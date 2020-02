Zug ist am Bahnhof Luzern in Prellbock geprallt – 12 Verletzte

In Luzern hat ein Interregio-Zug bei der Einfahrt in den Bahnhof nicht rechtzeitig gebremst und ist auf einen Prellbock geprallt. Dabei wurden 12 Passagiere leicht verletzt. Sie befinden sich in medizinischer Betreuung. Die Untersuchungen wurden eingeleitet.

Visthanna Vimalakanthan 03.02.2020, 15.27 Uhr