Auf dem Times Square wird wieder Yoga gemacht

Nach der pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr wurde auf dem New Yorker Times Square erstmals wieder Yoga gemacht. Am frühen Sonntagmorgen versammelten sich mehrere hundert Menschen zu den kostenlosen Kursen auf den Verkehrsinseln des belebten Platzes in Manhattan.

Katja Jeggli 21.06.2021, 11.51 Uhr