Die menschlichen Überresten der in London vermisste 33-jährige Sarah E. wurden in einem Waldstück gefunden. Als dringend tatverdächtig gilt ein 48-jähriger Londoner Polizist. Er soll Sarah am 3. März abends auf dem Heimweg entführt und getötet haben.

Visthanna Vimalakanthan 13.03.2021, 14.47 Uhr