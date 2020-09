50 Franken mehr im Jahr: Strom wird in Teilen der Ostschweiz teurer – mit diesen Tipps lässt sich einfach Strom sparen

Für Herd, Ofen Kühlschrank & Co. gibt es laut Energiefachleuten ein paar einfache Tipps, die viel Energie sparen:

Herd

Kochen Sie mit Deckel, verwenden Sie möglichst niedrige Stufen und nutzen Sie zum Fertigkochen die Restwärme des Herds. Für heisses oder kochendes Wasser greifen sie zum Wasserkocher und giessen das Wasser in den Kochtopf um.

Ofen

Vorheizen ist überflüssig. Nutzen Sie die ganze Energie und legen Sie Auflauf, Pizza oder Brot von Anfang an in den Ofen. Die Gerichte einfach etwas länger im Backofen lassen und diesen auch noch früher ausschalten. Zum Fertigbacken genügt die Restwärme des Ofens.

Zum Aufwärmen von Speisen eine Pfanne oder die Mikrowelle nutzen. Der Backofen braucht rund sieben mal mehr Energie zum Aufwärmen von Speisen und ist deshalb weniger geeignet.

Kühlschrank

Zum Stromsparen lohnt es sich beim Kühlschrankkauf, auf die beste Energieeffizienzklasse A+++ zu achten. Denn der Kühlschrank ist für bis zu einem Viertel des Stromverbrauchs im Haushalt verantwortlich.

Am wichtigsten ist, dass die Türen gut schliessen. Das bedingt eine intakte Dichtung, die keine Risse hat und nicht spröde ist. Kontraproduktiv sind eingeklemmte Verpackungen und Eisschichten.

Gefriertruhe und Kühlschrank sollten nicht neben Wärmequellen stehen. Zum Kühlen müssen die Geräte Wärme abgeben können. Die ideale Kühlschranktemperatur liegt bei 7 Grad in der Mitte des Geräts. Die Kühlschranktür immer nur so wenig wie möglich und so kurz wie nötig öffnen.

Stellen Sie Tiefkühlkost zum Auftauen am besten in den Kühlschrank. Das lohnt sich doppelt, denn so kann die Kälte des Gefrierguts genutzt werden und der Kühlschrank muss weniger arbeiten. Hat sich eine Eisschicht gebildet, sollten Sie das Gerät abtauen – eine Eisschicht von gerade mal fünf Millimetern erhöht den Strombedarf um rund 30 Prozent. Regelmässiges Abtauen ist bei den meisten Kühlgeräten heute übrigens nicht mehr nötig.

Geschirrspüler

Verwenden Sie das Sparprogramm und füllen Sie den Geschirrspüler immer bis zum Maximum. Gründliches Vorspülen des Geschirrs ist unnötig, Essensreste vorher mit einer Bürste abwischen genügt.

Von Hand abwaschen verbraucht mehr Wasser als das Sparprogramm der Maschine.

Stand-by-Geräte

In der ganzen Wohnung gilt: Geräte, die nicht benötigt werden, ganz ausschalten und nicht im Stand-by-Modus lassen. Energie Schweiz schätzt das Stand-by-Sparpotenzial auf jährlich 160 Millionen Franken. Mittels einer Steckerleiste lassen sich ganze Gerätegruppen mit einem Klick ausschalten. (T.G.)