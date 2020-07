Pandemie-Held aus England: Queen schlägt 100-Jährigen für Spendenlauf zum Ritter

Queen Elizabeth ll. (94) hat den Weltkriegsveteranen und Rekord-Spendensammler Tom Moore am Freitag auf Schloss Windsor persönlich zum Ritter geschlagen. Der 100-jährige Moore hatte mit einem Spendenlauf am Rollator in der Corona-Krise knapp 33 Millionen Pfund gesammelt und dem staatlichen Gesundheitsdienst gespendet.

18.07.2020, 13.53 Uhr