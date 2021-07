Bodensee: Spektakuläres Video aus Kesswil

Whale Watching am Bodensee? Weit gefehlt! Beim Einzug der 500 Meter langen neuen Fassungsleitung vor Kesswil haben Taucher die Auftriebskörper, welche an der Rohrleitung befestigt sind, gelöst. Bei der Aktion, die in einer Tiefe von rund 25 Metern stattfand, schossen die Auftriebskörper mit Wucht an die Wasseroberfläche, wie ein Leservideo zeigt.

07.07.2021, 16.56 Uhr