damaligen Doktoranden für knapp 30 Millionen Euro verkauft wurde.

Ihre Erfindungen waren schon öfter erfolgreich?

Also, meine Patentanmeldungen haben der Uni Freiburg knapp eine Million eingebracht. Und die Labdisc, die ich biochemisch massgeblich aufgesetzt habe, befindet sich als Firma Spindiag nun in der zweiten Finanzierungsrunde und macht Coronaschnelltests. Und sogar mein erster Doktorand ist eben jener, der bei Bosch deren Vivalytic Mikrofluidik und deren Covid-Schnelltest entwickelt hat. So gesehen, kann ich ein paar Erfolge nachweisen.

Mit welcher Strategie werden Sie die nächsten zehn Jahre am Markt bestehen?

Zunächst werden neben der Impfstofffindung in zwei Tagen noch weitere Anwendungen im Bereich Schnelltest auf Coronaresistenz und Optimierung von Impfstoffformulierungen auf den Markt kommen. Da wir die Vorreiter sind, haben wir einen guten Know-how Vorsprung.

Liegen schon Kaufangebote für die Firma vor?

Vor Ende der Pandemie zu verkaufen, würde heissen, massiv unter Wert zu verkaufen. Generell ist angeplant eher nur den Impfstoffbereich zu verkaufen. Aber das wird massgeblich von den Wirtschaftlern und dem Board mitbestimmt, denn ich bin nur der Labormensch. Auch ein Börsengang ist ein permanentes Thema.

Die Pandemie hat Biocopy einen massiven Schub gegeben. Mussten die Investoren tief in die Tasche greifen?

Biocopy hilft das Coronavirus zu bekämpfen. PD

Partiell schon. Laut Businessplan wollten wir 2023 Pandemiebereit sein. Nun mussten wir einiges vorziehen und wir konnten unerwartet sogar eine Firma zukaufen, mit der uns nun auch IP für Schnelltests zur Verfügung stehen. Zudem kommen nun Verfahren für Diagnostik und Therapeutik. Diese zusätzlichen Geschäftsfelder und Opportunitäten werden Mehrkosten verursachen. Aber es wäre sträflich die auch für uns zu früh gekommene Pandemie nicht zu nutzen. Die restlichen Kosten sind sehr genau nach Plan.

Es sind Personen aus Politik und von den ganz Grossen der Pharmabranche im Boot. Wie unabhängig ist Biocopy?

Wer mich kennt: sehr unabhängig. Ja, in unserem Beistand sind sehr erfahrene Leute aus Politik und Pharma. Diese sind von unserer Technik überzeugt und es gibt einige Diskussionen welche Anwendung wann, wo und wie eingeführt werden soll. Wir profitieren enorm von den Erfahrung und Kontakten unserer Advisors und Mentoren. Wir alle sind uns bewusst, dass wir hier grade etwas ganz Grosses auf die Beine stellen. In vielen Punkten gibt es Parallelen zu Xerox und der Erfindung des Fotokopierers. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dieser Parallele als würdig erweisen.

Haben Sie schon wieder eine neue Idee für ein Start-up?

Ideen gibt’s genug, sowohl von mir als auch im gesamten Forschungsteam. Zwei der Ideen werden aktuell bei Biocopy patentiert. Ob die dann bei Biocopy direkt aufgebaut werden, oder wie bei Xerox in einem Biocopy-Forschungspark, wird die Zukunft zeigen. Einen Bio-Forschungspark in Basel würde mir persönlich sehr gefallen, und ich bin mir sicher, dass man da bald mit den Grossen vor Ort sich mal zusammensetzen kann.