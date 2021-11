«Der Bachelor»: Das sind die drei Kandidatinnen aus Widnau

Porträt Drei Rosen für Widnau: Gleich drei «Bachelor»-Kandidatinnen kommen aus dem Rheintaler Dorf Seit einer Woche läuft die Kuppelshow aus Rosen, Peinlichkeiten und nackter Haut wieder auf dem Privatsender 3Plus. Mit dabei: drei Kandidatinnen aus Widnau. Wir haben sie getroffen. Text: David Grob, Video: Raphael Rohner Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Die drei Bachelor-Kandidatinnen, Nadine, Nadine Mercedes und Sandra. Bilder: Raphael Rohner

Eine Rose für Nadine, eine Rose für Sandra, eine Rose für Nadine Mercedes – drei Rosen für Widnau. Gleich drei junge Frauen aus Widnau suchen ihr Liebesglück, Abenteuer oder vielleicht auch nur fünf Minuten Ruhm bei der Kuppelshow «Bachelor», die am vergangenen Montagabend gestartet ist. Und die ganze Schweiz stellt sich eine Frage: Was ist eigentlich los im Rheintaler Dorf? Was hat Widnau, was andere Schweizer Dörfer nicht haben? Widnau, was läuft bei deinen Single-Frauen? Pardon, Ladys –schliesslich müssen wir uns dem Trash-TV-Jargon anpassen.

Widnau, das sind fast 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner, einige rheintalweit bekannte Bars wie die «Habsburg» und bislang offenbar «Terra incognita» in der Schweizer Trash-TV-Landschaft. Jetzt ist das Rheintaler Dorf schlagartig auf der Landkarte der Unterhaltungsshows aufgetaucht. Wer bislang nicht wusste, wo Widnau liegt, weiss es spätestens jetzt.

Laut, quirlig, lebensfroh

Wir treffen die drei Kandidatinnen im windgeschützten, gut gefüllten, zertifikatsfreien Aussenbereich einer Widnauer Bar. Wärmepilze beheizen den Raum, in der Ecke sitzt eine ergraute Männerrunde vor ihren Stangen und in der Mitte des Raumes schwatzen die lokalen «Bachelor»-Berühmtheiten. Gestatten: Nadine Schmied, 32, Sandra Schweizer, 24, Nadine Mercedes Stössel, 27.

Folgend nennen wir die Kandidatinnen beim Vornamen. Nicht aus Respektlosigkeit, sondern weil sie auch in der Sendung so genannt werden. Den vollen Namen zu schreiben, liest sich komisch.

Gäbe es das Wort quirlig nicht, man müsste es für die drei Kandidatinnen erfinden. Schwierig zu sagen, wer von den dreien am meisten spricht, scherzt, quatscht, lacht – meist laut, meist durcheinander, stets lebensfroh. «Nachher im Videointerview müssen wir nacheinander reden», sagt Nadine Mercedes. Und die Kandidatinnen, ganz die semigeschulten Medienprofis, die sie nach den «Bachelor»-Dreharbeiten sind, sprechen diszipliniert, kaum läuft die Kamera.

Nähert man sich den Kandidatinnen aus der Ferne, so entdeckt man das Instagram-Profil von Nadine aus Autos und Selfies. Sie lässt sich in kein Schema pressen: Rennt Ultramarathon, tunt Autos, arbeitet als Zollprozessleiterin und ist tätowiert. Man erfährt bei 3Plus, dass sich Sandra als schüchtern bezeichnet. Beim Gespräch ist davon wenig zu spüren. Wenn sie nicht gerade im Fernsehen ist, arbeitet sie als stellvertretende Geschäftsleiterin in einem Rorschacher Restaurant. Und man liest bei «Blick», dass Nadine Mercedes beim Sex von einem Velo angefahren wurde. Ihre Haare sind blau, sie ist resolut. Als die Hintergrundgeräusche fürs Videointerview zu laut sind, ruft sie einmal quer durch die Beiz: «Hey Schnuffis, könnt ihr bitte leiser sein, danke!»

Man kennt die drei zumindest ein wenig in Widnau: Nadine Mercedes hilft abends in diversen Bars aus, Sandra arbeitete früher in der «Habsburg», Nadine fällt mit ihrem getunten Auto auf.

Das «Boyfriend»-Potenzial fehlt in Widnau

Warum kommen gleich drei Kandidatinnen aus Widnau? Was hat Widnau, was andere Dörfer nicht haben? «Wir Rheintalerinnen haben einfach eine Art, extrem unvoreingenommen an etwas heranzugehen», sagt Nadine.

«Strände, Abenteuer, einen Mann kennen lernen – warum nicht?»

Findet man denn wirklich jemanden mit «Boyfriend-Potenzial» im Fernsehen? Kann man die grosse Liebe in einer Dating-Show finden? Ja, meinen die drei. Natürlich meinen sie das. Man müsse einfach der Typ dazu sein. «Mit der Zeit kann man die Kameras und die Crew immer besser ausblenden – und dann kann ein Funke springen», sagt Nadine. Sandra ergänzt: «Es ist ähnlich wie im Restaurant. Da hat es auch Leute im Hintergrund. Und diese kann man ja auch ausblenden.»

Lernt man keine Männer im Rheintal kennen? «Moll, aber man kennt diese halt oft schon lange. Das ‹Boyfriend›-Potenzial fehlt», sagt Nadine Mercedes. Warum gerade drei Kandidatinnen aus Widnau kommen, können die Frauen nicht beantworten. Natürlich nicht. Wie sollten sie auch.

Lernt man keine Männer im Rheintal kennen? «Das ‹Boyfriend›-Potenzial fehlt», sagt Nadine Mercedes.

#teamwidnau

Obschon Widnau keine Metropole ist, kannten sich die drei Kandidatinnen vor ihrer Teilnahme noch nicht. Sandra: «Eigentlich schräg: Nadine Mercedes und ich haben einen ähnlichen Kollegenkreis, gehen in den gleichen Bars ein und aus – aber wir kannten uns nicht.» Umso schöner der Moment, als sie am Flughafen, alle nervös, alle etwas unsicher, wie die Kandidatinnen so sind, mit denen sie nun die nächsten Tage oder Wochen verbringen sollen, plötzlich feststellen: Hier sind welche aus demselben Dorf. «Plötzlich rief mir jemand zu: ‹Hey, dich kenne ich doch. Du bist doch die mit dem bunten Auto›», erzählt Nadine. Nadine Mercedes sei auf sie zugekommen, der Name Widnau fiel. «Habe ich Widnau gehört», sagte Sandra und gesellte sich dazu. Die Widnauer Dreifaltigkeit, sie war gefunden. «#teamwidnau» nennen sie sich seither.

Jetzt, nach Ende der Dreharbeiten, verbringt das Team Widnau viel Zeit miteinander: Sie füttern die Feeds ihrer Social-Media-Profile mit Fotos, treffen sich in Kneipen, schauen die «Bachelor»-Folgen zusammen.

Das Gespräch neigt sich langsam dem Ende entgegen, ein älteres Paar setzt sich an den Nebentisch und der Mann brummt: «Ihr seid doch diese ‹Bachelor›-Kandidatinnen.» Man kennt die drei in Widnau. Spätestens jetzt.

Derzeit läuft die zehnte Staffel von «Der Bachelor» auf 3Plus. Die Ausstrahlung ist jeweils montags um 20.15 Uhr.

