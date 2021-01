3. Säule Private Vorsorge wirft kaum noch Zins ab – Wertpapiersparen birgt grössere Renditechancen, aber auch mehr Risiken Jüngst hat die Appenzeller Kantonalbank eine Reduktion ihres Zinssatzes auf dem Sparen-3-Konto angekündigt, auf noch 0,15 Prozent. Damit zahlt das Geldinstitut freilich noch immer mehr als viele andere Banken. Wer mehr Rendite will, muss in Wertpapiere investieren – und das Kursrisiko an der Börse mittragen. Thomas Griesser Kym 27.01.2021, 05.00 Uhr

Erwerbstätige, die neben AHV und Pensionskasse noch mehr vorsorgen möchten, können das privat tun. Zum Beispiel mit einem Vorsorgekonto 3a (Sparen-3-Konto) bei einer Bank. Dazu kann der Kunde jedes Jahr eine gewisse Summe einzahlen, der 2021 für Angestellte maximal 6883 Franken beträgt. Und das einbezahlte Betrag kann man erst noch in der Steuererklärung vom Einkommen abziehen.

Dieser Tage hat die Appenzeller Kantonalbank mitgeteilt, dass sie sich aufgrund der anhaltend tiefen Zinsen gezwungen sehe, ihre Zinssätze im Vorsorgegeschäft per 1. März 2021 zu senken. Konkret nimmt sie den Zinssatz auf dem Sparen-3-Konto von 0,25 auf 0,15 Prozent zurück. Und der Zinssatz auf dem Freizügigkeitskonto, auf dem Leute bei einem Unterbruch ihrer Erwerbstätigkeit oder beim Gang in die Selbstständigkeit ihr Pensionskassengeld deponieren können, wird von 0,05 auf 0,03 Prozent reduziert.

Teils beträgt der Zinssatz noch 0,05 Prozent

Der Schritt zeigt zum einen: Die ohnehin schon sehr tiefen Zinsen gehen noch weiter runter. Wer beispielsweise 100'000 Franken auf einem Sparen-3-Konto der Appenzeller KB liegen hat, erhält noch einen Jahreszins von 150 statt wie bisher 250 Franken. Ein Vergleich mit anderen Geldinstituten, von denen ein Teil die Zinssätze per 1. Januar 2021 bereits ebenfalls zurückgenommen hat, zeigt aber auch: Trotz Reduktion zahlt die Appenzeller KB weiterhin mehr Zins als die meisten anderen Banken oder zumindest nicht weniger (siehe Tabelle).

Wertpapiersparen als Alternative

Eine Möglichkeit, den ultratiefen Zinsen zu entrinnen, ist das Wertpapiersparen der 3. Säule. Statt auf ein Sparen-3-Konto einzuzahlen, wird das Geld in Wertpapieranlagen investiert, die von der Bank angeboten werden. Das kann sich bezahlt machen, wie ein Beispiel der Credit Suisse zeigt (siehe Grafik): Wer von 1987 bis 2019 jedes Jahr den gesetzlichen Maximalbetrag einbezahlt hat, kommt auf eine Summe von 195'235 Franken.

Auf dem Sparen-3-Konto der Credit Suisse wurden in diesen 33 Jahren 269'901 Franken, was einem Durchschnittszins von 1,78 Prozent pro Jahr entspricht. Daran sieht man auch, dass früher die Zinssätze deutlich höher lagen als heute. Wurde das Geld aber in die Wertpapieranlagegruppe CSA Mixta-BVG investiert, so ist das Vorsorgevermögen auf 391'118 Franken angewachsen, was eine jährliche Durchschnittsrendite von 3,75 Prozent ergibt. Der Mehrertrag gegenüber dem Sparen-3-Konto: 121'217 Franken.

An der Börse kann es einen längeren Atem erfordern

Allerdings: Wer auf ein Sparen-3-Konto einzahlt, trägt lediglich das Risiko der Inflation. Wer hingegen in Wertpapiere investiert, trägt auch das Risiko an der Börse mit ihren Kursschwankungen. Wie die Grafik zeigt, gab es immer wieder auch Jahre mit negativer Performance, also mit einem Wertverlust der Anlage, beispielsweise als Folge der 9/11-Terroranschläge von 2001 oder der globalen Finanzkrise von 2007/08.

Die Banken weisen denn auch darauf hin, dass Wertpapiersparen «langfristig» grössere Renditechancen bietet als das Sparen-3-Konto. Und sie bieten diverse Anlagen an mit unterschiedlichen Risikoprofilen, von gering bis hoch. Die Credit Suisse etwa stuft das Risiko am geringsten ein bei Anlagen in Immobilien und Obligationen, beide in Franken. Höher wird das Risiko beurteilt bei Wertschriften in Franken und Fremdwährungen, wobei das Risiko mit steigendem Aktien- und sinkendem Obligationenteil zunimmt. Ferner gilt: Je grösser das Risiko, desto länger sollte der Anlagehorizont sein.

Freizügigkeitskonto: Mal gratis, mal mit Gebühren

Selbst unter dem Mikroskop kaum mehr sichtbar ist der Zins auf dem Freizügigkeitskonto. Wer die Berufstätigkeit unterbricht oder sich selbstständig macht, ist keiner Pensionskasse mehr angeschlossen. Um das Vorsorgevermögen zu erhalten, überweist die Pensionskasse des letzten Arbeitgebers das Geld auf ein Konto bei einer Freizügigkeitsstiftung. So wird das Vermögen der 2. Säule parkiert, zum Beispiel, wie einer Aufstellung der UBS zu entnehmen ist: bei einer Babypause, einer Weiterbildung, einem beruflichen Wechsel ins Ausland, während einer beruflichen Auszeit, für eine längere Reise oder bei Arbeitslosigkeit.

Die Zinsen fallen auch hier immer weniger ins Gewicht. Wer etwa 300'000 Franken Pensionskassengeld parkiert, erhält bei einem Zinssatz von 0,05 Prozent 150 Franken im Jahr. Bei 0,01 Prozent sind es 30 Franken. Gut zu wissen: Manche Geldinstitute wie etwa die Raiffeisenbanken führen das Freizügigkeitskonto kostenlos. Andere erheben eine Kontoführungsgebühr, die St.Galler oder die Thurgauer Kantonalbank oder die UBS beispielsweise 3 Franken im Monat.